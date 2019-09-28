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Все про:поезд (735) смерть (6143) Запорожская область (708) ГСЧС (2285)

 Три трупа найдены у ж/д полотна в Запорожской области

В Запорожской области были найдены тела трех человек, которые, вероятно, были смертельно травмированы электропоездом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в пресс-центре ГСЧС.

"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что сейчас устанавливаются обстоятельства их гибели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150943
 
 
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Лит приехал.
Три бухих мужика ползут по рельсам.
Первый - Ступеньки, блт, неудобные.
Второй - И перила низкие.
Третий -О, мужики, лифт идёт.
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Так заспокоюють тим. Я вже давно запримітив, що кожного дня почали викидати побільше новин, що по Україні гине дуже багато в автокатастрофах, пожарах та ін. А на війні наче й не багато, так що все в порядку. Три трупи знайдено біля залізничного полотна в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 1423
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хутін - ПУЙЛО!
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Странно что не сообщают об умерших от всевозможных болезней.
На фоне таких сводок о погибшиз на пожарах в ДТП и от всевозможных звболеваний потери в ООС совсем потеряются из вида нарида.
А тут еще пару сюжетов об увеличении надоев и урожая и вуаля.
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Странно что не сообщают об умерших от всевозможных болезней.
На фоне таких сводок о погибшиз на пожарах в ДТП и от всевозможных звболеваний потери в ООС совсем потеряются из вида нарида.
А тут еще пару сюжетов об увеличении надоев и урожая и вуаля.
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Так заспокоюють тим. Я вже давно запримітив, що кожного дня почали викидати побільше новин, що по Україні гине дуже багато в автокатастрофах, пожарах та ін. А на війні наче й не багато, так що все в порядку. Три трупи знайдено біля залізничного полотна в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 1423
---------------------------------------------------
хутін - ПУЙЛО!
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якось бандитизм голови попіднімав.
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Лит приехал.
Три бухих мужика ползут по рельсам.
Первый - Ступеньки, блт, неудобные.
Второй - И перила низкие.
Третий -О, мужики, лифт идёт.
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Как вести с фронта.Убиты ,зарезаны,изнасилованы.ДТП.Страна маленькая ,а ужасов через край.90е в натуре.
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