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Все про:импичмент (379) США (15465) Трамп (2475)

 Стенограммы телефонных бесед Трампа по "деликатным" вопросам хранят в секретной компьютерной системе, - New York Times

После бесед с главой МИД РФ Лавровым Трамп велел хранить в особо защищенной компьютерной системе информацию не только о секретных переговорах, но и о беседах на "деликатные" темы.

Об этом со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников Белого Дома сообщает New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, в системе хранятся, в частности, детали переговоров Трампа с президентом России Путиным и представителями элиты Саудовской Аравии.

"Недавние сенсации указывают на то, что официальные лица в Белом доме обеспечивают особую сохранность не только секретной информации, но и данные о телефонных разговорах с Трампом, утечек деталей которых не желают в администрации", - пишет The New York Times.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я осушаю болото", - Трамп опубликовал ролик против Байдена с кадрами из Украины

Хранить расшифровки разговоров в секретной компьютерной системе Трамп решил после того, как в прессу просочились детали его переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, утверждают журналисты.

В администрации Трампа сообщили накануне, что решение поместить расшифровки телефонных разговоров в особо секретную компьютерную систему, доступную крайне ограниченному числу официальных лиц, приняли юристы Совета по национальной безопасности.

"Юристы Совета по национальной безопасности руководствовались тем, что секретные документы необходимо хранить должным образом", - цитирует газета слова высокопоставленного представителя администрации.

Также на Цензор.НЕТ: За импичмент Трампу выступают 47% американцев, - опрос The Hill

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Также на Цензор.НЕТ: Думаю, что Россия приложила к этому руку, - спикер Палаты представителей Пелоси о скандале с телефонным разговором Трампа и Зеленского

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150969
 
 
 Топ комментарии
 
Разговоры с Зеленским это так , ерунда. Конгрессу бы послушать его "переговоры" с Путиным. Я думаю там не то что демократы, но и поголовно все республиканцы "выпали бы в осадок" и потащили Дохлую Белку на электрический стул или линчевали его прямо в Зале Конгресса.
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Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
Хахаха
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Якби люди почули ті перемовини особливо з фуйлом, то йому би точно імпічмент зробили.
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Разговоры с Зеленским это так , ерунда. Конгрессу бы послушать его "переговоры" с Путиным. Я думаю там не то что демократы, но и поголовно все республиканцы "выпали бы в осадок" и потащили Дохлую Белку на электрический стул или линчевали его прямо в Зале Конгресса.
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Хто саме? Вони ж рилами наче два брата акробата, пардон, два брата бурята.
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ти бурята живого у житті бачив ? ...у його мама гггуССкая а папа "якутский" "югггист" ...це більш схоже
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А ти бурята живого у житті бачила? Бурятські гени дуже моцні, вони навіть єврейські гени переборють .
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Президент Трамп сказал двум высокопоставленным российским чиновникам на встрече в Овальном кабинете в 2017 году, что он не обеспокоен вмешательством Москвы в президентские выборы в США 2016 года, потому что Соединенные Штаты сделали то же самое в других странах, что побудило встревоженных чиновников Белого дома ограничить доступ к По словам трех бывших чиновников, осведомленных об этом, высказываются замечания необычайно небольшому количеству людей.

Комментарии, о которых ранее не сообщалось, были частью печально известной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России Сергеем Кисляком, в ходе которой Трамп раскрыл секретную информацию, которая раскрыла источник информации об Исламском государстве. Во время встречи он также сказал, что увольнение директора ФБР Джеймса Б. Коми накануне оказало на него «большое давление».
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Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
Хахаха
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А еще этот комик шутил на счет сеньера Голодомора, а тут вот как вышло...
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Ржу не могу!Ну и придурки же эти ослы дымократы,как и поросяты-слон республиканский в их посудной лавке всё покрошил,а они "и-г-г-м-пи-ч-ч-ч-ме-е-е-нт" 3-и года блеют и это когда у республиканцев больше 20-и голосов.Повозили их мордами по гомну с звонком Трамп-Зеленский,а они теперь секретные файлы хотят,придурки.Верните переписку Хиллари вначале!Зеля,давай бумаги Конгрессу-Порося точно на разборки загребут с Гонтахрюхой ,да там и посадят за шантаж вице-премьера США, захваченным под следствие о корупции, сыном Байдена.Заодно и миллиард у барыги из оффшора отберут.Кстати уже шушукаются, крысы.Будка скоро пойдёт ко дну-американец Волкер умыл от них руки-в отставку подал,а плёнки вскоре Джулиани опубликует-будет веселуха.
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Если долго ля у рвы лижут чёрный шоколад у песа сзади-то он превращается в белый.Свинособакам этого не понять,поскольку видят всё в зелёном цвете.
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Забористі у тебе аргентинські борошна.
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Трамп, напевне, в тел розмові запропонував ЗЄ зіграти партію рояля на передвиборному корпоративі
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Не напевно,а точно і не по роялі,а по губам рошенки поводити,тільки нагадай,чим він там водив,бо ноти "мільярд поросяті від байди"лишився в США.
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Воно під кайфом. Ольгинським почали видавати аргентинські борошна.
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стопроцентный импичмент Трампа стопроцентно находится у секретній комп'ютерній системі.. и мокша сделает всё, чтобы получить доступ раньше служб США, отформатировать всё и спасти своего Трампа-пама
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