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 Политика Украины, Экономика
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Все про:земля (1530) Милованов Тимофей (19)

 Мы не будем продавать землю, мы передадим ее громадам, - Милованов. ВИДЕО

Министр экономического развития Тимофей Милованов высказал свою аргументацию за продажу земли в ответ на вопрос фермеров из Черкасской области о том, зачем продавать землю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

Милованов отметил: "Главный вопрос - какя цель этой реформы. Это часть экономического развития. Сейчас у нас1,6 млн безработных. Каждый 10 ищет работу и не может найти. У них нет навыков работать. Сейчас собственников 0,6% от всех руководителей, а остальные наемные работники. 21% всех работают в тени. Главное - как создать рабочие места. Человек должен в Украине работать". 

"Если у человека есть пай он получает только несколько тысяч в год. Не может ее продать и начать бизнес".

Милованов заявил, что выгоду будут иметь украинцы. Мы запустим рынок.

Он заявил что максимальная поддержку получит тот, кто купит до 500 га. 

Мы не побоялись запустить рынок.

"Есть разговор с миовым банком. Мы не соглашались на систему финансирования. Я отстоял компенсаторные механизмы. Мы начали отстаивать права украинцев", - подчеркнул министр.

Он продолжил: "Мы хотим дать собственникам право распоряжаться их собственостью. Референдум, чтобы не дать распоряжаться - это большевизм.

Мы не будем продвать госземлю. Мы отдадим землю громадам. Мы хотим дать право им распоряжаться землей. Мы за восстановление справедливости". 

Также читайте: Законопроект о рынке земли внесли в Верховную Раду

Источник: https://censor.net.ua/n3150929
 
 
 Топ комментарии
 
И эта фотожаба отменила то, что зелей перед всем Миром вытерли задницу, и что его теперь вся мировая пресса зовет Моника Зелински? зебилы такие дебилы))))
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і її розкрадуть голови громад. Ідея смішна. А ще існували громади, які називали колгоспами.
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Дуже хочеться продати, але так, щоб нарід на вила не підняв. Проти продажу 52%, а значить ще більше. Референдум не проканає. Роздробить і перекласти відповідальність на громади
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даааа...старому пердуну еще далеко до молодого
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Ага) Порох бы точно не смог стать куском изпользованной туалетной бумаги -тут талант зе необходим просто...
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И эта фотожаба отменила то, что зелей перед всем Миром вытерли задницу, и что его теперь вся мировая пресса зовет Моника Зелински? зебилы такие дебилы))))
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Ви не розумієте. Зебілів тишить те що не тільки Зелей підтерли, а й усіма ними. І ще вони пишаються що зробили це разом!.
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і її розкрадуть голови громад. Ідея смішна. А ще існували громади, які називали колгоспами.
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Те, кто будут голосовать ничего не говорят, за что они там собираются голосовать, а говорящие-не голосуют
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Бл.. У пороходрочеров и тут зрада.В каждой теме зрада.Даже в теме про погоду и там находят
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"Референдум, чтобы не дать право распоряжаться - это большевизм". Тогда что такое "референдум, чтобы дать право распоряжаться"?
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он плохо сказал о юлиной идее . пора выпускать на него марченко который всеволод
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Объединили маленькие сёла з райцентрами.Местные князьки все разгабят.А села вымруть.Главными деньгами за припокупке земли будет утюг и паяльник.
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Хам и невоспитанный придурок. И это министр?? Вторая Супрун
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но сначала - дєфолт а ля раша-1998

солома‏ @elnazaro777 23 часа назад
Инвесторы вложили в украинские гособлигации почти 100 миллиардов - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/26/652006/

Тобто набрали на 100 лярдів боргів під 15 відсотків!!
Молодці,чьо...Саме час згадати 1998 на расєє, коли аналогічна піраміда схлопнулась...ппц
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Дуже хочеться продати, але так, щоб нарід на вила не підняв. Проти продажу 52%, а значить ще більше. Референдум не проканає. Роздробить і перекласти відповідальність на громади
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Вот именно, что главное позволить наконец то распоряжаться землей тем, у кого она есть! правильно говорит. Все остальное перекручивания от непонимания.
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Логика проста земля власнисть народа значит референдум.
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Так Зеленский рассказывал,шо по всем важным вопросам будет советоваться с народом. Тут два варианта-либо вопрос пустяковый,либо,что более вероятно-там где солнцеликим надо избежать ответственности - там "рехверендум",а там где нужно продавить явно непопулярное среди народа решения- никаких референдумов.
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Брешет гад ,громада с той земли только пососёт ... Мы не будем продавать землю, мы передадим ее громадам, - Милованов - Цензор.НЕТ 2595
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Може щось і є розумного в цих словах, але одна проблема: відсутня "дорожня карта" реформ і представляти ту чи іншу реформу повинна та людина, яка добре розуміється на цьому і яка є головою виконавчої влади. Якщо нам необхідна реформа землі, то цим повинна жити вся країна не менше 2 років і розпочинати і закінчувати повинна одна людина - це голова кабміну.
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"Мы не будем продавать землю, мы передадим ее громадам, - Милованов." - почему не сделать как в Израиле? В Израиле 90% земли принадлежит государству. Только 7% тех кто имеет паи, хотят их продать. На 7% у государства денег хватит. Никогда не поверю, что те которые у нас, умнее тех которые в Израиле. В Израиле землёй не торгуют и в Израиле колхозы успешно работают, которые у нас "реформатор" Кучма уничтожил.
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В Канаде 90,3% земли принадлежит государству, в Голландии 100% земли принадлежит государству. Поеду в Голландию.
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Вираз "как в Израиле" вже починає напружувати...
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"Референдум, чтобы не дать распоряжаться - это большевизм."
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Якщо в цьому уряді всі ТАКІ міністри ... ?!!! То нема слів !!! Воно, щось меле безперестанку і кричить , а по суті -нуль!!! Звідки понабирали таких йолопів ?!!! Хочу спитати в президента і в пана Коломойського -ви , що насправді хочете знищити Україну ?!!! Схаменіться !!!Бо наш народ терпіти довго не буде !!! Схаменіться !!! Ми не будемо продавати землю, ми передамо її громадам, - Милованов - Цензор.НЕТ 3101 Ми не будемо продавати землю, ми передамо її громадам, - Милованов - Цензор.НЕТ 3101 Ми не будемо продавати землю, ми передамо її громадам, - Милованов - Цензор.НЕТ 3101
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"Если у человека есть пай он получает только несколько тысяч в год. Не может ее продать и начать бизнес" Ми не будемо продавати землю, ми передамо її громадам, - Милованов - Цензор.НЕТ 4028
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Механизм шахрайской схемы.Скупить верхушку громад для продажи земли без обмежень.
Сначала обмеження как в Европе кто живе на земли и працюе тому на пять рокив аренда потом в довичне користування и успадкування поки працюе родина.В Польше так
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Пусть мне кто нибуть в здравом уме объяснит, почему я не моугу продать свой пай земли досавштйся мне по наследству? ОН ПРОПАДАЕТ БЕДЗХОЗНЫЙ!!!! Ми не будемо продавати землю, ми передамо її громадам, - Милованов - Цензор.НЕТ 90
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Передадут громадам - это например Борисполю где секретарь - "разбойник"?
В таком варианте та земля разлетится в момент, официально по копеечной цене а неофициально - за рыночные деньги в карманы местных "разбойников".
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Путин спешит выполнить Минские соглашения до выборов у Трампа.
Помогают спешно выполнить Меркель, Макрон, Зеленский.
Зраду выполнения минских соглашений надо прикрыть, прикрывать её надо позицией наших западных партнёров.
Вот Макрон просит, Трамп просит и т.д., что нужно выполнять минские соглашения.
Зеленский приемник Порошенко.
Все люди порошенко работают у Зеленского.
Окружение Зеленского, это коломойский, хорошовский и т.д. брали обязательства, забыть НАТО, и впихнуть ордло.
Общество готово к сдаче, Порошенко убил патриотизм в обществе, и уже всё подготовил для Зеленского, подписал минскую капитуляцию.
Придумана технология, что бы не обвинили в зраде.
Зрада, как великая перемога.
Все борются с формулой штаймайера, россияне выкладывают на обзор бумажку форматом А4, после этого Зеленский едет на номанскую встречу, и говорит по приезду, мы не будем выполнять формулу штаймайера, мы будем выполнять минские протоколы, да я и пленных вернул, путину сказал и заставил за так отдать пленных.
Зеленский выполняет минские соглашения, но мы вам(народу) всё время врём, сказки рассказываем про формулу штаймайера, прикрывая предательство перед москвой.
Шумиха с формулой штаймайера, шумиха с землёй прикрывает минские предательства. Все против продажи земли, но минские соглашения с путиным все забыли!
Независимое государство ордло с народной милицией в 40 тыс. боевиков входит в состав Украины.
Бои ещё впереди!
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""Если у человека есть пай он получает только несколько тысяч в год. Не может ее продать и начать бизнес" - Если это аргументация, то спаси нас Бог. Ну и идиот.
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Не верю ни единому слову! Что сделала "команда Зе", за первые месяцы управления для народа? Ни-че-го! Что сделано для борьбы с коррупцией в судах и органах власти?Ни- че-го! Где посадки падали, обворовавшей народ? Вся их политика - продолжение политики Соевого Дякулы. Но сразу вцепились в продажу земли и пытаются протянуть ее в любом варианте.
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Это не министр - это шулер, это какой то гребаный стыд.
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