 Стенограммы телефонных бесед Трампа по "деликатным" вопросам хранят в секретной компьютерной системе, - New York Times

Об этом со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников Белого Дома сообщает New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, в системе хранятся, в частности, детали переговоров Трампа с президентом России Путиным и представителями элиты Саудовской Аравии.
"Недавние сенсации указывают на то, что официальные лица в Белом доме обеспечивают особую сохранность не только секретной информации, но и данные о телефонных разговорах с Трампом, утечек деталей которых не желают в администрации", - пишет The New York Times.
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Хранить расшифровки разговоров в секретной компьютерной системе Трамп решил после того, как в прессу просочились детали его переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, утверждают журналисты.
В администрации Трампа сообщили накануне, что решение поместить расшифровки телефонных разговоров в особо секретную компьютерную систему, доступную крайне ограниченному числу официальных лиц, приняли юристы Совета по национальной безопасности.
"Юристы Совета по национальной безопасности руководствовались тем, что секретные документы необходимо хранить должным образом", - цитирует газета слова высокопоставленного представителя администрации.
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Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
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The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
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Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Комментарии, о которых ранее не сообщалось, были частью печально известной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России Сергеем Кисляком, в ходе которой Трамп раскрыл секретную информацию, которая раскрыла источник информации об Исламском государстве. Во время встречи он также сказал, что увольнение директора ФБР Джеймса Б. Коми накануне оказало на него «большое давление».
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