 Три трупа найдены у ж/д полотна в Запорожской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в пресс-центре ГСЧС.

"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что сейчас устанавливаются обстоятельства их гибели.

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