 Мы не будем продавать землю, мы передадим ее громадам, - Милованов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.
Милованов отметил: "Главный вопрос - какя цель этой реформы. Это часть экономического развития. Сейчас у нас1,6 млн безработных. Каждый 10 ищет работу и не может найти. У них нет навыков работать. Сейчас собственников 0,6% от всех руководителей, а остальные наемные работники. 21% всех работают в тени. Главное - как создать рабочие места. Человек должен в Украине работать".
"Если у человека есть пай он получает только несколько тысяч в год. Не может ее продать и начать бизнес".
Милованов заявил, что выгоду будут иметь украинцы. Мы запустим рынок.
Он заявил что максимальная поддержку получит тот, кто купит до 500 га.
Мы не побоялись запустить рынок.
"Есть разговор с миовым банком. Мы не соглашались на систему финансирования. Я отстоял компенсаторные механизмы. Мы начали отстаивать права украинцев", - подчеркнул министр.
Он продолжил: "Мы хотим дать собственникам право распоряжаться их собственостью. Референдум, чтобы не дать распоряжаться - это большевизм.
Мы не будем продвать госземлю. Мы отдадим землю громадам. Мы хотим дать право им распоряжаться землей. Мы за восстановление справедливости".
https://twitter.com/TheFigen/status/1177314311385026564
солома @elnazaro777 23 часа назад
Инвесторы вложили в украинские гособлигации почти 100 миллиардов - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/26/652006/
Тобто набрали на 100 лярдів боргів під 15 відсотків!!
Молодці,чьо...Саме час згадати 1998 на расєє, коли аналогічна піраміда схлопнулась...ппц
Сначала обмеження как в Европе кто живе на земли и працюе тому на пять рокив аренда потом в довичне користування и успадкування поки працюе родина.В Польше так
В таком варианте та земля разлетится в момент, официально по копеечной цене а неофициально - за рыночные деньги в карманы местных "разбойников".
Помогают спешно выполнить Меркель, Макрон, Зеленский.
Зраду выполнения минских соглашений надо прикрыть, прикрывать её надо позицией наших западных партнёров.
Вот Макрон просит, Трамп просит и т.д., что нужно выполнять минские соглашения.
Зеленский приемник Порошенко.
Все люди порошенко работают у Зеленского.
Окружение Зеленского, это коломойский, хорошовский и т.д. брали обязательства, забыть НАТО, и впихнуть ордло.
Общество готово к сдаче, Порошенко убил патриотизм в обществе, и уже всё подготовил для Зеленского, подписал минскую капитуляцию.
Придумана технология, что бы не обвинили в зраде.
Зрада, как великая перемога.
Все борются с формулой штаймайера, россияне выкладывают на обзор бумажку форматом А4, после этого Зеленский едет на номанскую встречу, и говорит по приезду, мы не будем выполнять формулу штаймайера, мы будем выполнять минские протоколы, да я и пленных вернул, путину сказал и заставил за так отдать пленных.
Зеленский выполняет минские соглашения, но мы вам(народу) всё время врём, сказки рассказываем про формулу штаймайера, прикрывая предательство перед москвой.
Шумиха с формулой штаймайера, шумиха с землёй прикрывает минские предательства. Все против продажи земли, но минские соглашения с путиным все забыли!
Независимое государство ордло с народной милицией в 40 тыс. боевиков входит в состав Украины.
Бои ещё впереди!