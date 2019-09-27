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Все про:земля (1530) продажа (423) Милованов Тимофей (19)

 "Агрохолдинг зарабатывает $200-300, а людям платит $70. Это изменит конкуренция", - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что введение механизмов конкуренции повысит доходы от аренды земли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера.

"Средняя аренда в стране - 1700 грн, средняя аренда в Польше 6000 - 8000 Люди получают 1700 - 2000 грн, потому что нет конкуренции. Потому что в селе есть один фермер монополист, агрохолдинг. Они зарабатывают 200-300 долларов, а вам платят 70 Конкуренция это изменит. Если не хотите продавать землю - не продавайте. Никто вас никогда не заставит", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы не будем продавать землю, мы передадим ее громадам, - Милованов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3150933
 
 
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у него каша в голове?
он понимает разницу между "сдать в аренду" и "продать"?
"не хотите не продавайте" - это понятно. но как это добавит крупных агрохолдингов в село и поднимет цену на аренду - непонятно
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Впевнений. Зараз зебіли все пояснять. І навіть у своїх твердженнях вийдуть на Пороха! "Агрохолдинг заробляє $200-300, а людям платить $70. Це змінить конкуренція", - Милованов - Цензор.НЕТ 6022
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Он- просто дурак. Его руками Израильские дети хотят обмануть украинцев.
В УКРАИНЕ ЛУЧШИЙ В МИРЕ ЧЕРНОЗЕМ.
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Интересно сколько времени он занимался агробизнесом . Он реально считает , что тот кто сдаёт в аренду должен получать прибыль на уровне того , кто вкалывает взяв землю в аренду , кто несёт все затраты , риски на своемгорбу ? Он мудак теоретик .
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Сейчас Косюк и Бахматюк зарядят армию ыкспердов, которые начнут голосить как повышение стоимости аренды земли убьет напрочь убыточную для них с/г отрасль и выгонит тысячи людей на улицу.
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Ну це невірно, тому що міністр економіки не згадує про те, що в Україні нема антимонопольного закону. Тому великі давно поглинули маленьких, і маленькі лише виживають, або й взагалі банкрутують. Таке станеться й з землею.
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У Милованова глаза идиота. И ему Беня поручил украсть у украинцев землю.
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А В ГЛАЗАХ УМА НЕ ВИДАТЬ
Не понимает , что ответит своей головой за весь свой бред
Одного Данилюка уже отымели
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Ну що-що. Про що завжди мріяли жиди? Украсти в когось землю. Ще Іосиф покрав землю у єгиптян. Недавно була Європа. Тепер на черзі Україна.
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Ну какая конкуренция нищих с Агрохолдингам и иностранцами?
Агрохолдинги скупят все, какая конкуренция будет? Такая как в металлургии?
Оно при этом говорит, что рейдернули предприятие по производству инсулина, но хочет в таком произволе открыть "рынок" земли....

При этом они говорят, что можно не продавать. Как не продавать землю, если даже мед помощи в сёлах нет? Они как с ваучерами довели людей до ручки, а теперь отжимают землю. А если ее переоформят в реестре без владельца, он даже ничего не сможет доказать в суде.

Земля принадлежит всем по Конституции! За нее проливали кровь, поколениями. Не могут быть права паевиков выше интересов всех украинцев и Украины.

Короче, это не рынок это отжим.

У нас права нарушены всех граждан Украины, но начинают именно с продажи земли, это не защити.

И о "сером рынке", вместо того, чтобы навести порядок с распределением земли и проверить деятельность крупных агрохолдингов, навести порядок в аренде в законах, они хотят рейдернуть землю Украины, это предательство.

И повторю главную мысль, аграрии не главные, важны интересы ВСЕЙ УКРАИНЫ! Пока одни умирают за землю кто-то ее отжимает.
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Для того чтобы навести порядок с арендой, не нужно вводить продажу. В свое время в США много фильмов наснимали на предмет, как заставить владельца земли продать ее большим компаниям. И угрожали, и поджигали и детей убивали. Так это было в цивилизованной Америке, а что будет у нас даже страшно представить.
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