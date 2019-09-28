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Все про:взрыв (4361) завод (368) Сумы (619) ГСЧС (2286)

 В Сумах произошел взрыв на заводе, ранены 8 человек. ФОТО

На заводе, производящем пластиковые бутылки и крышки, произошел взрыв в производственном цеху.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"28 сентября в 10:51 в г. Сумы по ул. Линейная 18, на территории завода ООО "Гуала Кложерс Украина" в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением. В результате взрыва предварительно травмированы 8 человек", - сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли пожарные. К 11:55 пожар удалось погасить.

По данным ТСН, взорвался один из станков. При этом журналисты сообщают о 10 пострадавших.

Также на Цензор.НЕТ: "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жители частного дома в Донецке наблюдают взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

Итальянская компания Guala Closures Group, которой принадлежит завод – крупный производитель пластиковых бутылок и колпачков для спиртных напитков. По всему миру у нее 27 заводов и региональных представительств.

В Сумах произошел взрыв на заводе, ранены 8 человек 01
В Сумах произошел взрыв на заводе, ранены 8 человек 02

Источник: https://censor.net.ua/n3150962
 
 
 Топ комментарии
 
Дай Боже, щоб минулося без травм, а якщо б і були, то щоб незначні.
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Да все что угодно но реально не станок
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ну я хз что надо сделать термопластавтомату что бы он взорвался... разве что он не електро а на газу?!Оо
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Дай Боже, щоб минулося без травм, а якщо б і були, то щоб незначні.
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Нехай італійці виплачують компенсації.
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За какой? За то что пьяный Хулио залил харю и взорвал завод???
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Їм можна пробачити - "гуманітарії". Для них резервуари з пастмасою - теж станки.
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Собсно уровень кандидата филологических наук и журнализдки Мендель, это подтверждает.
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Запретить пластиковую упаковку! Торговать из бочки, кадки, стекло и мешки.
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Какой станок ? Вы вообще о чём там только тены стоят для прогрева гранулы и матрицы или попросту формы в которые производиться отливка
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Хз но если посмотрите на фото там видно газовую трубу в цеху... Так что бахнуть могло все что угодно.
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ну я хз что надо сделать термопластавтомату что бы он взорвался... разве что он не електро а на газу?!Оо
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Ну к примеру поломался датчик температуры. Оно температуру не знает и греет бак пока не взорвётся. Может оно газом грело. Тогда вариантов взрыва еще больше.
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Понимаете в чем дело если бы вы хоть немного понимали о чем идёт речь вы бы никогда таких примеров не приводили
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Может по ошибке привезли биг-бэг с перхлоратом аммония.. Всяко бывает..
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в 10:51 взрыв---К 11:55 пожар удалось погасить
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там не один такой станок..есть надежда, что колпачков на все горячительные напитки хватит...но также есть опасность, что другие станки могут взорваться...
пожарники куда смотрели...число проверяющих нужно увеличить
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Нарущшена ТБ и ПБ.Нет средств пожаротушения.Клубок проблем.Виноват вахтёр.
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после данилюка, авакову на выход?...тот же аваков у пожарников, а при петре такого не было
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