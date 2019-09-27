 Европейские банки выделяют 900 млн евро на капремонт трассы Киев-Одесса, чтобы сделать из нее автобан, - Новак

Об этом в эфире Громадського заявил экс-глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам удалось завершить переговоры с европейскими банками, с EIB и BRD и Украина получит 900 млн евро на капитальный ремонт трассы Киев-Одесса и поднятия класса этой дороги до категории автобана. Со следующего строительного сезона должны начать ремонт", - заявил Новак.
Бывший глава "Укравтодора" добавил, что на капитальный ремонт этой дороги необходимо 2-3 года.
Ти звідки, де живеш?
Руководитель "Укравтодора" Новак подал в отставку
Ограничение 130, в районе развязок - 110 км/ч
Постоянная видеофиксация и штрафы:
1. Превышение 10 км - 1000 грн.
2. Превышение 20 км - 3000 грн.
3. Превышение 30 км - 10000 грн. и лишение прав на 2 года.