EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  1271  81
Все про:журналистика (2460) НСЖУ (38) Мендель (30)

 Призываем Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов, - НСЖУ

Пресс-секретарь Президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил у себя на странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя вчерашние инциденты на пресс-конференции Владимира Зеленского, когда пресс-секретарь президента Юлия Мендель не дала журналистам задать вопрос Президенту.

"Или дружеские объятия, или отталкивание-оттягивание - это не то поведение, с которым журналисты должны мириться", - написал Томиленко.

Также глава НСЖУ выразил солидарность с коллегами из программы "Схемы" Схемы: коррупция в деталях - RFERL и американским журналистом Миллером, который работает в Киеве на "Радио Свобода".

"Власть во всем мире ищет форматы избежания неконтролируемых контактов с независимыми журналистами. И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти", - написал Томиленко.

Читайте также: Журналист Миллер, которого Мендель оттащила от Зеленского: "Такого в США просто не бывает"

Также НСЖУ призвал Офис Президента и пресс-секретаря Президента Юлии Мендель пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.

"И главное, новая команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами", - убежден Томиленко.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства.

Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Призываем Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов, - НСЖУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150965
 
   
 Топ комментарии
 
Моника Зеленски одобряет твой пост
 показать весь комментарий
 
Та після такої "поляни" які можуть бути претензії? Призываем Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 7203
Призываем Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 408

 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленський має дати інтерв'ю Свободі та журналісту Андрушко, де той зможе поставити всі свої питання без обмежень і це зніме всю напруженість у відносинах Офісу Президента та ЗМІ.
 показать весь комментарий
 
Эта су…борзая,не извинилась,за то ,что оббрехала ВСУ,подмахивая путлерастам,якобы они обстреливают школы и больницы
 показать весь комментарий
 
 
"Тельце тщетное ЗЕБЕня

Прячет в грозных титьках Миндель...."

А.Пешков "Месня о Моника Левински"
 показать весь комментарий
 
 
пардон, в тексте приключилась описька по Фрейду

Алексей Пешков, конечно же писал о величайшем политике буревестнике современности

Моника ЗЕБИНСКИ Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 5606
 показать весь комментарий
 
 
А все тому, що Порошенко їх розбалував...


 показать весь комментарий
 
 
Обязанность? Серьезно? Вы с какого дуба впали?
 показать весь комментарий
 
Не ті часи. Які там обов'язки. Конституція з одного слова - ХАЧУ!
 показать весь комментарий
 
 
ни за что!
Что бы гордая еврейская девушка перед этими вот.....?
Она скорее под поезд бросится...
 показать весь комментарий
 
 
Преставляю ремейк Анни Карениной с Медель в главной роли...
 показать весь комментарий
 
 
Журналисты не кидаются на президентов как собаки, только порохоботы.
 показать весь комментарий
 
 
Мендель, а лучше иди виучись на провизора! Тебе сама то!)
 показать весь комментарий
 
 
Да ну нах, если у нее будет диплам провизора, то сразу же ее назначат руководить МОЗ вместо нынешней юристки... Призываем Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 8310
 показать весь комментарий
 
 
Та після такої "поляни" які можуть бути претензії?


 показать весь комментарий
 
 
РС Свободу Богдан отправил в бан давно.За хамство Схемных бандюг.Никуда не будут приглашать.
 показать весь комментарий
 
 
Ты уже писал об этом, немытый. У вас в мокшандии "наклейки на машине" могут быть только с изображением фаллоса. Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 7474
 показать весь комментарий
 
 
Тебе, ольгинскому труженнику, виднее, какие там у вас на паРашке наклейки, но про свою наклейку ты уже сам написал...
 показать весь комментарий
 
 
Узбагойся, немытый. про ваши "шедевры" знает уже весь мир!
 показать весь комментарий
 
Это ты про недавнее шоу "95-го квартала" в Нью-Йорке?...
 показать весь комментарий
 
 
немытый, последнее "шоу в Нью-Йорке" было под туалетом, где Трампа поджидал барыга. Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 9734
 показать весь комментарий
 
 
Странно, но весь мир увидел шоу имени Моники Левински... Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 6719
 показать весь комментарий
 
 
Много в этом мире для вас, немытых, "странного". Одичали вкрай за железной занавеской. Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 5946
 показать весь комментарий
 
Ти що замість Зе + 1 собі на авто зображення фалосу приклеїв? Хоча чому ні, десь одно й те саме.
 показать весь комментарий
 
 
Читай внимательно, Фрося в кокошнике. Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 8542 И не мучай гугл-перекладач. Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 7169
 показать весь комментарий
 
надо ж было, как раньше, просто "гражданских отсечь".
 показать весь комментарий
 
 
Ну не матом же
Зе для рососми время нашел и мендель у них под ногами не пусталась.
Хорошо хоть пользуясь случаям коллегам из Москви привет не передал.
 показать весь комментарий
 
 
Мендель ему несколько раз повторила "вибачте" і "будь ласка". Но он всё равно лез. На видео всё есть.
 показать весь комментарий
 
 
Де вона була коли кацапські пропогандони твою зелену бубочку питали...
 показать весь комментарий
 
 
Богдан мендель, зелемендель и сама мендель извиняться бегом!
 показать весь комментарий
 
 
Призываю мандель написать заяву на увольнение!!!
 показать весь комментарий
 
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад

Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 5061

ДРИМТИМ
А что это правдолюб Данилюк не дает интервью? Так интересно было слушать его нытьё про х*евого Пороха и коррупцию. Пусть расскажет, почему ушел из прекрасной молодой команды. Как поимели его, как девку. Или братве с чекистами может не понравится длинный язык?
Дбл блть.


Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 408
 показать весь комментарий
 
 
Вот как-то другая ассоциация появляется при взгляде на эту фотку...вовсе не дримтим. Одеть бы им всем очки, и точно плакат к Бешеным псам Тарантино.
 показать весь комментарий
 
Проснулися журналісти! Краще запізно ніж ніколи! Бо вона часу не гає- до спортзалі ходить й качається , поки вони терплять!
 показать весь комментарий
 
Что то *********- менделины молчат, и тихонько попукивают.
 показать весь комментарий
 
В нормальных странах, сразу отставку, импичмент вспоминают. А тут, как с гуся вода.
 показать весь комментарий
 
 
Та шо ты гаваришь? Барыге был "импичмент" за срывание шапок, пощечины и рукоприкладство к журналистам (к этому же со Свободы)? Не говоря уже про воровство, коррупцию, мародерство и предательство!
 показать весь комментарий
 
 
А че у нас до той поры барыга президент?
 показать весь комментарий
 
Сами, немытые, такого который год выбираете. Так шо вопрёсы к себе.
 показать весь комментарий
 
Ага, клали бенины рейдеры на ваши призывы
 показать весь комментарий
 
 
А вод. Зеленский не вор, а предатель! И это хорошо, что он сразу показал "Это". А то как с пороШенко возились 5 лет. ***** зе, пока не наступили плохие времена.
 показать весь комментарий
 
 
Скоро перед Андрушко весь мир извиняться будет.Хлопчик пузатый и лысый пострадал от буйной и тщедушной девушки.Зверюга -девушка.Буль -терьерша.В следующий раз мальчикам из Схем дельный совет.броню одевайте.особенно на брюки.Сделайте загодя укол от бешенства.Профессия у схем очень опасная.По замочным скважинам и шторкам заглядывать.
 показать весь комментарий
 
 
Хм...А когда они, "схемы", за Порошенком следили тебя все устраивало....Так чего теперь хай поднял?!
 показать весь комментарий
 
 
Когда Президент Порошенко публично отметелил Андрушко за вопрос о прокуроре тебя тоже устраивало, так что теперь хай поднимаешь? Девушки испугался?
 показать весь комментарий
 
Не припомню.Их на пушечный выстрел Гелетей не подпускал и гав не ловил.
 показать весь комментарий
 
Отшибло память? У все жуликов и воров так часто бывает.
"Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко с силой ударил по плечу журналиста «Схем», который попытался задать ему вопрос, находясь в его штабе. Видео инцидента опубликовано на странице «АнтiПор» в Facebook

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20190406/1023240948.html"
 показать весь комментарий
 
А чьто Порошенко еще президент? То ж уже вродь выгнали батыгу? Не? Уже новые незапятнанные литса? Не? Все празрачьные и аткрытые? Не?
 показать весь комментарий
 
Мне лень ковыряться в интернете.Но знаю.что андрушко били и пр енакиевском хряке и молдавском,теперь и криворожская тщедушная садистка над пузатым лысиком поиздевалась.Щоб знав,як з чемними дамами. поводиться.Она прес-секретарь и всё общение только через неё,а не через голову.Андрушко ,как и схемы - пустое место,и звать их никак.А вот Серёга Лещенко,тот даже Трампа на крюк подвесил.
 показать весь комментарий
 
Профессия у них такая, зебил, всюду заглядывать, не? Не слышал? Или ты хотел бы чтоб журналисты раствор мешали или трактора ремонтировали?
 показать весь комментарий
 
Все больше и больше похоже на спланированную провокацию. То типа отказ замминистра отвечать на вопрос журналистки, но никто не может даже приблизительно сказать а какой вопрос был и был ли он, на видео слышно только невнятное бесконечное бормотание, но даже на видео нет вопроса. Здесь также есть попытка проварться на физический контакт (в США могли и пристрелить за это) но опять не было никакого вопроса.
 показать весь комментарий
 
За "попытка проварться на физический контакт" отвечает охрана и если не было ее реакции, то есть два обяснеия - охрана является лузерами или угрозы не было, хотя Мендель может на две ставки работать..... Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 3138
 показать весь комментарий
 
Так перед кем теперь извиняться, Президенту перед журналистом или охране перед Президентом или Андрушко нужно свечку в церкви ставить что живой ушел?
 показать весь комментарий
 
Пхе ! З'їсте ,ще й добавки попросите !(аби іноземця не зачепила,й досі б у тряпочку мовчали).

"Зе-свобода слова:
- Речниця ПреЗедента применяет физическую силу относитильно журналистов ("РадіоСвобода"). ВИДЕО как она это делает гуляет по Западным сми.
- Журналистам теперь ЗАПРЕЩЕНО присутствовать на заседаниях КабМина (последние 5 лет - журналисті постоянно присутствовали на таких заседаниях и даже вели трансляцию)
- Глава ОП Богдан заявляет, что "журналисты не нужны"
- Оппозиционному блогеру Андрею Полтаве сегодня "заминировали" дом.
- Министр культуры Бородянский (от партии "слуга народу", пришедшей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет манипуляций общественным сознанием) - сегодня призывает к "уголовным наказаниям для журналистов "[sic] "за манипуляции общественным сознанием."
Что дальше? Неугодным будут просто л@мать ноги и ж&чь дома?
Хотя нет, это уже делается (См. - Валерия Гонтарева).
"ХужєНєБудєт"" Аллан Левітов
 показать весь комментарий
 
Рс Свобода в бане.и надолго,если не навсегда.
 показать весь комментарий
 
Есть, есть хороший пример: извинения нардепа Ковалёва из слуг народа Коломойского./ Ковалев давил кнопку на месте Ефимова. Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после видео признал, что нарушил Конституцию: " видно, что я кнопку нажал? Если взять взвешивание грехов, это самый маленький грех. Если бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…", - заявил депутат. Ковалев победил, получив 220 голосов. Он раздавал избирателям продуктовые наборы,устраивал для них застолье. Во время избирательной кампании Ковалёв обвинял украинскую власть в обстрелах мирного населения Донбасса.
 показать весь комментарий
 
"Свобода" закохалась в команду Зеленського. Коли вчергове Свобода хотіла взяти у Зєлі інтерв"ю то була згвалтована за допомогою Мендель у збочений спосіб. Тепер у команди Зє є лише два шляхи - або в РАГС, або до прокурора Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 7630
 показать весь комментарий
 
 
Десь в далекій Вашингтонщіні сидить лютий і жахливий прокурор Бар. Він вже гострить свою кулькову ручку на Вовіка Закликаємо Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 8052
 показать весь комментарий
 
Ваня -Схемы цилком заангажована схема!.Богдан их давно отправил в Бан вот они и бесятся.Намедни девушку -помошницу НД от СН чуть до суицида не довели ,своими сальными намёками.Прекрасную жену Кучерявенкова,многодетную мать в коррупции обвинили.Дескать,семейственность развели.Бред сивой кобылы.Блохи от журналистики.
 показать весь комментарий
 
вот понравилось...
Согласен на все 100...




Gheorghe Bandu

@BoSS_Modpe

·3 ч

Отже, перший великий заокеанський візит Зе.
Коротко: весь світ побачив , що Україна обрала собі лідером фріка. Це дуже погана новина. Україна перестає бути суб'єктом великої політики, і слідом за своїм президентом також стає державою-фріком. А проблеми фріків нікого не цікавлять.
Щоб зрозуміти, чому наразі Україну бачать саме фріком, треба подивитися на неї збоку, згадати основні ознаки державності, і відшукати їх у України.
Отже, спробую:

1) Державна влада. Вочевидь, про якусь владу сьогодні навіть смішно говорити. Всі гілки влади просто окуповані блазнями, від Уряду, Кабміну до СБУ і ВР. Блазні на самокатах, блазні-ламберсексуали, хіпстери, пі**олизи, шоумени, і їх родичі, коханки і коханці. Нічого не переплутав?

2) Суверенітет. Ось тут пригадаємо знаменитий скетч про порноактрису. Про який суверенітет можна говорити, коли з одного боку телефонуємо Путіну, з другого Трампу? Не дивно, що Трамп з огляду на таку зовнішню політику публічно пропонує Зеленському йти домовлятися з Путіним. Так?

3) Територія. Наразі є окупованою. І вирішення цієї проблеми потребує жорсткого міжнародного втручання. Визнаємо чесно: США і ЄС сплять і бачать, коли це питання можна буде закрити з будь-яким результатом. І вочевидь, нема змісту боротися за того, хто сам за себе не бореться.

4)Народонаселення. І ось тут повний пі**єц. Адова суміш з національностей, віросповідувань, політичних переконань і пріоритетів. Мудрий нарід, коротше. Якщо думаєте, що ніхто не бачить, чого цей нарід прагне, ви глибоко помиляєтеся. Свати, і Колбаса по 2.20 - ось ваш вирок.

Світ переконується: Україна знаходиться на такій пострадянській орбіті, виштовхувати з якої її, при власній інертній масі - не має змісту, і неефективно. Краще залишити так, як є. Отже, на найближче майбутнє Україна - не частина Європи, а її сіра, буферна зона. Токсична зона.
 показать весь комментарий
 
а может все журналисты объявят байкот - пока ее не уберут - вот она дура - а потом чем она будет заниматься - ведь не куда больше не возьмут на работу
 показать весь комментарий
 
Из за таких как еврейки Мандел и Моника Зеленски , еврей Коломойский у меня одного рождается антисиметизм ?
 показать весь комментарий
 
"схемы" это от анала "24" щоли???? Тогда поняно,перед выборами садовый ВДРУГ резко задружился с порохом,да так,что подставил на выборах гриценко)))),а теперь открыл мочилово на команду ЗЕ.
"оттолкнули" журнашлюху!!!!..вот и все дела))))))
 показать весь комментарий
 
Це служба охорони президента повинна вибачитися перед Юлією Мендель за те, що належним чином не виконує своїх обов'язків.

Та й сам Президент також - за те, що досі не може усвідомити різниці між лібералізмом та демократією.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх