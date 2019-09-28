 "Отсрочит выполнение минских соглашений", - в РФ отреагировали на отставку Волкера

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Косачева, Волкер "оказал медвежью услугу Украине", когда подал в отставку, и своими действиями отложил реализацию минских договоренностей.
"В этом смысле Курт Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию минских договоренностей всеми (всеми!) заинтересованными сторонам", - написал Косачев.
Читайте на Цензор.НЕТ: С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее, - Порошенко об ушедшем в отставку Волкере
Как ранее информировал Цензор.НЕТ, утром в субботу, 28 сентября, CNN со ссылкой на три источника сообщил об отставке Курта Волкера с должности спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины.
почему ?
но хотелось конкретики
Скандальное заявление Лаврова Портников прокомментировал в своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.
В интервью московской газете "Коммерсантъ" глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сравнил будущий статус оккупированных районов Донбасса - статус, который они должны получить в результате урегулирования конфликта - со статусом Приднестровья.
Внимательному читателю это сравнение покажется неоправданным. Ведь конфликт в Молдове до сих пор не урегулирован.
Однако Лавров вовсе не оговорился. Он комментировал не актуальный статус Приднестровья, а подход Кремля к урегулированию в Молдове. В Москве предлагали Кишиневу согласиться с планом создания федеративного государства, в котором "ПМР" фактически - государство в государстве с сохранением всей своей инфраструктуры. И, конечно, сохраняется российское военное присутствие. А сама Республика Молдова при этом сохраняет нейтральный статус. Нейтральный статус при фактической оккупации части своей международно признанной территории российскими войсками.
Кстати, автором и лоббистом этого плана был вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, с которым сейчас активно контактирует помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По сути, в российском руководстве сейчас конкурируют два подхода. Первый, который отстаивает помощник президента России Владислав Сурков - это сохранение "народных республик" как квази-государств, как рычага давления на Украину и инструмента заработка для российской политической элиты. И второй, сторонником которого является Дмитрий Козак - это инкорпорация "народных республик" в состав Украины с сохранением всей их "государственной инфраструктуры" и, разумеется, российского военного присутствия.
Разумеется, как инструмент для обогащения российской политической элиты территория тоже будет сохранена - только зарабатывать будут другие группировки. И понятно, что рано или поздно одним из требований к урегулированию станет декларирование Украиной своего нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО. Не случайно президент Владимир Зеленский постоянно говорит о необходимости проведения референдума о евроатлантической интеграции Украины, а представители его команды неоднократно давали понять, что от евроатлантической интеграции можно было бы и отказаться. Это и есть подготовка к "тихой капитуляции".
На приоритетность такого подхода со стороны России указывают другие тезисы Лаврова. В частности, российский министр, когда комментирует проведение местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству, произносит вполне понятную фразу: "закон законом, но мнение самопровозглашенных республик должно быть учтено".
В Минских соглашениях говорится исключительно о том, что с местными властями должен быть согласован порядок проведения выборов по украинскому законодательству. Порядок, а не их мнение о самих выборах и о том, по какому законодательству их проводить. И при этом Минские соглашения не оставляют никакого пространства для сохранения "народных республик". Вообще никакого. Выборы проводятся в районах Донецкой и Луганской областей Украины, а не в "республиках".
Когда Лавров говорит "закон законом", он раскрывает главную задачу российских властей - сохранение "народных республик" и российских войск на украинской земле. Победит линия Суркова - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля. Победит линия Козака - и "народные республики" останутся марионеточными "государствами" под протекторатом Кремля, но с формальным возвращением в состав Украины. Вот и вся разница.
Для того, чтобы победили не Сурков с Козаком, а Украина, администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлем на российских условиях. Целью Киева должно стать восстановление территориальной целостности страны и реальная реинтеграция Донбасса, а не превращение этой территории в вечную раковую опухоль на теле государства и рычаг постоянного российского политического и военного давления на Украину.
и не дает в кредит
МВФ ни цента!
Смотрите! Завидуйте!
Я - идиот!
И нас семьдесят три процента! © ЗеМаяковский
долблю по клавишам в наслажденье
Завидуйте,
я президент ослов - трех четвертей населенья!
що не осел...
На..уй Україні здалась думка якогось
"Глави міжнародного комітету Ради Федерації РФ "
но пришло молодое зелёное говно, которое выполнит.
Вопрос кого поставят.
Какие минские договарняки?