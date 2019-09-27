 "Агрохолдинг зарабатывает $200-300, а людям платит $70. Это изменит конкуренция", - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера.

"Средняя аренда в стране - 1700 грн, средняя аренда в Польше 6000 - 8000 Люди получают 1700 - 2000 грн, потому что нет конкуренции. Потому что в селе есть один фермер монополист, агрохолдинг. Они зарабатывают 200-300 долларов, а вам платят 70 Конкуренция это изменит. Если не хотите продавать землю - не продавайте. Никто вас никогда не заставит", - подчеркнул он.

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