 Враг за минувшие сутки 24 раза атаковал позиции ВСУ: погиб украинский воин

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 12 обстрелов позиций ООС: три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем; неподалеку от Марьинки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 12 обстрелов украинских позиций: пять раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем; трижды неподалеку от Луганского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пивденного - из миномета калибра 82-мм, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Травневого - из минометов калибра 120-мм и 82-мм; вблизи Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку от Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из миномета калибра 82-мм и стрелкового оружия; неподалеку от Водяного - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 1 обстрел украинских позиций: вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82-мм и стрелкового оружия.





