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 Политика Украины
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Все про:Гаагский трибунал (206) Путин (25074) Сенцов (1050)

 Я бы хотел, чтобы Путин ответил перед судом в Гааге, - Сенцов

Бывший украинский политзаключенный в РФ Олег Сенцов мечтает увидеть президента РФ Владимира Путина на скамье подсудимых Гаагского трибунала.

Об этом он сказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это моя маленькая мечта, потому что это было бы справедливо - наказать его за преступления против Украины, против самой России, против Молдавии, преступления против Грузии, против граждан Европы. За сбитый "Боинг" нужно ответить, это однозначно. Путин не давал прямой приказ, но это следствие его действий, его системы, что был сбит пассажирский самолет, и в войне на Донбассе погибли 13 тысяч человек. Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге", - заявил Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я общался с гэрэушником, который прямо говорил о захвате Крыма Россией и вторжении армии РФ в августе 14-го, - Сенцов

Источник: https://censor.net.ua/n3150932
 
   
 Топ комментарии
 
Не будет никакого суда в Гааге.
По Боингу вопрос снят - все согласились что это вина "ополченцев", которых объявили в розыск. Раша по-тихому выплачивает компенсации родственникам погибших в обмен на отказ от претензий, причем через третью сторону - всякие фонды, которые напрямую с Рашей юридически не связаны и никак к делу не пришьешь.
Донбасс - вся Европа спит и видит чтобы как-то это дело само успокоилось и поскорее забыть.
Всем накласть.
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И это позиция адекватного человека, ставящего жизнь и свободу украинца выше своих "фэ".
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Гаага - сказочка для наивных идиотов, которые верили всяким недо-экспердам, несущих полную нереальную чушь.
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А також Сенцов говорив, що потиснув би руку путіну за кожного звільненого політв'язня.
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И это позиция адекватного человека, ставящего жизнь и свободу украинца выше своих "фэ".
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Дійсно, що він має такі переконання. У цьому довгому інтерв'ю щось про нього можна зрозуміти, хоча він досить закрита людина.
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Ви знаєте, Алі, як на мене, то Олег говорить не про потискання руки в знак подяки, а про те, що він готовий потиснути руку вилупку, задля визволення людей
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Так я і написав його слова, які чув у цьому інтерв'ю. Але ви зрозумійте символізм цієї дії.
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За вами не поспеешь. Тут уже за Гаагу что бы сел. Завтра премию получать поедет! Завидки меня берут. Жизнь кипит. Украл----тюрьма. Вышел украл---опять тюрьма---романтика!
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да удушит мордва сама этого карликового ********.
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И что изменится? Или назовешь хотябы одного кандидата набирающего более 10% голосов на Рашке который заявит что отдаст Украине крым и дамбас?
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на рашке вообще НИКТО, даже из так называемой "оппозиции", не собирается отдавать Украине Крым.
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ничего не изменится. поэтому русню нужно в Украине уничтожать. а в болотах на мордовии пусть сами разбираются кто у них новым ****** станет.
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Пока что *хохлы* в Украине между собой как крысы дерутся все никак тряпку и кости не поделят. Одни хотят евробляхеров наказать, другие тарифы поднять, чтобы и пану на новый дворец хватило, третьи просто пану жопу лижут за обьедки со стола. Бегают дебилы друг другу сараи поджигают на потеху врагу который уже окружил село и ждет удобного момента все накрыть не потратив особых сил. Жалко что у нас население не образованное. Мало кто читал историю, которая говорит что украинцы сами себя уничтожали и друг друга предавали, а враги только етим и пользовались.
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Задушать, а потім кацапи обереть ще гіршого царя.
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И ответит путлер в Гааге, если до тех пор свои же и не уберут.
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Олег ,он не ответит,потому ,что Европа в лице меркельши и макарона,продажные пр..тутки,которые от денег из параши почему то забывают сразу про европейские "ценности",санкции и права человека.
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Не будет никакого суда в Гааге.
По Боингу вопрос снят - все согласились что это вина "ополченцев", которых объявили в розыск. Раша по-тихому выплачивает компенсации родственникам погибших в обмен на отказ от претензий, причем через третью сторону - всякие фонды, которые напрямую с Рашей юридически не связаны и никак к делу не пришьешь.
Донбасс - вся Европа спит и видит чтобы как-то это дело само успокоилось и поскорее забыть.
Всем накласть.
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Не нужно было заминать конфликт. Нужно было артиллерией хер*чить по Донецку и Луганску чтобы как крысы боевики пищали и не пускать туда никакую гуманитарку. Перекрыть всю транспортную артерию из ЕС на Рашку так же как и приднестровье и долбасить артой каждый день чтобы боевики дамбаса как чечни в свое время боялись.
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Раша только этого и ждала. Тогда они под видом защиты мирного населения от бомбардировок ВСУ, захерачила бы весь передок ВСУ и все артиллерийские позиции, а заодно и по складам бы прошлись и по перевалочным пунктам.
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Что там с решением про выплату 50млрд. долларов акционерам Юкоса? Где тот европейский самый справедливый суд?
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Гаага - сказочка для наивных идиотов, которые верили всяким недо-экспердам, несущих полную нереальную чушь.
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Путин спешит выполнить Минские соглашения до выборов у Трампа.
Помогают спешно выполнить Меркель, Макрон, Зеленский.
Зраду выполнения минских соглашений надо прикрыть, прикрывать её надо позицией наших западных партнёров.
Вот Макрон просит, Трамп просит и т.д., что нужно выполнять минские соглашения.
Зеленский приемник Порошенко.
Все люди порошенко работают у Зеленского.

Окружение Зеленского, это коломойский, хорошовский и т.д. брали обязательства, забыть НАТО, и впихнуть ордло.
Общество готово к сдаче, Порошенко убил патриотизм в обществе, и уже всё подготовил для Зеленского, подписал минскую капитуляцию.
Придумана технология, что бы не обвинили в зраде.
Зрада, как великая перемога.
Все борются с формулой штаймайера, россияне выкладывают на обзор бумажку форматом А4, после этого Зеленский едет на номанскую встречу, и говорит по приезду, мы не будем выполнять формулу штаймайера, мы будем выполнять минские протоколы, да я и пленных вернул, путину сказал и заставил за так отдать пленных.
Зеленский выполняет минские соглашения, но мы вам(народу) всё время врём, сказки рассказываем про формулу штаймайера, прикрывая предательство перед москвой.
Шумиха с формулой штаймайера, шумиха с землёй прикрывает минские предательства. Все против продажи земли, но минские соглашения с путиным все забыли!

Независимое государство ордло с народной милицией в 40 тыс. боевиков входит в состав Украины.
Бои ещё впереди!
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Такие страны как Сша и Рф там судить никогда не будут. Тем более Сша признали этот не литимным.
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Це - дуже легкий шлях.
Я йому бажаю іншого.
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На росії практично всі путіни, тому найкращий шлях - розформування їхньої держави.
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Я не настільки добра і толерантна ...
Мене більше влаштовує - знищення.
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На жаль це нелюдське російське утворення при знищенні потягне людство у прірву.
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***** должно сдохнуть мучительной и позорной смертью. Есть много вариантов. Муссолини, Чаушеску, Каддафи, Хуссейн ждут.
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Как можна посадить лидера страны ,у которого кнопка с ядерным арсеналом,400 мнрд.$ и куча бизнес партнёров на Западе? Даже если пуйло ,грохнет с млн. человек ,замнут.Скорее в мире пожертвуют Украиной,чем концом света.
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