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 14 украинских военнослужащих, имеющих ранения и ампутации, прошли курс реабилитации в Латвии. ФОТО

27 сентября, после завершения 18-дневного курса реабилитации в Национальном реабилитационном центре "Вайвара" (г. Юрмала) из Латвии в Украину вернулись 14 украинских военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

14 украинских военнослужащих, имеющих ранения и ампутации, прошли курс реабилитации в Латвии 01

Среди них трое представителей Национальной гвардии Украины - один действующий офицер и двое бойцов, которые проходили службу в НГУ в течение 2014-2015 годов.

Все трое в свое время участвовали в проведении антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. В ходе выполнения боевых задач военные получили ранения различной степени тяжести, повлекшее ампутацию. После этого гвардейцы проходили лечение в государственных лечебных учреждениях  и за рубежом. Каждый из них сегодня пользуются протезами.

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Лечение в Юрмале сталао возможным благодаря программе Правительства Латвии по медицинской реабилитации военнослужащих ВСУ и других военных формирований, участвовавших в проведении АТО/ООС.

Источник: https://censor.net.ua/n3150923
 
   
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Интерестно когда до Цензора дойдет новость что Палата представителей 222 голосами поддержали начало процедурі Импичмента Трампу. Уже везде про єто пишут
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Brāļi vai nē, tas lai paliek zinātniekiem, bet palīdzēt Ukrainas aizstāvjiem mums liels prieks un mēs sev tā sagādājam sirdsprieku.
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Не увидел Флаг Литвы. Он желтый-зелёный-красный
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В Литве тоже много бойцов прошли реабилитацию
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почти у всех людей поддерживает Украинских защитников, даже отбросим голосование по приколу, это отдельный разговор.
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Грустное фото....
Держитесь парни...
Латвии огромное спасибо...
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Петина самая потужная и рехвормированная армия в Европе побирается по всему миру а раненные ездят на лечение кто куда возьмет даже в самые маленькие и бедные страны типа прибалтики
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вот спросить ещё хлопцов - как к ним относились Балтийские фошизды и как себя чувствует они после реабилитации.
То что это отлично что помогаем вашим военным, это отлично и мне нравиться. В то же время мне нравится и то, что эту программу обьязанны и принудительно поддерживает промосковские ватники, как радостно что они желчью плюёться но безсильно капитулирует перед законом и ни один из них так и не покупает билет до родной ховени мацковскую царвствию
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