 "Мы движемся в ЕС и НАТО", - Разумков

Об этом он сказал на встрече с послом Греческой Республики в Украине Георгиосом Пукамиссасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
Дмитрий Разумков подчеркнул, что евроинтеграционные приоритеты Украины не изменились. "Мы движемся в Европейский Союз и НАТО", - сказал он.
Спикер поблагодарил посла за содействие в развитии украинско-греческих отношений, в частности, укрепления межпарламентского взаимодействия, а также выразил благодарность за позицию Греции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины. Он также выразил надежду на плодотворное взаимодействие Украины и Греции в будущем.
Также на Цензор.НЕТ: Кулеба о сближении с НАТО: Условно, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из стран Альянса
В свою очередь, Пукамиссас высоко оценил уровень последних двух избирательных кампаний в Украине, а также подчеркнул, что Греция и в дальнейшем будет неуклонно поддерживать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.
Этим - нет
солома @elnazaro777 23 часа назад
Инвесторы вложили в украинские гособлигации почти 100 миллиардов - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/26/652006/
Тобто набрали на 100 лярдів боргів під 15 відсотків!!
Молодці,чьо...Саме час згадати 1998 на расєє, коли аналогічна піраміда схлопнулась...ппц
Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
- спілкування кацапською
- матюки в коментах ...
19 марта в Президиум ЦК КПСС была направлена записка, в которой говорилось:
«МИД считает целесообразным присоединиться к Североатлантическому договору.
Заявку на принятие в НАТО обновили?
Фінську модель, яка передбачає співпрацю з НАТО з одночасним урахуванням думки Росії, вважає прийнятною для України депутатка Верховної Ради з фракції «Слуга народу», голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук. Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу «112», яке вийшло в ефір 23 вересня.«Я завжди була прихильником Фінляндії, які (фіни - ред.) пояснюють, чому вони не вступають до НАТО.
...вони кажуть: ми навіть до Конституції цього не будемо записувати, нам не потрібні проблеми з Росією. Ми вже з ними мали проблеми, втратили територію і найголовніше - людей. Ми знаємо, хто і що є Росія - жодних ілюзій. Ми не хочемо вступати до НАТО, якщо це буде конфліктогеном з Росією», - сказала Верещук.
-------------------------------------------------
В "Слуге народа" усомнились, нужно ли Украине вступать в НАТО ...
Об этом в интервью на телеканале «112 Украина» заявила народный депутат Украины от фракции «Слуги народа», а также председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.
Политик отметила, что власть должна говорить людям правду.
«Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут», - сказала Верещук.
------------------------------------------------
Почти один в один ,тезисы кацапской пропаганды ,, - виникамунинужны , васнигдениждут кромебрацкайрасии , и тд.