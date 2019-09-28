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Все про:Дунай (57) пограничники (1217) правоохранительные органы (267) Румыния (585)

 Пограничники задержали на Дунае румынский катер, незаконной зашедший на территорию Украины

В Одесской области на реке Дунай в ночь на 27 сентября задержан румынский катер, который нарушил государственную границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил УНИАН начальник прес-служби Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк.

Инцидент произошел прошлой ночью на реке Дунай, вблизи села Старая Некрасовка Измаильского района. "Движение румынской моторной лодки в украинских водах обнаружил военнослужащий срочной службы, используя прибор ночного видения. На сигналы об остановке нарушитель не реагировал. Когда понял, что его обнаружили украинские пограничники, пытался скрыться", - рассказал Перегняк.

По его словам, в результате преследования, которое длилось на протяжении двух километров, нарушитель был задержан. Гражданин Румынии объяснил, что якобы не сориентировался и случайно зашел в украинскую часть Дуная. При этом, как отмечается, его судно оборудовано навигационным прибором. За нарушение государственной границы на иностранца составлены процессуальные документы, катер изъят до решения суда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150936
 
 
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