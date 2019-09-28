 Призываем Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов, - НСЖУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил у себя на странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя вчерашние инциденты на пресс-конференции Владимира Зеленского, когда пресс-секретарь президента Юлия Мендель не дала журналистам задать вопрос Президенту.
"Или дружеские объятия, или отталкивание-оттягивание - это не то поведение, с которым журналисты должны мириться", - написал Томиленко.
Также глава НСЖУ выразил солидарность с коллегами из программы "Схемы" Схемы: коррупция в деталях - RFERL и американским журналистом Миллером, который работает в Киеве на "Радио Свобода".
"Власть во всем мире ищет форматы избежания неконтролируемых контактов с независимыми журналистами. И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти", - написал Томиленко.
Также НСЖУ призвал Офис Президента и пресс-секретаря Президента Юлии Мендель пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.
"И главное, новая команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами", - убежден Томиленко.
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства.
Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.
Прячет в грозных титьках Миндель...."
А.Пешков "Месня о Моника Левински"
Алексей Пешков, конечно же писал о величайшем политике буревестнике современности
Моника ЗЕБИНСКИ
Что бы гордая еврейская девушка перед этими вот.....?
Она скорее под поезд бросится...
Зе для рососми время нашел и мендель у них под ногами не пусталась.
Хорошо хоть пользуясь случаям коллегам из Москви привет не передал.
ДРИМТИМ
А что это правдолюб Данилюк не дает интервью? Так интересно было слушать его нытьё про х*евого Пороха и коррупцию. Пусть расскажет, почему ушел из прекрасной молодой команды. Как поимели его, как девку. Или братве с чекистами может не понравится длинный язык?
Дбл блть.
Бо вона часу не гає- до спортзалі ходить й качається , поки вони терплять!
Ще двоє журналістів поскаржилися на агресивну поведінку Юлії Мендель
"Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко с силой ударил по плечу журналиста «Схем», который попытался задать ему вопрос, находясь в его штабе. Видео инцидента опубликовано на странице «АнтiПор» в Facebook
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20190406/1023240948.html"
"Зе-свобода слова:
- Речниця ПреЗедента применяет физическую силу относитильно журналистов ("РадіоСвобода"). ВИДЕО как она это делает гуляет по Западным сми.
- Журналистам теперь ЗАПРЕЩЕНО присутствовать на заседаниях КабМина (последние 5 лет - журналисті постоянно присутствовали на таких заседаниях и даже вели трансляцию)
- Глава ОП Богдан заявляет, что "журналисты не нужны"
- Оппозиционному блогеру Андрею Полтаве сегодня "заминировали" дом.
- Министр культуры Бородянский (от партии "слуга народу", пришедшей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет манипуляций общественным сознанием) - сегодня призывает к "уголовным наказаниям для журналистов "[sic] "за манипуляции общественным сознанием."
Что дальше? Неугодным будут просто л@мать ноги и ж&чь дома?
Хотя нет, это уже делается (См. - Валерия Гонтарева).
"ХужєНєБудєт"" Аллан Левітов
Согласен на все 100...
Gheorghe Bandu
@BoSS_Modpe
·3 ч
Отже, перший великий заокеанський візит Зе.
Коротко: весь світ побачив , що Україна обрала собі лідером фріка. Це дуже погана новина. Україна перестає бути суб'єктом великої політики, і слідом за своїм президентом також стає державою-фріком. А проблеми фріків нікого не цікавлять.
Щоб зрозуміти, чому наразі Україну бачать саме фріком, треба подивитися на неї збоку, згадати основні ознаки державності, і відшукати їх у України.
Отже, спробую:
1) Державна влада. Вочевидь, про якусь владу сьогодні навіть смішно говорити. Всі гілки влади просто окуповані блазнями, від Уряду, Кабміну до СБУ і ВР. Блазні на самокатах, блазні-ламберсексуали, хіпстери, пі**олизи, шоумени, і їх родичі, коханки і коханці. Нічого не переплутав?
2) Суверенітет. Ось тут пригадаємо знаменитий скетч про порноактрису. Про який суверенітет можна говорити, коли з одного боку телефонуємо Путіну, з другого Трампу? Не дивно, що Трамп з огляду на таку зовнішню політику публічно пропонує Зеленському йти домовлятися з Путіним. Так?
3) Територія. Наразі є окупованою. І вирішення цієї проблеми потребує жорсткого міжнародного втручання. Визнаємо чесно: США і ЄС сплять і бачать, коли це питання можна буде закрити з будь-яким результатом. І вочевидь, нема змісту боротися за того, хто сам за себе не бореться.
4)Народонаселення. І ось тут повний пі**єц. Адова суміш з національностей, віросповідувань, політичних переконань і пріоритетів. Мудрий нарід, коротше. Якщо думаєте, що ніхто не бачить, чого цей нарід прагне, ви глибоко помиляєтеся. Свати, і Колбаса по 2.20 - ось ваш вирок.
Світ переконується: Україна знаходиться на такій пострадянській орбіті, виштовхувати з якої її, при власній інертній масі - не має змісту, і неефективно. Краще залишити так, як є. Отже, на найближче майбутнє Україна - не частина Європи, а її сіра, буферна зона. Токсична зона.
"оттолкнули" журнашлюху!!!!..вот и все дела))))))
Та й сам Президент також - за те, що досі не може усвідомити різниці між лібералізмом та демократією.