 Нам нужно поддержать Зеленского. Ему тяжело держать удар, - Тимошенко о разговоре Трампа и Зеленского

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в фире "Свободы слова" с Савиком Шустером.
Тимошенко заявила, что разговор Трампа и Зеленского вызвал во всем мире "информационное цунами. Нет такого канала или издания, которе не выскзалось по этому вопросу".
По словам лидера "Батькивщины" даже если бы президентом Украины был бы "суперопытный", то это цунами сбило бы и его.
Она подчеркнула: "Наш президент не имел опыта и не мог знать, что и как отвечать. У него нехватка опыта - отсюда пассажи в сторону ЕС. Нам нужно адекватно относиться и поддержать Зеленского. Ему тяжело и тяжело держать удар".
По ее словам, наша страна находится в мире, где "колоссальная турбуленция".
"Мы не имеем права стать частью чужих выборов. В США нас поддерживают и демократы, и республиканцы. Украина - это один из тех немногих вопросов, который их объединяет", - резюмировала Тимошенко.
бабуля. там столько желающих. и богдан и мендель... богуцкая опять же....
Чорная Вдова президентов.
Догадайтесь со второго раза кто вызвал ето цунами и говномет на ровном месте
офшорники , всі в один голос гавкали за Хіларі - і догавкались ...
2. я задал конкретный вопрос по конкретному утверждению что порошенко подосрал трампу и обосрал лично трампа.
Ничего не напоминает? Господа, вычищайте бывших, они - мина замедленного действия!
Порошенко было озадаченно лишь одной мыслью :- как пострадает его политический рейтинг, кого сделать крайним в этой трагедии и на кого переложить ответственность за гибель сотен людей, за пропавших в безвестие, за тысячи пленённых. И все потому что он, Порошенко, не дал приказ вовремя отступить, а его полководец Муженко до последнего отрицал вторжение войск РФ.
Говорят, президент был занят в те дни оформлением своего очередного панамского оффшора.Источник: https://censor.net.ua/b3145479
послушай дешевка, давно известно из разных источников после чего и какой суммы денег в никому не нужны иловайск пошли два добробата (семенченко и березы). давно известно кто был на совещании у коломойского. рано или поздно но виновные в этой инициативе будут озвучены официально и официально наказаны.
ну а "говорят" это вообще пять баллов
Правда, от этого оно не перестаёт быть дерьмом.
А его Трамп спрашивал, что он думает про поддержку Европы?
Или за яйцо тянул проценты выставлять?
Или он не знал,что лизать жonу - это морально негигиенично и зашкварно?
Плазування на пузе перед президентом США - это был экспромт, от неопытности?
Типа, думал, что это единственный формат общения с Трампом?
Защитила, так защитила.
Как в лужу "пассаж" сделала.
-- я !...я готова стать регентшей...лучше канцлершей... уж я то... паверьте на слово!!!
нехай фуйло поцілує тебе в пузіко.
Это, контрольный в голову, с такими помощниками и вредителей не нужно....
жив и я. Привет тебе, привет!