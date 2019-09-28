 Три трупа найдены у ж/д полотна в Запорожской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в пресс-центре ГСЧС.
"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что сейчас устанавливаются обстоятельства их гибели.
На фоне таких сводок о погибшиз на пожарах в ДТП и от всевозможных звболеваний потери в ООС совсем потеряются из вида нарида.
А тут еще пару сюжетов об увеличении надоев и урожая и вуаля.
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хутін - ПУЙЛО!
Три бухих мужика ползут по рельсам.
Первый - Ступеньки, блт, неудобные.
Второй - И перила низкие.
Третий -О, мужики, лифт идёт.