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Все про:Байден (429) США (15450) Трамп (2462)

 "Я осушаю болото", - Трамп опубликовал ролик против Байдена с кадрами из Украины

Президент США Дональд Трамп обнародовал видео, в котором обвиняет своего потенциального конкурента на выборах- 2020 демократа Джо Байдена в давлении на Украину в интересах его сына Хантера.

Как переадет Цензор.НЕТ, 30-секундный видеоролик Трамп опубликовал в Twitter, подписав его "Я осушаю болото!"

"Джо Байден обещал Украине миллиард долларов, если они (власти Украины, - ред.) уволят прокурора, который расследовалй деятельность компании его сына", - говорит диктор за кадром.

Далее в ролике цитируют самого Байдена: "Если прокурор не будет уволен, вы не получите. И ... (грубая брань, которую слышно на видео, - ред.) он был уволен".

"Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, демократы хотят отправить его в отставку через процедуру импичмента. И их медийные шавки прибегли ко лжи. Они проиграли выборы (в 2016 году - ред.), и теперь они хотят выиграть эти выборы. Не позволь им!" - говорится в ролике.

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Читайте на Цензор.НЕТ: Джулиани анонсировал публикацию доказательств незаконного вмешательства Украины в выборы США

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Также на Цензор.НЕТ: Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Читайте также: Расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США как манипулятивный и не соответствующий истине, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3150937
 
 
 Топ комментарии
 
Поки країна перетворюється на квартал 95 ігарьвалєрічь отримує реальний профіт обростаючи енергетичними компаніями.
Зробимоцещераз нам для ігарьвалєрічя ніц на шкоди
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Найс ЗЕбилы...а тем временем папа Беня начал активный грабёж страны....Ну что ЗЕбилы вам теперь вообще нет другого выхода как визжать про Петю..Побьед от ЗЕмародёров точно не будет...
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Під ігарьвалєрічя ви лягли. І Україну підклали 73%
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Для зефанів головне що зе не платив за фотосесію з трампом як порох.
ЗАНАВЄС
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Поки країна перетворюється на квартал 95 ігарьвалєрічь отримує реальний профіт обростаючи енергетичними компаніями.
Зробимоцещераз нам для ігарьвалєрічя ніц на шкоди
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а чего это ты так за активы Ахметова распереживался?
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Наш Зелинский тоже так умеет...
"Зробимо їх разом"
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Гребаный стыд... С одними боремся за независимость, а под других легли.
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Під ігарьвалєрічя ви лягли. І Україну підклали 73%
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Стыдно мне за тебя. У тебя идеология "наша хакта с краю" - если сотрудничество с кем-то, это под других легли.
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На его фоне Буш-младший умнейший человек. Он хотя бы так не выпячивал своё невежество.
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Невежество, это показать наглядно что либерасты, как и все прочие леваки, корумпированны?
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Я когда слышу слово "либерасты", то мне сразу видится путинская россия. Не надо в нашем регионе употреблять это слово. Оно дискредитировано.
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Путинская Россия это посткоммунисты, они не любят либерастов, потому что либерастами это новая версия коммунистов ))
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Теперь по сути. Борьбу с леваками можно вести нормальными методами. А не хамским быдло-стилем. Недаром же его ненавидит вся, почти вся, элита республиканской партии.
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С леваками нельзя вести нормальными средствами борьбу, потому что они сами не ведут борьбу нормальными средствами.
Его ненавидит вся элита, потому что он порвал всю эту элиту, с их лживыми силиконовыми улыбки и приторными речами. Тем кто еще может мыслить сам, опротивела вся эта элита.
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И че? Байден тот еще мудак, мочат друг друга, нас бы не забрызгали.
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"Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце концов должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они примут меры в отношении генерального прокурора, но они этого не сделали", - рассказал Байден.
"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И этот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому на то время доверяли"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/01/24/7169396/
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Трамп тупо підставив Зеленського і Україну.
Думаю в Україні більшість буде вболівати за Байдена.
Того разу вибирала Росія президента США, а цього разу вибере Україна і це буде не Трамп.
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не городи ерунды. В ЕС так не считают. В США внутренние проблемы. Европа предпочитает в них не влезать. Здешние массмедия лишь освещают новости и не вдаются в анализы. Одни соевые на цензор полит. профи***. ргга.
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Впевнений що обиратимуть американці і такого який для них кращий. Адекватні українці не будуть вболівати ні за одного ні за іншого. Обоє зашкварені.
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Трамп подкацапник при любом раскладе украинцы его бы не подерживали. А вот клоун опозорил Украину и втянул в скандал. ЗЕленскому импичмент.
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Найс ЗЕбилы...а тем временем папа Беня начал активный грабёж страны....Ну что ЗЕбилы вам теперь вообще нет другого выхода как визжать про Петю..Побьед от ЗЕмародёров точно не будет...
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начнём с того, что сын байдена подоил таки Украину,,, с подачи папаньки! И такое (папанька) метит в презы, и демократы за него двумя руками.
Со США происходят в последнее время странные вещи. Они там с ума народ сводят - эти две противоборствующие партии. песец к США подползает.
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Откуда у тебя такая дебильная информация? И откуда не возьмись набралось спецов по сыну Байдена, о таком я только первый раз услышал только пару дней назад. Хотя читаю новости каждый день и на разных сайтах.
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Скажу вам по секрету, только никому не рассказывайте: Она жирный тролль, если вы не в курсе.
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Там главное -к США песец подползает) а это главный признак прикацапленного рыла -они всю свою никчемную жизнь ждут конца Америки)))
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Давай начнем с хоть каких-то доказательств того, шо сынок Байдена шо-то подоил.
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Из свеженького:
Вице-президент Пенс доложил Дональду Трампу о подготовке Калифорнии к отопительному сезону.
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Только проблем с США Украине для полного счастья не хватало. При этом никто из американских политиков спасибо не скажет. А вот как-то побольнее пнуть вполне может. Весь народ. Или забить на "токсичную" для них Украину. Это или глупость, или что-то похожее на действия Легитимного в 2013 году с подписанием ассоциации с ЕС.
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трампу уже ничего не поможет..он уже проиграл
Байден cледующий Презедент США
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А шо у байдена є 1+1? Що ви його вже президентом зробили?
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А в додачу хай забирає Богдана і Разумкова.
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Почему то вспомнился "Карлсоншвили". Которому Трамп якобы обещал 1трлн долларов помощи во время очередного "100500 майдана"
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Трампа только одно может спасти, это остановка строительства "Северного потока - 2".
Люди в США не любят Россию и на этом надо выезжать, я думаю такой должна быть победная стратегия на президенских выборах в США.
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