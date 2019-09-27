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 Политика Украины
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Все про:хамство (34) Слуга народа (325) Бужанский (4)

 Часть депутатов от "Слуги народа" хотят наказать Бужанского за хамство, - нардеп Безгин

Вопрос о недопустимости оскорбительных и нецензурных заявлений в адрес избирателей будет поднят на заседании парламентской фракции "Слуги народа".

Об этом "Обозревателю" заявил нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Абсолютно недопустимое поведение. Это недопустимо для любого депутата, не только Бужанского. У нас в понедельник будет заседание фракции, думаю, мы будем поднимать вопрос, что люди должны, во-первых, уважать граждан, во-вторых – делать какие-то выводы. Такие вещи – это неуважение и к себе, и к фракции, к гражданам, избирателям и всем", – отметил Безгин.

Нардеп анонсировал "предметный жесткий разговор с руководством" относительно поведения своего коллеги.

"Мы взрослые люди, поэтому нам никто не проговаривал, что мы не должны употреблять нецензурную лексику и так далее. Естественно, таких правил никто не выписывал. Но поскольку мы сейчас имеем такой прецедент, то нельзя его оставлять без внимания", – подчеркнул он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бужанский об отсутствии люков на территории школы в Днепре: Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы, их дети могут сломать ноги

По его словам, "как минимум, Бужанский должен был бы публично извиниться перед людьми, которых он оскорбил".

"Я по диагонали читал всю историю... Слышал, что украдены люки, его просили что-то сделать или помочь. На мой взгляд, это не совсем предмет обсуждения с народным депутатом. Все-таки народные депутаты – это про законотворчество. Но чисто по-человечески он мог бы прокоммуницировать с людьми, которые реально за это ответственны. Тем более, он человек эмоциональный и экспрессивный. Думаю, он там мог бы помочь добиться какого-то результата", – отметил Безгин.

Также на Цензор.НЕТ: Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой". Она в ответ сравнила его с "голубем, который нагадил"

На вопрос, возможны ли санкции фракции против Бужанского, нардеп ответил: "Насколько я знаю, уже есть коллеги, которые на этом настаивают. Они требуют предметного разговора и извинений перед гражданами, которых оскорбили".

Ранее нардеп "Слуги народа" Бужанский эмоционально отреагировал на отсутствие люков на территории школы на его избирательном округе. В частности, он назвал родителей, дети которых учатся в этой школе, "инфантильными долбо#бами".

Источник: https://censor.net.ua/n3150930
 
 
 Топ комментарии
 
Ахахаха)))) слуги урода, оказывается, законотворчеством занимаются...
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Макс разговарівал на общепонятном 73,22% - м язьіке.
І, оні обідєлісь, потому что понялі кто оні єсть.
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партия "Слуга Урода" должна лишить депутатского мандата этого ватного уродца Бужанского..
если это не будет сделано, то партия потеряет доверие своих Зебирателей..
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Ахахаха)))) слуги урода, оказывается, законотворчеством занимаются...
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Це вони так називають натискання на кнопки по команді "бригадирів".
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Ну який з Юзіка дресирувальник? Частина депутатів від "Слуги народу" хочуть покарати Бужанського за хамство - Цензор.НЕТ 8873 А він є одним з тих "бригадирів". Дресирувальники сидять в ОПі і у офісі Коломойського. А це - "бригадири".
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Леора ,что то подобное ты писала два года назад.
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Его соматюгальника Дубинского надо в тюрму за матючья.
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Слуги народа должны служить во славу Украины нашего лидера - вождя ЗЕ Часть депутатов от "Слуги народа" хотят наказать Бужанского за хамство - Цензор.НЕТ 1234
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Ілон, ти хоча і Маск, але дурне, як сто кацапів в купі.
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73% поддерживают такое хамство, да его наградить наоборот нужно
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партия "Слуга Урода" должна лишить депутатского мандата этого ватного уродца Бужанского..
если это не будет сделано, то партия потеряет доверие своих Зебирателей..
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Пашинский стрелял в человека .Где ты был?
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Макс разговарівал на общепонятном 73,22% - м язьіке.
І, оні обідєлісь, потому что понялі кто оні єсть.
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Ні разь жігівайті мєжьду нац анналльную розьнью!
Братьє ми очінь іба і іба.

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Бросят в канализацию и накроют люком?
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Наказать, и при том очень строго, а то зачем нам нужен такой депутат - хамло...
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влада це не з марсу, це - презентація народу. думайте, кого обирати.
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та то наріт капрізнічаєт, в глубінє душі он імєнно такую власть любіт, потому чьто «Дай дурню волю, заведьот в нєволю.» они ето понімают...
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Дело даже не в матюках. А то что Бужанский до сих пор живёт не по законам, а по понятиям девяностых и предлагает налогоплательщикам скинуться на общак, восстановить коммунальное имущество, как говорят в Одессе вы большой патриот за мой счёт!При этом имеет совесть, вернее не имеет, ещё внушать людям чувство вины за виртуально сломанные ножки детей!
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Мова йшла про три каналізаційні люки на шкільному подвір'ї які, чийсь папа відніс на прийомку металлобрухту...
І батькам пофіг, що дитина може туди впасти, вони чекають, коли «посадять Порошенка», потім «привезуть його гроші з офшорів» і куплять ці три люка.


«Наріт™, сер....»
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Дядя! ты уверен что люки не снял пофигист-директор школы, чтобы вымогать деньги у родителей?Ты изучил материальное состояние родителей чтобы их судить, что им "пофиг" или не пофиг, кто ты такой вообще, а, социолог великий?, они между прочим уплатили налоги на содержание школы и второй раз и третий раз платить жулью не собираются на "тряпки, вёдра, мел, лампочки, люки и прочее что в голову взбредёт" !
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О, блін!
А я ото думаю, хто ж то люки краде !
А оказується це дірєктора школ цим балуються !
Треба Баканову позвоніть!
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Звони Баканову и посмотри заодно "Приключения Шурика." где кладовщик украл товар и попросил коллег чтобы имитировали кражу. Кстати там люки тоже были, только от бачков.
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Бужанскій правильно їм вказав і правильно їх назвав. Що, не можуть купити пару люків? Адже це їхні друзі-собутильники їх спіляли. Тим більше, що вони поголовно за нього голосували, це ЇХНІЙ депутат. Бидлу потрібно вказувати як правильно поводитись в житті.
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Если у ментов украли патрульное авто, кто должен его купить?Нарид должен со своего кармана наличманом тачки в полицию возмещать?? Ты не здурел, дядя?
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Ти розумника тут не включай! Сказав Бужанскій купити люки - от нехай і купують, нєфік красти. Зараз бардаку не буде, як це було при Пороху!
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А если украли скифское золото, нарид должен лезть в кишеню и купувати новое?У тебя там что, сироп вместо мозга?
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Начни с себя, сдай денег за люки которые ты украл.
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А мне его жаль, честный, искренний, называет вещи своими именами, правда получается что обижаются, он не должен был прямо адресатов называть, а более обтекаемо, ну ладно, далее будет более опытней
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Я бы его на поруки взял лично, если бы был уверен что у него хоть грамм совести есть.
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Как и во все времена, Правда ---- грех!
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Згоден! Посадить на нього Юзика. Якщо брикатиметься, то разом із помічницею- дружиною.
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Частина депутатів від "Слуги народу" хочуть покарати Бужанського за хамство - Цензор.НЕТ 3429

Та =без пЕтань= (с)

Ще не всім зе-служкам кулко в ніс вставили ?
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Вангую, шо люки поснимал директор школы, чтобы нажиться на родителях, а завтра он эти люки поменяет на люки с другой школы и скажет что купил их на вторчермете! И тот второй директор тоже скажет, я купил эти люки, вот и клейма другие стоят, гоните денюжку, схема стара как мир, в сговоре две хитрозадые директрисы а из родителей дурачьё делают!
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Понаберали собі в помічники депутатів крашених 22 річних сосух і будуть вони думати про відкриті люки...? Та вони падли думають в якій позі своїх помічниць брати... та де гроші вкрасти....
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Ідійоти вирішили покарати ідійота,котрий обматюкав ідійотів,які його обрали.От ідійоти.
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дело не в матюках! Некое тело с понятиями из девяностых предлагает налогоплательщикам скидываться наличманом в общак на коммунальное хозяйство. Может побитые тачки полициянтам тоже отрихтуем за чёрный нал?
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Гнать это быдло ссаными тряпками. Разговаривает как гопник. Какой он депутат? Кто за него лично голосовал? Выгнать его!
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