 14 украинских военнослужащих, имеющих ранения и ампутации, прошли курс реабилитации в Латвии. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.
Среди них трое представителей Национальной гвардии Украины - один действующий офицер и двое бойцов, которые проходили службу в НГУ в течение 2014-2015 годов.
Все трое в свое время участвовали в проведении антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. В ходе выполнения боевых задач военные получили ранения различной степени тяжести, повлекшее ампутацию. После этого гвардейцы проходили лечение в государственных лечебных учреждениях и за рубежом. Каждый из них сегодня пользуются протезами.
Лечение в Юрмале сталао возможным благодаря программе Правительства Латвии по медицинской реабилитации военнослужащих ВСУ и других военных формирований, участвовавших в проведении АТО/ООС.
Держитесь парни...
Латвии огромное спасибо...
спасибо, дорогая Латвия!
То что это отлично что помогаем вашим военным, это отлично и мне нравиться. В то же время мне нравится и то, что эту программу обьязанны и принудительно поддерживает промосковские ватники, как радостно что они желчью плюёться но безсильно капитулирует перед законом и ни один из них так и не покупает билет до родной ховени мацковскую царвствию