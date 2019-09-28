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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:отставка (2464) США (15465) Волкер Курт (508)

 Волкер подал в отставку, - источники

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку на следующий день после публикации доклада сотрудника спецслужб США, в котором говорится о сокрытии Белым домом звонка между президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.

Первой об отставке Волкера сообщила газета Университета штата Аризона The State Press. Волкер является исполнительным директором Института международного лидерства Маккейна при этом университете.

Представитель университета подтвердил отставку Волкера в пятницу и сказал, что не может говорить о его будущем в учебном заведении, потому что университет не комментирует кадровые вопросы.

В пятницу Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео, чтобы объявить о своем уходе в отставку, пишет газета.

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В Госдепартаменте пока не комментировали информацию.

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп просил оставить Луценко на должности генпрокурора

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150941
 
   
 Топ комментарии
 
Це погано.
Не хоче працювати або із ЗЕ, або з Трампом. Або з ними двома.
Тяжко буде Україні. Нас фактично штовхають в обійми фуйла.
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зеля мастерски рушит всю систему обороны, что построил петя...
в этом и есть его основная миссия )))) вот за это 73-тьи и голосовали
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порівняй армію, якулишив янік, і яку лишив Петя.
чому ж зелєбоби настількі тупеньки...
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я думаю у него с работой проблем не будет, стаж, образование, рекомендации
а чего тут некоторые устроили плач ярославны "на кого ты нас барин покинул, всё пропало" вообще не понятно, почти, непонятно, неужели отношения между странами, да ещё с такой страной как Америка зависит от воли одного человека?
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От этой отставки выиграет только россия и в этом заслуга Трампа.
А может даже это не случайность, а так и задумано.
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Волкер в послденее время ничего не решал.
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Вы сделали это вместе правда зебилы У Украины практически не осталось международной поддержки Одним махом испортили отношения с ведущими странами мира ФРГ Франция и США Вот куда еще наш ********** полетит чтоб испортить отношения Волкер подав у відставку, - джерела - Цензор.НЕТ 953
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Так - ми зробили це разом!......... Волкер подав у відставку, - джерела - Цензор.НЕТ 7492
Чим менше таких "друзів" - тим краще для України.
Залишається ще поставити у стійло ублюдків і підбарижників. А то геть розперезались.
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а я смотрю что ты размечтался встречать новый год под ************ куранты Волкер подав у відставку, - джерела - Цензор.НЕТ 7069
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Догоним и перегоним америку и будет у нашего президента *****( специально так называю по настоятельной просьбе ольгинских троллей) самолет не хуже чем у президента гамерики?
Антонов ты будешь лучшим.
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Просто Волкер в нервовому шоці після політики Зеленського... Він прдумав: "Як з цим клоуном можна щось спільно робити для оборони від ***** і його орків...?"
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Це лише квіточки...................... Волкер подав у відставку, - джерела - Цензор.НЕТ 172
Будуть і ягідки коли почне спливати все говно.
Барига вже крутиться як в'юн на сковорідці.
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There's no immediate danger to the US-Ukrainian relationship, and in the short-term the status quo will likely hold. Zelensky will have to stay on the sidelines publicly in internal US disputes.

Непосредственной угрозы американо-украинским отношениям нет, и в краткосрочной перспективе статус-кво, скорее всего, сохранится. Зеленскому придется публично оставаться в стороне от внутренних споров в США.https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/expert-qa-hows-the-us-ukraine-relationship-after-new-york/
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это и так ясно, не обращай внимниния на наших порохоботов, у них раборт такая.
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В следующий раз обязательно воспользуюсь советами ольгинцев на что надо обращать внимание а на что не надо.
Отдельное спасибо администрации цензора за фильтрацию советов и советчиков.
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Правильно написали по фрейду. Їм би аборт...
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Ольгинские боты обычно работают парами.
Странно что мой пост вообще не удалили как тот в котором было предупреждение.
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Одна телефонна розмова між Трампом і зелєпукіним народила міжнародний скандал!!! Ось до чого може призвести тупость і не підготовленість людини яка в політиці ДЗЕРО!!! Далі буде!!!
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Наступна черга за Помпео!!! Інтересно що зе наговорив з Джуліані??? Як казав зе ми з ним добре порозмовляли!!! Бомба!!
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Ну понятно, что для кремлевских ботов и сепаров, это радостная новость! Потому что Волкер порядочный человек и ученик Маккейна, который отстаивал интересы Украины, а не трампа.
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Ни Волкер, ни Маккейн ни Трамп никогда не отстаивали интересы Украины, они отстаивали или интересы Америки, или свои личные, которые могли совпадать с украинскими интересами, но не более того.
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Надо в кабинете гаранта повесить старий совковий плакат: "Не болтай!".
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Моника Зеленски ожидаемо обосрался, ничего удивительного не произошло.
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согласен. Я действительно чего то подобного ожидал от клоуна, только не думал что все посыпится так быстро, уже спустя 3 мес. ((
Честно говоря я думал что он действительно окружит себя профессиолналами а не "лейтенантами Бакановыми" и супругами своих бухгалтеров (новый начальник разведки)

А с такими "профи" все грохнется еще быстрее....
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Помоему Трамп все получит от Зеленского.И виной тут не Украина, а мировое правительство,которое хочет Трампа оставить президентом,хотябы для того чтоб с Ираном войну начать.Украина и ее народ сейчас в сложном положении.Но ей,воюещей, не привыкать.ДЕРЖИСЬ УКРАИНА.Твои храмы и соборы,твои древние праздники тебе помогут.Слава Украине и Кавказу!!!
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У США к Украине были свои корыстные интересы деле ослаблении России. Они немало средств и ресурсов потратили на Украину для этой цели. Сейчас они анализируют результаты и видят, что расходы были напрасными. У них начались внутренние разборки, кто виноват и что надо делать.
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***** таки победил ну шош вот они и прорезались все эти друзью товарищи.самое время венграм румынам и полякам делать свои автономии.
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