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 За импичмент Трампу выступают 47% американцев, - опрос The Hill

Почти половина американцев поддерживает проведение инициированной демократами процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Hill, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно его данным, 47% опрошенных выступают в поддержку этой процедуры. Отмечается, что этот показатель на 12 процентных пунктов выше, чем в июне этого года.

Еще 42% заявили, что не согласны с решением демократов начать процедуру импичмента. Остальные - 11% - не определились с ответом.

Опрос проводился 26-27 сентября - уже после старта процедуры импичмента в Палате представителей. В опросе приняли участие более 1 тыс. человек.

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Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

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Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3150931
 
 
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Американцам. Они себе нормального выберут, а не эту пародию с дохлым скунсом на голове За импичмент Трампу выступают 47% американцев, - опрос The Hill - Цензор.НЕТ 2872
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Украина при любом раскладе жертва борьбы. Это надо быстрее понять.
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При Зебиле ничем другим она и быть не может. ПС пороялюхеромстуком во главе страны иначе и быть не могло За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill - Цензор.НЕТ 4735
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Так это последствия предшественников. Имхо.
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Дай угадаю, Порох заставлял Зебила по телефону Трампу звонить и говорить то, что он говорил За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill - Цензор.НЕТ 1269
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Ах вот оно что. А я думал на заборе написано За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill - Цензор.НЕТ 8890
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Это где в США такое говорят? И шо такое "путин"?
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Хотя на импичмент шансов ноль, но грызня, не есть хорошо.
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Банальная и дежурная метушня перед годом выборов в США. Пробные вбросы шаров и реакция общества на это.
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Почему? За все нужно платить, в т.ч. за выбор клоуна Президентом страны.
"...Это еще не шутка, шутка будет дальше..." - О. Бендер.
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Так и я о том , но всем смешно. Не понимают последствий.
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украинские избиратели не проголосуют, не дадут свои голоса ?? ха-ха-ха
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А что, Зеленский зря встречался с диаспорой в Америке?
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хана чубатому. А Бидон придет порядок наведет. И русню враз на 0 помножит.
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И это только 5 минут, представляю что они там еще напиз...ли.
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Наш приЗедент Зелински - властелин мира, а не клован!!!
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Напевно з тих 11 відсотків, які не визначилися, легше добрати чотири, щоб більше половини були за відставку. Я завжди ідтримував республіканців, які більш жорстко вели політику щодо кацапів і більш предметно підтримували Україну. Але вони вибрали Трампа своїм лідером. Тому їхні цінності розбилися об його популізм. Він став більшим популістом, ніж американський демократ. Я і далі підтримував би республіканців. Але в тому випадку, коли вони відмовляться від Трампа. Заведе він їх в одне місце на наступних виборах. Ой заведе. Уточню - коли кажу, що підтримую, маю на увазі, що вболіваю, як у футболі. Зрозуміло, що голосувати за американського президента я не можу. За импичмент Трампу выступают 47% американцев, - опрос The Hill - Цензор.НЕТ 7202
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Они ж, амеры, еще и тугие, в вопросе выборов часто бывают -семьи поколениями всегда за одну и ту же партию голосуют...
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Если опрос правдивый, то навряд ли Трамп выиграет выборы
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Ну если действительно 47%, то это примерно столько же, сколько голосовало против него на предыдущих выборах. Чуть бОльшая половина была (и вероятно есть) за него.
К тому же, липовые результаты опросов стали модным оружием в руках либерастов-прогрессистов в С. Америке в борьбе против любых оппонентов кто хоть чуть консервативен и отвергает прогрессистскую чуму неосоциализма.
У нас в городе на выборах предыдущего мэра левая пресса вопила что оппонент-либераст уверенно лидирует в поллах. Победил консерватор с разгромным счётом и пресса вместе с кандидатом-либерастом утёрлись. Так что не стОит буквально воспринимать такую "статистику".
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Даже если это верная статистика - Сенат не проголосует за импичмент. Через Конгресс Демы еще смогут протащить, но не дальше.
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возможен вариант что Трамп отдаст приказ отхерачит асадовцем типа мишу и ваньку в Сирии, ведь теперь нужен какой то ух, чтоб как то немножко поменять мнение американцев - но за враньё придётся отвечать, Америка не сруссия, где им всё божье роса.
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У Трампа і так хитка позиція - через те, що він багатій, а тут ще й з Зеленським поговорив.
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напевно в істрії США ще не було такого президента.щоб кожно півроку грозили імпічментом За імпічмент Трампу виступають 47% американців, - опитування The Hill - Цензор.НЕТ 1620
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От блин. Раньше Путин назначал президентов, а теперь Зеленин инициативу перехватил.
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