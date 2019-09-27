 Минцифры планирует привести к единому дизайну и виду все государственные сайты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Сейчас у сайтов государственных органов Украины разные архитектуры и разный внешний вид. Пользователь плохо ориентируется, где что находится.
Планируется унифицировать ресурсы и даже сделать отдельный шрифт, где есть тризуб. Он будет доступен для каждого министерства.
Все сайты будут связаны с новым брендом цифрового правительства - Дiя.
И ЗАПРЕТИТЬ БЫ ЕЩЕ ВСЮ ЭТУ МОЗАИКУ БАННЕРОВ 80х40 ПКС
Хотя, это слишко заумно для них.. на уровне квантовой механики
эталон китайская грамота..))
можно остановиться на двоичной и юзать римские цифры...
Щось сьогодні забагато версій, навіть для п'ятниці. До того ж, вони взаємовиключні. Ясно одне - маємо ворожу до України банду аферистів, жадібну і ненадійну. Хто з них кого зжере, то другорядне. Аби країна залишилася на мапі, - ось до чого ми дожилися, з нашим лохторатом ((