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 Враг за минувшие сутки 24 раза атаковал позиции ВСУ: погиб украинский воин

27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, еще 6 нарушений зафиксировали c начала текущих суток.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 12 обстрелов позиций ООС: три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем; неподалеку от Марьинки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 12 обстрелов украинских позиций: пять раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем; трижды неподалеку от Луганского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пивденного - из миномета калибра 82-мм, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Травневого - из минометов калибра 120-мм и 82-мм; вблизи Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку от Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из миномета калибра 82-мм и стрелкового оружия; неподалеку от Водяного - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 1 обстрел украинских позиций: вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82-мм и стрелкового оружия.

Враг за минувшие сутки 24 раза атаковал позиции ВСУ: погиб украинский воин 01
Враг за минувшие сутки 24 раза атаковал позиции ВСУ: погиб украинский воин 02
Враг за минувшие сутки 24 раза атаковал позиции ВСУ: погиб украинский воин 03

Источник: https://censor.net.ua/n3150942
 
 
 Топ комментарии
 
Вічна пам'ять загиблому воїну.
В країні якийсь сюрреалізм відбувається.
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А саме страшне те, що ми вже звикли до таких новин і вони вже проходять поза нашу увагу.
А хлопці там гинуть та калічуться, хлопці стоять там, як на волосинці.. А ми перелистуємо сторінки, собачимось поміж себе, ображаємо один одного. Ми вважаємо себе знатоками всього, а хлопці гинуть.
Ми знаємо, пам'таємо ті слова Шмарклі, що як війну закінчити, але вона продовжується і все гірше, та гірше стає. Ми бачимо, що Неньку котять до прірви і ми ЇМ (73% тим) тільки допомагаємо.
А хлопці гинуть.
Героям Слава!
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Ну шо стадо, закінчив війну ваш "народний"?
Вічна пам'ять загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Проклятый Порошенко продолжает наживаться на войне несмотря на устойчивое перемирие Владимира Александровича Зеленского
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макнуть зебила в его лужу, всегда уместно
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Надапростоперестатьстрелять . (С). Презик.
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А что, есть приказ перестать стрелять? Нет. Так к чему это??
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А военные говорят, что есть...Кому верить? Вам?
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да, мне лично. Ответку нормальным калибром дать нельзя.
А вы сами давно видели как отрабатывает наша арта по позиции врага? После инаугурации The Шмаркли, подобных видео больше нет.
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Вот в 14 году соевая алкоголическая мразь реально запрещала стрелять, поэтому Донбасс и заняли. Сейчас этого нет.
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Да, я, помню как запретил порох стрелять по псковским десантником, так портки за урал полетели в мусорных мешках.
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Есть негласный ! 🤡🤢💩это зеленое позорище - трус,стоящий на коленях ,перед убийцами Кто приказал сорвать украинский флаг ,на украинской земле ?Пристайко ,увидев весь этот кошмар ,подал в отставку
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Все да, только Данилюк, а Пристайко..или я что-то упустил?
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Вічна пам'ять загиблому воїну.
В країні якийсь сюрреалізм відбувається.
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Одне питання:
#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
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3 питання до депутатів вр, км, оп:
- #ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли?
- За добу 24 обстріли та один вбитий - скільки український бюджет понесе витрат за одну добу обстрілів, каліцтв, вбивств? Сума?
- чому уряд дзеркально обстрілам/каліцтвам/вбивствам не стягує з агресора матеріальні збитки на користь бюджету України? Суму.
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А саме страшне те, що ми вже звикли до таких новин і вони вже проходять поза нашу увагу.
А хлопці там гинуть та калічуться, хлопці стоять там, як на волосинці.. А ми перелистуємо сторінки, собачимось поміж себе, ображаємо один одного. Ми вважаємо себе знатоками всього, а хлопці гинуть.
Ми знаємо, пам'таємо ті слова Шмарклі, що як війну закінчити, але вона продовжується і все гірше, та гірше стає. Ми бачимо, що Неньку котять до прірви і ми ЇМ (73% тим) тільки допомагаємо.
А хлопці гинуть.
Героям Слава!
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Я вам так скажу.
Нариду все равно на все это от слова совсем.
Единственное что может по настоящему тронуть нарид это падение благосостояния.
Т.е. ухудшение содержимого холодильника.
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Ну шо стадо, закінчив війну ваш "народний"?
Вічна пам'ять загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Враг за минувшие сутки 24 раза атаковал позиции ВСУ: погиб украинский воин

Плахой враг, плахой! А зеля харошый, он стрелять строго-настрого запретил, он так войну прекращает, **** драная.
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Еще одним героем мньше.Он защищал ЗЕМЛЮ от иностранных загарбникив.Пом'ятаемо його.
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...любо братцы любо,любо бро жить,да снашим зелебобой не приходится и тужить...
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Вже атакував, а не "порушив перемир'я"? Якщо "Цензор" став називати речі своїми іменами всупереч офіційним рекомендаціям, то респект його співробітникам і редактору. Бо ворог таки вирішив тиснути на слабохарактерного президента-пацифіста і буде збільшувати кількість обстрілів і надалі, змушуючи Зєлєнского піт на свої умови. І про це потрібно говорити. Вічна пам'ять українському Воїну. Ми повинні бути достойними пам'яті про нього. Герої не вмирають!
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Он никакой не пацифист ,он мерзкое тупое быдло -предатель,марионетка в руках дядей олигархов и маньяка-путлера
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Це не заважає йому бути пацифістом. Хоча б всилу вродженого боягузтва. ☺
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так и в ответ стреляют, надо симметрично сообщать.
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А КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ВОРОВАЛ СВИНАРЧУК-ПАРАШЕНКА?
И ЕЩЕ А КТО СЕЙЧАС НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
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Почему не возмущаются военные,которые видят все изнутри ?Неужели у них нет чести и достоинства?И нет среди них патриотов? Сколько можно терпеть сафари от проклятого ублюдочного недонаполеончика,слуги олигархата?
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Наши ребята гибнут на передовой , а хозяева страны решили информационно сделать вид , что все идёт на лад .
По ТВ практически нет новостей с передовой . Да и цензор выдаст утреннюю сводку , и иногда про совместные учения .
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