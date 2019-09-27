EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Технологии
  468  27
Все про:сайт (250) Федоров Михаил (13) Минцифры (2)

 Минцифры планирует привести к единому дизайну и виду все государственные сайты

В Министерстве цифровой трансформации планируют привести к единому дизайну и виду все государственные веб-сайты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Сейчас у сайтов государственных органов Украины разные архитектуры и разный внешний вид. Пользователь плохо ориентируется, где что находится.

Планируется унифицировать ресурсы и даже сделать отдельный шрифт, где есть тризуб. Он будет доступен для каждого министерства.

Минцифры планирует привести к единому дизайну и виду все государственные сайты 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифры проведет исследование покрытия интернетом территории Украины и создаст онлайн-карту, - Федоров

Минцифры планирует привести к единому дизайну и виду все государственные сайты 02

Все сайты будут связаны с новым брендом цифрового правительства - Дiя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все административные услуги переведут в онлайн в течение 5 лет, - Федоров

Источник: https://censor.net.ua/n3150926
 
 
 Топ комментарии
 
пусть минбуквы привлекут Минцифры планирует привести к единому дизайну и виду все государственные сайты - Цензор.НЕТ 8527
 показать весь комментарий
 
Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 7286 Надходження з митниці за серпень впали на 18% порівняно з 2018, коли процвітала корупція
 показать весь комментарий
 
главное, это научить зебилов отжимать капс лок.. Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 8417
Хотя, это слишко заумно для них.. на уровне квантовой механики Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 9997
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надходження з митниці за серпень впали на 18% порівняно з 2018, коли процвітала корупція
 показать весь комментарий
 
 
все рекорды начинаются с низкого старта Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 5484
 показать весь комментарий
 
 
ну тут в тему - тоже будут аж министерство создавать - с бюджетом в 10х от МОН))
Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 1444
 показать весь комментарий
 
 
а есть ли вообще список всех "министерств", а то вдруг минбуквы действительно есть...
 показать весь комментарий
 
 
и вроде все при деле и нихера не делается.
 показать весь комментарий
 
 
О. ЭТО БЫЛО БЫ СЛАВНО. А ТО СМОТРЕТЬ ПРОТИВНО НА ЭТУ ДРЫСНЮ ИЗ 90Х.
И ЗАПРЕТИТЬ БЫ ЕЩЕ ВСЮ ЭТУ МОЗАИКУ БАННЕРОВ 80х40 ПКС
 показать весь комментарий
 
главное, это научить зебилов отжимать капс лок.. Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 8417
Хотя, это слишко заумно для них.. на уровне квантовой механики Мінціфри планує привести до єдиного дизайну та вигляду всі державні сайти - Цензор.НЕТ 9997
 показать весь комментарий
 
 
в квантовой механике как раз проще всего. там только ОДНО уравнение.. да и самое короткое
эталон китайская грамота..))
 показать весь комментарий
 
Більше нічим зайнятися? Який у вас там бюджет?
 показать весь комментарий
 
Ніколи не думав що цифрам потрібно міністерство. 🤔
 показать весь комментарий
 
Я вообще считаю, что каждая цифра должна иметь своего профильного зама(зам по двойках, зам по тройках ) и их должно быть 10, совершенно недопустима дискриминация цифр, каждая должна употребляться пропорционально, а то выйдешь на улицу, а там авто 7777, 0707, куда это годится ? Так же выражаю протест, пользуясь случаем, что на 0 делить нельзя, это унижение достоинства 0 и с этим нужно что то делать
 показать весь комментарий
 
каждой цифре нужен офис, чтобы можно было жаловаться на другие цифры, а также провести аудит арабских цифр, и перезагрузку алфавита, где каждая буква будет предложена зелей и проголосована кнопкодавами
 показать весь комментарий
 
 
а почему вы выбираете десятичную систему счисления и только арабские цифры?
можно остановиться на двоичной и юзать римские цифры...
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот, подтверждаете важность вопроса для народа, он давно ждал своего часа , и вот он наступил, неоднозначность, нужность министерства. В компьютерах то в ходу шестнадцатиричная система, ваапше то , я так и думал что кто то мне тыкнет..
 показать весь комментарий
 
эт прям важно, стоило новыйе лица привлекать ради этого
 показать весь комментарий
 
надо презентацию запилить на пару лямов
 показать весь комментарий
 
где те зейобики что тролили про потужные реформы
 показать весь комментарий
 
 
Интересно...а сколько бюджетных денег хотят зебобики на этом распилить...?
 показать весь комментарий
 
обратная сторона айтишных хипстеров с самокатами
 показать весь комментарий
 
Olena Vasylchenko‏ @vasil59_chenko 4 часа назад

Щось сьогодні забагато версій, навіть для п'ятниці. До того ж, вони взаємовиключні. Ясно одне - маємо ворожу до України банду аферистів, жадібну і ненадійну. Хто з них кого зжере, то другорядне. Аби країна залишилася на мапі, - ось до чого ми дожилися, з нашим лохторатом ((
 показать весь комментарий
 
 
Вся идеология реформ сводится к спору верстальщиков, которые готовы жизнь положить за оттенки бирюзового цвета и шрифты без засечек. Впрочем некоторые готовы сложить голову даже за шрифты с засечками. Это, безусловно, важно. Но какое отношение это все имеет к бюджетным средства, выделяемых на всю это белиберду?
 показать весь комментарий
 
Правильно! Как в армии: все железное должно блестеть, а все деревянное - покрашено. Форму им выдать и пусть строем ходят. И чтобы телефоны у всех одинаковые, а министерства/управления/отделы пронумерованы единообразно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх