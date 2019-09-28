 Увеличение валютного резерва и экономический рост: S&P повысило долгосрочные рейтинги Украины с "B-" до "B"

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается. Международное рейтинговое агентство S & P повысило долгосрочные рейтинги Украины с "B-" до "B".
Это означает дешевые ресурсы и потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов", - написал он.
"Стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что новое правительство Украины продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в течение последних лет. В то же время экономика восстанавливается и
соотношение государственного долга к ВВП снижается. Агентство отмечает, что Украине следует сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит стране осуществить погашение коммерческих заимствований в течение 2020 года", - сообщает пресс-служба Кабмина.
Эта фсе тишина перед бурей! Скоро дефолт каламойскава
9 сентября, 06:06 Цены на продукты в августе мониторились в самых больших городах Украины.С сентября по декабрь мы будем иметь инфляцию в размере до 4%, а это значит, что цены на продукты будут каждый месяц медленно, но идти вверх", - заключил Дорошенко.
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Народ рейтингами S&P не питается,только зебилов ими накормить можно.
Слуг напишут имена!
ейтинги,дутые...Миссия МВФ уехала не солоно хлебавши,в стране дурдом,экономические показатели не ахти,а тут рейтинг растет...Не верю я Гончаруку,не верю...
Кхе-кхе Зебіли :*?ять
При Пете внешний долг уменьшался, а золотовалютный запас увеличивался.
Вашь Зеля с Бабломойским, тут не причем. Они только с МВФ могу разосратся да и нетолько с МВФ..
Их рейтинг мы увидим черех 2-3 года.
Рейтинг так и называется - долгосрочный рейтинг
ЗЫ А че там с тарифами кстате, а то я так понимаю тёте Гале, что варит бульйончики с куриных хрящиков, очень важен кредитный рейтинг Украины?
Прямо путь в совок за берлинскую стену
А порохосмоктульчики нехай і далі істерикують та сходять на говно від безсилля і люті.
Насрадамусы 8%-ые.
так что кукарекать о великом финансовом прорыве я бы не стал...готовится большой дерибан того что ещё осталось от Украины...