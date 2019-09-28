 С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее, - Порошенко об ушедшем в отставку Волкере

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом нам всем в Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", - отметил Порошенко.
По его мнению, Волкер установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, который не просто будет превзойти любом преемнику.
"Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину!" резюмировал политик.
Сидить Пєтя на "чужом праздніке жизні"..сидить обісраний і сумний..покинула його Галя ..
тепер з молодшим,перспективнішим і за яким не бігають інші чоловіки(З НАБУ,Генпрокуратури,Сап і СБУ)
это кто перспективный? моника зеленски? перспектива его только в одном - все к чему он прикасается превращается в говно.
скромно,нічого не скажеш...)))
порохоботам пораджу лише одне - менше літати по рашенІнтернетСмітникам..
Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
Гиг і максім пєрєпєлітса?
- Кредит МВФ таки кредит, а не подарунок, його віддавати треба ще й з відсотками, хоч і з невеликими. І у Петра були не зовсім безмарні стосунки з Фондом з за його корупції на вищому рівні.
- Навіть після захоплення моряків Раша санкцій не отримала. Бо видно було неозброєним оком, що Петро навмисно зробив провокацію
- За Петра товарообіг з Рашою ріс швидше, ніж Європою. І ріс з від"ємним сальлдо
Так что, Параша, не расписывайся за всех
Pavlo Klimkin
@PavloKlimkin
Курт Волкер-це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому були небайдужі-це дуже рідко трапляється в політиці. Дуже дякую, Курте. Дуже шкода. Це тільки початок
В какую сторону, узнаем через пару месяцев.
"Слив" и "обмен" Украины на Сирию продолжается.
Трамп так увлёкся "сливанием" Украины, что публично, а не через Твиттер, в своей свободной манере обратился к Меркель и Макрону с призывом увеличить ей финансовую помощь для борьбы с российским империализмом. Перед этим Курт Волкер пояснил, что США от Украины не устали и не собираются уставать. От слов Волкера "ля" запало даже у Маши Захаровой. Всё это за пару дней до Генассамблеи ООН или во время неё, так сказать, на её полях и кулуарах. Украина и её противостояние российской агрессии вместе с юной шведкой Гретой, требующей от всех правительств чистого воздуха, стали по факту топ-темой Генассамблеи. Признанные лидеры загрязнения воздуха - Китай и Россия. Но если у Китая это побочный продукт производства, то у России ежегодное сжигание двух-трёх миллионов гектаров лесов стало чем-то вроде национальной забавы. По факту Грета тоже метала камешки в адрес Кремля, пусть и не упоминала Путина.
Пока Трамп "сливал" Украину, некий сторонник Демпартии из разведсообщества США "слил" самого Трампа Конгрессу, обвинив того в давлении на неё во время телефонного разговора с Зеленским. В результате вся читающая Америка, и не только, прочла разговор Трампа с Зеленским. От этого у Маши Захаровой (**** и Паравоза)не только "ля" запало, но и вообще всё отвалилось и опустилось
https://www.obozrevatel.com/abroad/sergej-klimovskij-tramp-i-zelenskij-sozdali-krizis-mirovozzreniya-v-rossii.htm
А Зеленський йому у відповідь: - Дякую- пане президенте! Я думаю- що у мене получиться. Ось тут у мене в кишені для того навіть власний генеральний прокурор є............
Кілька слабих місць у Зеленського вже проявилися і вони мають тенденцію стати головними цілями в процесі його дискредитації, якщо йому не вистачить сил чи бажання виправити цю ситуацію.
Это уже очень скоро по нему больно ударит. Народ совсем не помилования свинопотама вонючего ждал, голосуя за Зе(против Хрю).
Судячи з його метушні перед виборами по роздаванню звань, нагород, трубопроводів і телевізійних ЗМІ, на сидіння до кінця у другому терміні він не дуже й розраховував.
Все відбулось би значно скоріше ніж падіння рейтингу у Зеленського.
Не самому ж спортивні сумки по ліфтах тягати.
А ти працюй і на хрєнь не звертай уваги, тобі не за неї платять.
Свои извращённые фантазии рассказывай своей жинке на ночь .. .
Я в детективи не записувався і на замовлення найманих ботів кримінальні провадження не відкриваю. Для цього є НАБУ, ГПУ, САПУ, НПУ, ДБР, СБУ, на які витрачаються мільярди грошей платників податків і я являюсь одним з таких платників
Ну, а те, що вони замість щось робити відпочивають в лісових хащах на сотні тисяч гривень і потім суд їх нещадно карає на три тисячі, так тут я вже нічого вдіяти не можу.
не сци в глаза порохоботу...
нет смисла ,бризгі только отлетят...
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Igor Beloff
Специальный посланник США в Украине Курт Волкер подал в отставку со своей должности в пятницу после того, как его имя появилось в жалобе заявителя, которая ускорила расследование по поводу импичмента в Палате представителей президенту Трампу, сообщает CBS News, согласно двум источникам, знакомым с его решением.В жалобе утверждается, что Волькер отправился в Киев в конце июля и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими политическими деятелями и, как сообщается, предоставил совет украинскому руководству о том, как «ориентироваться» в требованиях, которые предъявлял президент г-ну Зеленскому. "
Сиди спокійно і чекай.