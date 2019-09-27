EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  600  24
Все про:дороги (1832) Укравтодор (375) Новак Славомир (45)

 Европейские банки выделяют 900 млн евро на капремонт трассы Киев-Одесса, чтобы сделать из нее автобан, - Новак

В 2020 году на средства европейских банков должен начаться ремонт трассы Киев-Одесса, которая после реконструкции станет автобаном.

Об этом в эфире Громадського заявил экс-глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам удалось завершить переговоры с европейскими банками, с EIB и BRD и Украина получит 900 млн евро на капитальный ремонт трассы Киев-Одесса и поднятия класса этой дороги до категории автобана. Со следующего строительного сезона должны начать ремонт", - заявил Новак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" Ноняка и главу "Укравтодора" Новака

Бывший глава "Укравтодора" добавил, что на капитальный ремонт этой дороги необходимо 2-3 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3150934
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А какой откат идет им и сколько украдете вы г-н Новак?
 показать весь комментарий
 
 
Нанимайте те же фирмы, которые ремонтируют дороги в Европе, местные свинарчуки украдут минимум половину этих денег и некачественно отремонтируют максимум половину дороги.
 показать весь комментарий
 
 
половина это самый оптимистичный вариант. обычно реформируют мыролюбцы минимум 80%
 показать весь комментарий
 
та хто же их посадит? у них же праздник реформаторский рошшанаам.
 показать весь комментарий
 
Главное, прекратить, чтобы она была "трассой смерти".
Ограничение 130, в районе развязок - 110 км/ч
Постоянная видеофиксация и штрафы:
1. Превышение 10 км - 1000 грн.
2. Превышение 20 км - 3000 грн.
3. Превышение 30 км - 10000 грн. и лишение прав на 2 года.
 показать весь комментарий
 
 
Дело не в резине, просто пуй сидел в кабине.
 показать весь комментарий
 
Когда Украина отдаст эти бабки, они себе 4-ри таких построят. Из ни три за счёт Украины.
 показать весь комментарий
 
напрасно. в автодоре мыролюбных реформистов из винницы осталось как тараканов возле мусорного бака. и глазом гейропейцы моргнуть не успеют как бабло мыролюбцы отреформируют.
 показать весь комментарий
 
А Мішутка що тоді будував-ремонтував, у наметі "жив", їв-пив ?
 показать весь комментарий
 
он на трассе одесса - рени сидел. А на счет потужного ремонта нужно спрашивать с гнойного оси и дибильного емельяна.
 показать весь комментарий
 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЭТОЙ ТРАССЫ ИДЕТ УЖЕ С 2008 ГОДА! ЭТО КАКОЙ РАЗ БУДЕТ?
 показать весь комментарий
 
цей чоловік не знає, що десь років 20-21 тому назад Кучма відкривав нам вже автобан Київ-Одеса.
 показать весь комментарий
 
вот тут реформаторам карта и повалила.
 показать весь комментарий
 
 
Наша пісня гарна, нова, починаемо ізнова! Найдроржча траса, за всю історію людства. Стільки грошей не закопано (сховано) ніде, навідь у золотих копальнях.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх