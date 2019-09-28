 Климкин об отставке Волкера: Первая реальная, а не политическая потеря для Украины

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Курт Волкер - это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны - это очень редко случается в политике. Спасибо большое, Курт. Очень жаль. Это только начало", - написал Климкин.

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Как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку.

В РФ уже успели заявить, что отставка Волкера "отсрочит выполнение минских соглашений".