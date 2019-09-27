 Мы не будем продавать землю, мы передадим ее громадам, - Милованов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

Милованов отметил: "Главный вопрос - какя цель этой реформы. Это часть экономического развития. Сейчас у нас1,6 млн безработных. Каждый 10 ищет работу и не может найти. У них нет навыков работать. Сейчас собственников 0,6% от всех руководителей, а остальные наемные работники. 21% всех работают в тени. Главное - как создать рабочие места. Человек должен в Украине работать".

"Если у человека есть пай он получает только несколько тысяч в год. Не может ее продать и начать бизнес".

Милованов заявил, что выгоду будут иметь украинцы. Мы запустим рынок.

Он заявил что максимальная поддержку получит тот, кто купит до 500 га.

Мы не побоялись запустить рынок.

"Есть разговор с миовым банком. Мы не соглашались на систему финансирования. Я отстоял компенсаторные механизмы. Мы начали отстаивать права украинцев", - подчеркнул министр.

Он продолжил: "Мы хотим дать собственникам право распоряжаться их собственостью. Референдум, чтобы не дать распоряжаться - это большевизм.

Мы не будем продвать госземлю. Мы отдадим землю громадам. Мы хотим дать право им распоряжаться землей. Мы за восстановление справедливости".

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