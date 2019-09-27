 "Агрохолдинг зарабатывает $200-300, а людям платит $70. Это изменит конкуренция", - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера.
"Средняя аренда в стране - 1700 грн, средняя аренда в Польше 6000 - 8000 Люди получают 1700 - 2000 грн, потому что нет конкуренции. Потому что в селе есть один фермер монополист, агрохолдинг. Они зарабатывают 200-300 долларов, а вам платят 70 Конкуренция это изменит. Если не хотите продавать землю - не продавайте. Никто вас никогда не заставит", - подчеркнул он.
он понимает разницу между "сдать в аренду" и "продать"?
"не хотите не продавайте" - это понятно. но как это добавит крупных агрохолдингов в село и поднимет цену на аренду - непонятно
В УКРАИНЕ ЛУЧШИЙ В МИРЕ ЧЕРНОЗЕМ.
Не понимает , что ответит своей головой за весь свой бред
Одного Данилюка уже отымели
Агрохолдинги скупят все, какая конкуренция будет? Такая как в металлургии?
Оно при этом говорит, что рейдернули предприятие по производству инсулина, но хочет в таком произволе открыть "рынок" земли....
При этом они говорят, что можно не продавать. Как не продавать землю, если даже мед помощи в сёлах нет? Они как с ваучерами довели людей до ручки, а теперь отжимают землю. А если ее переоформят в реестре без владельца, он даже ничего не сможет доказать в суде.
Земля принадлежит всем по Конституции! За нее проливали кровь, поколениями. Не могут быть права паевиков выше интересов всех украинцев и Украины.
Короче, это не рынок это отжим.
У нас права нарушены всех граждан Украины, но начинают именно с продажи земли, это не защити.
И о "сером рынке", вместо того, чтобы навести порядок с распределением земли и проверить деятельность крупных агрохолдингов, навести порядок в аренде в законах, они хотят рейдернуть землю Украины, это предательство.
И повторю главную мысль, аграрии не главные, важны интересы ВСЕЙ УКРАИНЫ! Пока одни умирают за землю кто-то ее отжимает.