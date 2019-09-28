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 Происшествия
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Все про:взрыв (4361) завод (368) Сумы (619) ГСЧС (2286)

 В Сумах произошел взрыв на заводе, ранены 10 человек (обновлено). ФОТО

На заводе, производящем пластиковые бутылки и крышки, произошел взрыв в производственном цеху.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"28 сентября в 10:51 в г. Сумы по ул. Линейная 18, на территории завода ООО "Гуала Кложерс Украина" в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением. В результате взрыва предварительно травмированы 8 человек", - сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли пожарные. К 11:55 пожар удалось погасить.

Позднее полиция Сумской области сообщила, что в результате взрыва пострадали 10 человек, 2 из них находятся в реанимации.

"В результате взрыва, произошедшего в одном из цехов, пострадали 10 работников. Двое из них находятся в реанимации", - сообщили в полиции.

Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства.

Также на Цензор.НЕТ: "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жители частного дома в Донецке наблюдают взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

Итальянская компания Guala Closures Group, которой принадлежит завод – крупный производитель пластиковых бутылок и колпачков для спиртных напитков. По всему миру у нее 27 заводов и региональных представительств.

В Сумах произошел взрыв на заводе, ранены 10 человек (обновлено) 01
В Сумах произошел взрыв на заводе, ранены 10 человек (обновлено) 02

Источник: https://censor.net.ua/n3150962
 
 
 Топ комментарии
 
Дай Боже, щоб минулося без травм, а якщо б і були, то щоб незначні.
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Запретить пластиковую упаковку! Торговать из бочки, кадки, стекло и мешки.
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За какой? За то что пьяный Хулио залил харю и взорвал завод???
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Дай Боже, щоб минулося без травм, а якщо б і були, то щоб незначні.
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Нехай італійці виплачують компенсації.
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За какой? За то что пьяный Хулио залил харю и взорвал завод???
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как вам удалось выяснить причины ЧП до экспертов? и даже открытия уголовного дела
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естественно, работодатель должен страховаться от несчастных случаев на производстве
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Легкого одужання.Не дай Боже нікому таких проблем.
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тем более в Украине, были ли работники оформлены и тд
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Їм можна пробачити - "гуманітарії". Для них резервуари з пастмасою - теж станки.
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Запретить пластиковую упаковку! Торговать из бочки, кадки, стекло и мешки.
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Какой станок ? Вы вообще о чём там только тены стоят для прогрева гранулы и матрицы или попросту формы в которые производиться отливка
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Хз но если посмотрите на фото там видно газовую трубу в цеху... Так что бахнуть могло все что угодно.
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ну я хз что надо сделать термопластавтомату что бы он взорвался... разве что он не електро а на газу?!Оо
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Ну к примеру поломался датчик температуры. Оно температуру не знает и греет бак пока не взорвётся. Может оно газом грело. Тогда вариантов взрыва еще больше.
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Понимаете в чем дело если бы вы хоть немного понимали о чем идёт речь вы бы никогда таких примеров не приводили
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Может по ошибке привезли биг-бэг с перхлоратом аммония.. Всяко бывает..
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в 10:51 взрыв---К 11:55 пожар удалось погасить
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там не один такой станок..есть надежда, что колпачков на все горячительные напитки хватит...но также есть опасность, что другие станки могут взорваться...
пожарники куда смотрели...число проверяющих нужно увеличить
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Нарущшена ТБ и ПБ.Нет средств пожаротушения.Клубок проблем.Виноват вахтёр.
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последние слова шутка? сажать нужно руководство на большие сроки. порочную практику совка - проворовался на повышение... нужно ликвидировать. я технарь и практика меня убедила - самый лучший контролер это знания, опыт, ответственность. контролеры как правило порочны априори т.к. в своем большинстве они осознанно стремились попасть в КОНТРОЛЕРЫ понимая, - а чем я хуже чем гаишник?
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там руководители итальянцы, кто же их посадит?...остаются вахтеры да ночные сторожа
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самый лучший контролер - это судабные иски. На Западе предприятие заплатит компенсацию пострадавшим такую что будет на грани разорения, поэтому там руководство само заинтересовано чтоб ничего не взрывалось и нанимают людей которые реально отвечают за ТБ, а также нанимают независимые компании для аудита ТБ чтоб видеть если свой ответственный по ТБ не справляется - уволить его и нанять нового.
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Мокшане лютуют и диверсии устраивают?
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на фанфурики боярышника хотят такие же колпачки...а если нет, то и не доставайся ты никому
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Как-то интересно рвануло. Окна вывалены внутрь здания. Как мгновенная разгерметизация емкости, внутри которой вакуум.
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внутри помещения выгорел весь кислород воздуха и давление упало при постоянном(высшем) давлении снаружи
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Вполне вероятно. А взрыв? Хлопок от ворвавшегося снаружи давления?
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звиняюсь, пошутил)))...чуть ниже тоже пошутил, что в полимерные гранулы добавили взрывоопасные гранулы аммиачной селитры...
несколько лет назад, когда в париже в толпе празднующих были взрывы так же "пошутил", что проще их делать над толпой из дронов со взрывчаткой... после того началось такое на всех фронтах....так что гранулы селитры в полимере вполне возможны
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Скорее всего - что - то из газа - если там была котельная или пара на теплопункте, какой-нибудь резервуар высокого давления, горючие и взрывчатые вещества - бензин, растворитель и тп . Но пластиковые бутыли и крышки производят на экструдерах с раздувом или на термопластавтоматах - в них нечему взрываться, там есть гидравлика - но так сильно она взорваться не может. От взрыва, пластик,конечно, может загореться, факт .
При обилии всяческих проверок реального производственного сектора - тем не менее - такое происходит. Хотя, наверняка - след Бандеры. В Италии есть фирма "Luigi Bandera"- производитель оборудование для переработки пластиков.
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диверсия: в полимерные гранулы добавили практически неотличимые гранулы селитры и произошел объемный взрыв
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Я недавно был там на собеседовании для устройства на работу.Не перезвонили-Бог наверное отвёл,да и зарплата там фонарёвая.Фу-у-у-у-х.
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Скорее всего итальянцы не дали откупные, и их наказали - подкинули в гранулы для плавления взрывчатку.
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