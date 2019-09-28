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 Конгресс США повесткой требует от Помпео предоставить документы, касающиеся Украины

Руководители сразу трех комитетов Палаты представителей прислали госсекретарю США Майклу Помпео повестку об обязательном предоставлении документов, в частности, обращений Дональда Трампа и Руди Джулиани к украинскому правительству, которые глава Госдепа должен был предоставить еще раньше.

Законодатели отметили, что дальнейшее промедление или отказ расцениваться как обструкция расследованию Конгресса, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Эта повестка выдана Комитетом по иностранным делам после консультаций с неизменным комитетом по вопросам разведки, а также Комитетом по надзору и реформ. Документы, предоставление которых требуется официальной повесткой, должны стать частью расследования по вопросам импичмента и будут распределены между комитетами. Несоблюдение вами требований или отказ в выполнении повестки станут свидетельством препятствия расследованию Палаты представителей по импичмента ", - отмечается в письме.

При этом напоминается, что первый запрос Конгресс отправил Помпео еще 9 сентября.

"Мы попросили вас подать эти документы до 16 сентября 2019 года. Вы не выполнили запрос комитетов. 23 сентября 2019 Комитеты прислали повторное сообщение, в котором подчеркнули, что мы рассмотрим принудительный процесс, если вы будете сопротивляться нашему запросу. Мы попросили вас предоставить эти документы до 26 сентября. Вы опять не выполнили этого", - отмечается в письме.

Окончательный дедлайн для госсекретаря США установлен 4 октября.

"Ваша длительный отказ в предоставлении запрашиваемых документов не только мешает нашим комитетам полностью расследовать эти вопросы, но и ухудшает способность Конгресса выполнять свои конституционные обязанности по защите нашей национальной безопасности и целостности нашей демократии", - предупредили законодатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотим помочь Зеленскому преодолеть коррупцию в Украине, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3150939
 
   
 Топ комментарии
 
понял. оказывается у свиносои все так запущено...
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попала Украина под етот бипартизанский американский срачь.
ну ничего - епоха клованов не на долго....
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Плохая новость.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер уходит в отставку, сообщает телеканал CNN.


Наверное нужно сказать спасибо Зеленскому.
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Та пожлст..Каждий вечер наступает вдрухх..если тебе скучно Помпео друххх.
Конгресс США повесткой требует от Помпео предоставить документы, касающиеся Украины - Цензор.НЕТ 1456
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понял. оказывается у свиносои все так запущено...
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Сказал ***** малоросс голосовавший за ЗЕсепара
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На звёздно-полосатом флаге,
Том, что целуют при присяге,
Величие всё опошля,
Висит зелёная сопля.
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Никакого импичмента не получится, сказочники и мечтатели.
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И в дополнение. Думаю таких сообщений с каждым днем будет все больше.

Палата представників Конгресу США, контрольована Демократичною партією, відхилила резолюцію республіканців проти офіційного розслідування з метою винесення імпічменту президенту Дональду Трампу.
Джерело: Reuters
Демократи з Палати представників США вимагають від Білого дому надати інформацію, пов'язану з призупиненням воєнної допомоги Україні.
Джерело: Associated Press
Чиновник Адміністрації Трампа підтвердив перенесення стенограми розмови президентів США і України на суворо захищений сервер.
Джерело: CNN
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попала Украина под етот бипартизанский американский срачь.
ну ничего - епоха клованов не на долго....
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Плохая новость.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер уходит в отставку, сообщает телеканал CNN.


Наверное нужно сказать спасибо Зеленскому.
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та не причем тут зеля на самом деле, сопля она сопля и есть - ни больше и не меньше.
просто все, хоть немного вменяемые, валят.
с рыжим дураком работать? - себя не уважать....
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