 Я бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - Сенцов

Об этом он сказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это моя маленькая мечта, потому что это было бы справедливо - наказать его за преступления против Украины, против самой России, против Молдавии, преступления против Грузии, против граждан Европы. За сбитый "Боинг" нужно ответить, это однозначно. Путин не давал прямой приказ, но это следствие его действий, его системы, что был сбит пассажирский самолет, и в войне на Донбассе погибли 13 тысяч человек. Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге", - заявил Сенцов.
По Боингу вопрос снят - все согласились что это вина "ополченцев", которых объявили в розыск. Раша по-тихому выплачивает компенсации родственникам погибших в обмен на отказ от претензий, причем через третью сторону - всякие фонды, которые напрямую с Рашей юридически не связаны и никак к делу не пришьешь.
Донбасс - вся Европа спит и видит чтобы как-то это дело само успокоилось и поскорее забыть.
Всем накласть.
Помогают спешно выполнить Меркель, Макрон, Зеленский.
Зраду выполнения минских соглашений надо прикрыть, прикрывать её надо позицией наших западных партнёров.
Вот Макрон просит, Трамп просит и т.д., что нужно выполнять минские соглашения.
Зеленский приемник Порошенко.
Все люди порошенко работают у Зеленского.
Окружение Зеленского, это коломойский, хорошовский и т.д. брали обязательства, забыть НАТО, и впихнуть ордло.
Общество готово к сдаче, Порошенко убил патриотизм в обществе, и уже всё подготовил для Зеленского, подписал минскую капитуляцию.
Придумана технология, что бы не обвинили в зраде.
Зрада, как великая перемога.
Все борются с формулой штаймайера, россияне выкладывают на обзор бумажку форматом А4, после этого Зеленский едет на номанскую встречу, и говорит по приезду, мы не будем выполнять формулу штаймайера, мы будем выполнять минские протоколы, да я и пленных вернул, путину сказал и заставил за так отдать пленных.
Зеленский выполняет минские соглашения, но мы вам(народу) всё время врём, сказки рассказываем про формулу штаймайера, прикрывая предательство перед москвой.
Шумиха с формулой штаймайера, шумиха с землёй прикрывает минские предательства. Все против продажи земли, но минские соглашения с путиным все забыли!
Независимое государство ордло с народной милицией в 40 тыс. боевиков входит в состав Украины.
Бои ещё впереди!
Я йому бажаю іншого.
Мене більше влаштовує - знищення.