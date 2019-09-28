 Враг за минувшие сутки 24 раза атаковал позиции ВСУ: погиб украинский воин

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 12 обстрелов позиций ООС: три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем; неподалеку от Марьинки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 12 обстрелов украинских позиций: пять раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем; трижды неподалеку от Луганского - из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пивденного - из миномета калибра 82-мм, вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Травневого - из минометов калибра 120-мм и 82-мм; вблизи Новозвановки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку от Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из миномета калибра 82-мм и стрелкового оружия; неподалеку от Водяного - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 1 обстрел украинских позиций: вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82-мм и стрелкового оружия.
А вы сами давно видели как отрабатывает наша арта по позиции врага? После инаугурации The Шмаркли, подобных видео больше нет.
В країні якийсь сюрреалізм відбувається.
#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
- #ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли?
- За добу 24 обстріли та один вбитий - скільки український бюджет понесе витрат за одну добу обстрілів, каліцтв, вбивств? Сума?
- чому уряд дзеркально обстрілам/каліцтвам/вбивствам не стягує з агресора матеріальні збитки на користь бюджету України? Суму.
А хлопці там гинуть та калічуться, хлопці стоять там, як на волосинці.. А ми перелистуємо сторінки, собачимось поміж себе, ображаємо один одного. Ми вважаємо себе знатоками всього, а хлопці гинуть.
Ми знаємо, пам'таємо ті слова Шмарклі, що як війну закінчити, але вона продовжується і все гірше, та гірше стає. Ми бачимо, що Неньку котять до прірви і ми ЇМ (73% тим) тільки допомагаємо.
А хлопці гинуть.
Героям Слава!
Нариду все равно на все это от слова совсем.
Единственное что может по настоящему тронуть нарид это падение благосостояния.
Т.е. ухудшение содержимого холодильника.
Вічна пам'ять загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
Плахой враг, плахой! А зеля харошый, он стрелять строго-настрого запретил, он так войну прекращает, **** драная.
И ЕЩЕ А КТО СЕЙЧАС НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
По ТВ практически нет новостей с передовой . Да и цензор выдаст утреннюю сводку , и иногда про совместные учения .