 Оккупанты в Крыму провели обыски у члена Меджлиса Аметова, прокуратура АРК открыла дело

Оккупанты предъявили постановление, в котором указано провести обыск во всех помещениях, принадлежащих Аметову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Обыски прошли без присутствия адвоката в доме и кафе, принадлежащем крымчанину.

Ильвер Аметов является главой регионального Меджлиса крымских татар. В 2013 году он открыл во дворе своего дома музей крымскотатарского народа.

Во время обыска оккупанты вынесли из музея ценные предметы, в том числе оружие. Кроме того, они изъяли у Аметова удостоверение Меджлиса.

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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в видеообращении в Facebook уточнил, что в постановлении на обыск, с которым пришли оккупанты, указаны три статьи: ст. 282 п. 2 ч. 1 (организация деятельности экстремистской организации), ст. 280 ч.1 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, направленные на нарушение территориальной целостности РФ) и ст. 238 ч.1 (предоставление некачественных услуг).

"Фальсификация по этим статьям свидетельствует о том, что в Крыму российские оккупанты начали новый виток репрессий в отношении крымских татар", - заявил председатель Меджлиса.

Позднее стало известно, что следователи крымской полиции начали уголовное производство по факту проведения незаконных обысков. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции в Автономной республике Крым.

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"Следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о проведении обыска сотрудниками незаконно созданных правоохранительных органов РФ в помещениях Ильвер Аметова в Судаке на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", - сказано в сообщении.

Производство расследуют по ст. ч.2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины. Санкция за это нарушение - до пяти лет лишения свободы.