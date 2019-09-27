 Минцифры планирует привести к единому дизайну и виду все государственные сайты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Сейчас у сайтов государственных органов Украины разные архитектуры и разный внешний вид. Пользователь плохо ориентируется, где что находится.

Планируется унифицировать ресурсы и даже сделать отдельный шрифт, где есть тризуб. Он будет доступен для каждого министерства.

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Все сайты будут связаны с новым брендом цифрового правительства - Дiя.

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