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 Экономика
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Все про:рейтинг (1252) Гончарук_Алексей (116)

 Увеличение валютного резерва и экономический рост: S&P повысило долгосрочные рейтинги Украины с "B-" до "B"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с уровня "В-" до "В".

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается. Международное рейтинговое агентство S & P повысило долгосрочные рейтинги Украины с "B-" до "B".

Это означает дешевые ресурсы и потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов", - написал он.

Читайте также: Украина продолжит переговоры с МВФ, чтобы получить рекомендации для открытия новой программы сотрудничества, - Гончарук

"Стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что новое правительство Украины продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в течение последних лет. В то же время экономика восстанавливается и
соотношение государственного долга к ВВП снижается. Агентство отмечает, что Украине следует сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит стране осуществить погашение коммерческих заимствований в течение 2020 года", - сообщает пресс-служба Кабмина.

Увеличение валютного резерва и экономический рост: S&P повысило долгосрочные рейтинги Украины с B- до B 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150951
 
   
 Топ комментарии
 
Зрада! При Пэце такого не было!
Эта фсе тишина перед бурей! Скоро дефолт каламойскава
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Зеленский все правильно делает. Экономические рейтинги Украины растут. Украина стала суверенной страной, с которой считаются. А не шестеркой демпартии США и попрошайкой, как было при Пеце.
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Да. Отодвинули от кормушки свинарчуков-парашенов и страна очнулась ото сна...
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Зрада! При Пэце такого не было!
Эта фсе тишина перед бурей! Скоро дефолт каламойскава
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Зеленский все правильно делает. Экономические рейтинги Украины растут. Украина стала суверенной страной, с которой считаются. А не шестеркой демпартии США и попрошайкой, как было при Пеце.
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ценю ваш иронию по поводу вашего написанного.
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Я мислю що ви доросла людина, а пишите таку хєрню!!! Не вже зе за 4 місяці зміг провернути такі результати??? ця вся робота то і наслідки проведення роботи попередників!!! ДО ЧОГО ТУТ зелєпукін???
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Заметьте 4.6% роста за 2 ой квартал ,а когда и Зели не было и бывает так что за месяц ,это постепенная экономическая политика ,а вот - 1.7% промпроизводства в августе ,это чье ?
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Ти правий, буря таки буде, тільки папіжже.
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Майдана не будет. 63% жителей львовской области, голосовавших за Порошенко во 2 туре никто в Киев не повезет. Денег на это никто не даст, поддержки в мировых СМИ не будет.
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Ти з тих лахтинців, що досі варнягає "на майдан свазілі, дєньхі давалі".
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А вам не хочеться дізнатися, який рейтинг Україна мала до обрання президентом Зєлєнского? А не цікаво, який коментар дає саме агенство? Наприклад, про надію проводити політику реформ попередніх п'яти років? Нє? І не цікаво , коли саме рейтинг упав до В-?
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При пеце мировые рейтинги Украины падали, при Зеленском растут.
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Скоріше за все то монголоїд, з ольгіно!!!
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а кто сообщил и почему МВФ так и не ответил, а думает....все думает. Где источник? Да, при Петре такого не было. Повышают и делают вас богатыми....словами.
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Подивився рейтинги S&P за 2015-2018 роки, все було так само, від В- до В. Тобто стабільний. Навіщо виставляти себе ідіотом і писати ахінею?
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На сколько подорожали социальные продукты в Украине: эксперт изучил цены
9 сентября, 06:06 Цены на продукты в августе мониторились в самых больших городах Украины.С сентября по декабрь мы будем иметь инфляцию в размере до 4%, а это значит, что цены на продукты будут каждый месяц медленно, но идти вверх", - заключил Дорошенко.
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Народ рейтингами S&P не питается,только зебилов ими накормить можно.
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Ціни на продукти росли останні років 10-15.
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Рейтинги дают реальную оценку экономики. А ваши рассуждения - гадание на кофейной гуще и манипуляция.
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Это хорошо, но впереди выплата процентов по кредитам и облигациям правительства Гройсмана, дефолт вряд-ли будет но и радоваться раньше времени не нужно.
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Ты всё проспал на складе "Рошена". Выплаты прошли в начале сентября. Спокойно, безболезненно и без паники.
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Это только та часть, которая была запланирована на 2019 год, впереди уже 2020 + облигации.
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В 2020 долги за Яценюка отдавать и повышенные проценты. При пеце набирали кредитов, которые называли помощью. А выплаты отсрочили на 2020-2022 года.
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Так а який ріст? Зараз у нас із літа спостерігається падіння промислового виробництва
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Ну, це до надійності банківської системи не має стосунку. А от можливе повернення Приватбанку Коломойському і відмова МВФ надати кредит таки має вплив. Тому все буде видно місяців за три.
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Отлично! Показатели развития Украины растут. Зеленский молодец, как не крути.
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Як тут хтось писав, скидуються доляри і скуповується гривня. Грошові мішки готуються до продажу землі. Тому і падає доляр, а гривня укріплюється.
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А,ну если это сказал Гончарук Тада верю...
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Неужели все так просто? Достаточно было убрать порохоботов от власти!
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Да. Отодвинули от кормушки свинарчуков-парашенов и страна очнулась ото сна...
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... и на руинах государства
Слуг напишут имена!
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Класний коментар, я його заскриню. Для історії.
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Порохоботы приуныли, их успехи в Украинской экономики не интересуют, зраду подавай.
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Зелелох, все успехи экономики Украины заслуга "барыги" и правительства гройсмана, зелебобка со своими клоунами еще не успел ничего сделать.
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все залуги барыги уже давно у барыги в офшоре.
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Недалёкий холоп бени зелебобка собрал такой же тупой лохторат😂
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"Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО
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Пока не возобновится программа МВФ, НИКАКИМ РЕЙТИНГАМ не стоить верить.
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Как по мне-дутые эти р
ейтинги,дутые...Миссия МВФ уехала не солоно хлебавши,в стране дурдом,экономические показатели не ахти,а тут рейтинг растет...Не верю я Гончаруку,не верю...
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По этой ветке очень хорошо видно сколько проплаченных порохоботов на Цензоре. Сравните лаки здесь где информация перо Укарну и на ветке про Волкера который к ней не иммет отношения.
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Если еще какой-нибудь соевый упырь подпалит свою хату и попрется в Лондон кидаться под машины, гривня еще укрепится Збільшення валютного резерву та економічне зростання: S&P підвищило довгострокові рейтинги України з "B-" до "B" - Цензор.НЕТ 3539
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В Украине нужно ввести систему Big Data - большие данные интернет вещей! Это система, которая собирает в одно место все данные со всего, то бишь данные с кассовых аппаратов идут и в кассовый аппарат и в центр Big Data и данные с интернет магазинов о покупках и оно работает в отдельных уже, что допустим ты смотрел в магазине Розетка товары и потом отвлекся и забыл, а Big Data запомнило то, чем ты интересовался и оно тебе потом в качестве банеров рекламы на других сайтах может тебе эти товары предлагать и еще и со скидкой. Big Data и с соц сетей людей собирает данные все про интересы и тебе допустим выдает новости и т.п. такие, какими ты интересовался и оно даже анализировать может психотип человека и т.д. Украине нужно создать огромный центр Big Data для сбора всей информации. Что собираются данные с карточек и платежей и если отказать от бумажных денег полностью, то тогда Big Data будет собирать данные про все покупки и все расходы и доходы и видеть все вообщем и так можно и коррупцию победить, если все данные про все переводы будут идти по любому в Big Data и укрыться невозможно! Big Data должно собирать все данные и даже медицинские карточки. Нужно также на этой базе можно создавать ИИ - искусственный интеллект! То бишь Big Data сможет видеть все видео записи со всех камер и видеть преступления и вызывать полицию. Также можно запустить суды на базе Big Data и ИИ, что суды смогут видеть все данные и все доказательства и выносить четкий приговор всем преступникам! Уровень преступности нераскрытой будет приблизителен к 0. Люди должны осознать, что восприятие человеком окружающей реальности сильно ограничено органами восприятия! мы видим мир - глазами, слушаем - ушами, нюхаем - носом, тактильным чувством - кожи и касаний, вкусом - языком. Машина же неограниченна и может дать развитие с мега скоростью. Еще нужно, чтобы в Украине заработала четвертая промышленная революция по которой все будет автоматизированно на всех предприятиях и всеми производствами будут управлять ИИ и Big Data и можно будет тогда столько предприятий запускать и на них практически не нужны будут люди и машины будут сами все производить и не нужно будет зарплаты платить и человеческий брак будет исключен потому что системы видят весь брак и не допускают его и машины неограниченны фактором усталости и это супер рабы бесплатные! Придет день, когда ИИ и Big Data будут сами управлять страной и делать это в бесконечное число раз лучше! Сейчас же для Украины лучший вариант, как побороть украино-российскую мафию, которая вся - это одно целое и она контролирует власти и Украины и РФ и США и по всему миру и олигархи все работают на мафию, а на олигархов работают власти и работают спецслужбы, суды, прокуратура, полиция и т.д. И мафия хотела присоединить Украину к РФ и единственное препятствие на их пути оказалось - это народ Украины, который сносит любого и снесет любого, кто захочет уничтожить Украину независимую! И лучший способ для Украинского народа их побороть - это добиться в Украине "прямую демократию" и при помощи нее захватить власть и завоевать столько власти, что народ сможет увольнять президента, премьеров, депутатов, судей, прокуроров, начальников спецслужб, начальников полиции, народ будет контролировать большой бизнес и олигархов, и т.д.
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Эта технолия давно уже работает в СБУ по сбору информации.
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Та то ж самая настоящая зрада!!! При Порохосвиняке такого не было!!!
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При порохе это и произошло)
Кхе-кхе Зебіли :*?ять
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При Свинорохе гривна грохнулась с 10 до 28 , это да.
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Брал порох страну с рейтингом B--- D. За первое полугодие 2019 Украина получает уже рейтинг B.
При Пете внешний долг уменьшался, а золотовалютный запас увеличивался.
Вашь Зеля с Бабломойским, тут не причем. Они только с МВФ могу разосратся да и нетолько с МВФ..
Их рейтинг мы увидим черех 2-3 года.
Рейтинг так и называется - долгосрочный рейтинг

ЗЫ А че там с тарифами кстате, а то я так понимаю тёте Гале, что варит бульйончики с куриных хрящиков, очень важен кредитный рейтинг Украины?
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И поэтому собрались включить станок и печатать 1000гривневую купюру 😀😀😀
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это называется - эконмия дорогой бумаги, котрую напечатала Гонтарева!
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Это называется ОБВАЛ ГРИВНЫ или РУЧНОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
Прямо путь в совок за берлинскую стену
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при Гонтревой именно так и было, когда она банкротила Приват.
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Ну да,вроде как с декабря тарифчики повышаются..😄
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Ну що "зебіли" - ми зробили це разом.................. Збільшення валютного резерву та економічне зростання: S&P підвищило довгострокові рейтинги України з "B-" до "B" - Цензор.НЕТ 3969

А порохосмоктульчики нехай і далі істерикують та сходять на говно від безсилля і люті.
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Более високий кредитний рейтинг - сигнал ПОРА СТРИЧЬ СТАДО.
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Ну как там, свиноботы. Шел 4-ый месяц когда гривна по 150 за доллар, да?

Насрадамусы 8%-ые.
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B reiting eto Mongolija.polovina afrikanskix stran,Grecija toze.Jesly BB reiting eto uze Brazilija imejet takoj.Tak B+ eto BB ili vsio taki B
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все наши олигархи просто завели валюту путём покупки ОВГЗ, что и временно понизило курс доллара. А сделали они это потому что готовятся выкупить за бесценок землю. Там и РФ немало влила и ожидает...а чего? вместо того чтобы воевать-просто скупит землю херсонской, николаевской областей под видом "швейцарских инвесторов" (а фирмачку там оформить не составляет труда на подставных лиц) и всё....огородит забором и будет "распоряжаться".
так что кукарекать о великом финансовом прорыве я бы не стал...готовится большой дерибан того что ещё осталось от Украины...
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И за счёт чего же увеличились валютные резервы?
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убрали воров-порохоботов от кормушки.
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Украине нужно быстрыми темпами проводить индустрию 4.0 и вводить систему Big Data и нужно разрабатывать ИИ. Украине нужно вкладывать деньги в суперкомпьютеры, как в передовых странах и они обеспечат Украине быстрый прогресс! Нужно вкладывать в науку деньги и разрабатывать квантовый компьютер! Украине нужно построить новый город с новой инфраструктурой в которой будут расположены здания всех наук и лаборатории и IT-сектор - силиконовые долины,технологичные долины, долины по биоинженерии, механические долины, бизнес долины, всемирные выставки, площадки для стартапов, исследовательские заведения, и т.д. И все знания и науки должны быть там в этом городе и психология и математика и химия и IT и физика и все науки с все знания человечества должны там быть и они должны соединяться и генерировать новые изобретения и по началу оно будет требовать больших вложений, а потом оно начнет нести золотые яйца для Украины!
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