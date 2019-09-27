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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3027) США (15450) Тимошенко (24368)

 Нам нужно поддержать Зеленского. Ему тяжело держать удар, - Тимошенко о разговоре Трампа и Зеленского

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала президента Зеленского в его разговоре с Трампом

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в фире "Свободы слова" с Савиком Шустером. 

Тимошенко заявила, что разговор Трампа и Зеленского вызвал во всем мире "информационное цунами. Нет такого канала или издания, которе не выскзалось по этому вопросу".

По словам лидера "Батькивщины" даже если бы президентом Украины был бы "суперопытный",  то это цунами сбило бы и его.

Она подчеркнула: "Наш президент не имел опыта и не мог знать, что и как отвечать. У него нехватка опыта - отсюда пассажи в сторону ЕС. Нам нужно адекватно относиться и поддержать Зеленского. Ему тяжело и тяжело держать удар". 

По ее словам, наша страна находится в мире, где "колоссальная турбуленция". 

"Мы не имеем права стать частью чужих выборов. В США нас поддерживают и демократы, и республиканцы. Украина - это один из тех немногих вопросов, который их объединяет", - резюмировала Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я отвечаю за каждое слово про европейских коллег, - Зеленский о высказываниях в адрес лидеров ЕС в разговоре с Трампом

Источник: https://censor.net.ua/n3150922
 
   
 Топ комментарии
 
Нам нужно поддержать Зеленского. Ему тяжело держать удар, - Тимошенко о разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 6060Скоро ваш зебобик снова будет на каблуках развлекать кацапов Нам нужно поддержать Зеленского. Ему тяжело держать удар, - Тимошенко о разговоре Трампа и Зеленского - Цензор.НЕТ 7183
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Так пусть Зеля не лезет в супертяжи.
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у бабульки заиграла молодость в одном месте? захотелось "подержать зеленского"
бабуля. там столько желающих. и богдан и мендель... богуцкая опять же....
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Це стара з часів Стародавнього Риму технологія - роз'єднати та розсварити народ між собою! Тому , як і Ю. Тимошенка - я також вважаю, що в цей нелегкий час народ має згуртуватися навколо свого батька - Президента Зеленського! та підтримати його. Тільки так - разом! - зможемо вистояти.
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Ви поки щ "вистоюєте" на здобутках минулої барижної влади. Здобутків нової влади - зеро, тобто нуль. Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 4551
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Як на мене то вже здоровенна мінусяра ,а то тільки початок!
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відмотайте в 2014 рік і порівняйте, що було зроблено тодішньою владою в 2014 році і зараз. То ж виявиться, що хтось робив дорожню карту по перекиданню своїх активі на оффшор, а хтось зараз виконує обіцянки того самого - з 2014 року - позбавлення депутатської недоторканості імпічмент і тд.
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Танунах! Я лучше сиротой буду, чем с таким "батьком"!!!
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Угу. Уже унюхала волчица подранка. Сейчас будет его поддерживать. Жулька поддержит. Она такая. Дайте только зубами ухватиться. Как Ющенка поддержала.
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Это такой тролинг??? "Маленький мальчик" наболтал языком, что аж укакался в штанишки. Поддержим его, он не хотел, но так получилось. Это же не хером по роялю бить!
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Кацап, у тебя зашквар? Или старая методичка? Где в теме хоть одно слово про кондитера?
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Поддерживай не поддерживай, все равно бабе Жульке ни должность премьера, ни кресло спикера НЕ СВЕТИТ. Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 7953
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Да шо то здулась баба Юля. Полностью легла под ЗЕвласть. Где же та революционерка, опозиционерка которою по заявлениям жюляботов все олигархи страшно престрашно боялись?? Не видно, не слышно, только изредка подлизывает ЗЕбобику и опять в тишину ...Расплылась совсем...
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Тимошенко заявила, что разговор Трампа и Зеленского вызвал во всем мире "информационное цунами. Нет такого канала или издания, которе не выскзалось по этому вопросу".

Догадайтесь со второго раза кто вызвал ето цунами и говномет на ровном месте Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 7985
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Да да на ровном месте, совсем не из чего....на таком ровном месте шо сенат США запустил процедуру импичмента Трампу..но для ЗЕбилов то конечно мелочи по сравнению с рихвирендумом за дружбу с Раисюшкой..
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А ты порохосрань такой ярый защитник Трампа что даже забыл как его Парашенко обосрал и на выборах подставил отчего Трапм 5 лет Украину ненавидел Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 6360
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а чем именно порошенко подосрал трампу на выборах? и как он трампа обосрал?
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амнезія в соєвих ? ..))
офшорники , всі в один голос гавкали за Хіларі - і догавкались ...
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1. я спросил не тебя. ты у него шестеркой служишь или так.. просто потявкать решил?
2. я задал конкретный вопрос по конкретному утверждению что порошенко подосрал трампу и обосрал лично трампа.
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Почему у вас иудеев лексика как у гопников.
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ЦРУшник из бывших, поддерживающий "другого кандидата", которому кто-то, опять же из бывших в окружении Трампа, слил информацию о том телефонном звонке.
Ничего не напоминает? Господа, вычищайте бывших, они - мина замедленного действия! Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 6496
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А как пять лет петя лихо управлял западными политиками,на войне победа за победой,уже стоял в пригородах мацквы и тут раз и неблагодарные Украинцы,обрезали ему крылья))).Юля вступилась за зелю,ужасть,какая зрада)))
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хватит оправдывать - монику зеленски - виноват пускай валит в отставку - сколько можно позорить нашу страну?
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А что то вас не слышно было,когда петя парады водил в Киеве,а пацаны в Илловайске гибли.Где ваше было давай в отставку?
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А как обсероны Пети должны оправдать ЗЕкловуна по версии ЗЕбила? Я шот не пойму?? ЗЕкловун недееспособный, за него Петя отвечает??
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Это ты - олигофрен-недееспособный, срущий в нэте и не более. Запомни это, чмошник.
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о, быдло электорат Януковоща, а теперь и Зекловуна подтянулся...
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То есть, то ПАП виноват в их гибели, а не полезшие из-за поребрика орки??? Или напомнить, сколько уже наших погибло, пока мальчик в штанишки какал?
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а по версии этого сепаратиста малоросса kostjaua5 вобще выходит так что это Петя начал гражданскую войну, а не ***** напал...
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О ***** с большой буквы,и я после этого малорос.Смешно.
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кацапська ботва , на кшталт Тихонових-Стрелков (Гіркін?) всіх поспішає обізвати сєпарами , аби їх сєпарська сутність не виглядала такою помітною !
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всё равно не так как у тебя-"владим владимыч"
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у тебя как и у всех подцапников во всем виноват Петя - да именно он не дал захватить Украину ти благодаря которому за 3 месяца первых было освобождено 200 населенных пунктов и 75% территории Донбасса - вот это и есть факты
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любитель питарасов неможет успокоится.
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а він не "любитель" - він професіАнал ... Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 10000
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Пап ваш виноват в том,что во время Илловайска проводил парад,вместо помощи пацанам .
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придурок. подними даты выхода по зеленому коридору когда наших расстреливали как в тире кацапы. и убедись что ты мир.дверь.мяч конченый
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Приказ на штурм Иловайска отдал лично Петр Порошенко. И никто другой.

Порошенко было озадаченно лишь одной мыслью :- как пострадает его политический рейтинг, кого сделать крайним в этой трагедии и на кого переложить ответственность за гибель сотен людей, за пропавших в безвестие, за тысячи пленённых. И все потому что он, Порошенко, не дал приказ вовремя отступить, а его полководец Муженко до последнего отрицал вторжение войск РФ.
Говорят, президент был занят в те дни оформлением своего очередного панамского оффшора.Источник: https://censor.net.ua/b3145479
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корбан. супер рейдер как образец честности и порядочности

послушай дешевка, давно известно из разных источников после чего и какой суммы денег в никому не нужны иловайск пошли два добробата (семенченко и березы). давно известно кто был на совещании у коломойского. рано или поздно но виновные в этой инициативе будут озвучены официально и официально наказаны.

ну а "говорят" это вообще пять баллов
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Але то є лукаве створіння... Щоб зрозуміти бабу Юлю її варто слухати, читати від зворотнього. І тоді всі її справжні думки будуть , як на долоні. 😃
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Поддержка украинского народа дает Зеленскому мощную энергетику.
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ну так и поддержка миллионов мух даёт дерьму мощную энергетику.

Правда, от этого оно не перестаёт быть дерьмом. Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 176
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Это как бы был не совсем "удар". Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 5871 Долгое время в Штатах слово "Моника" означало некий секс. акт, напр. "She gave me a monica/Она мне сделала монику" - всем было понятно, таки шо произошло. А вот позавчера "Моника" стало прозвищем одного посредственного актера, котoрый сейчас исполняет роль Президента Украины. Так вот, Моники не "держат удар", они его принимают.
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Заметили как Парашенко, Мертвечук, рыгоаналы, Жулька и кремлеботы воют в унисон одну и ту же песню, о том как все плохо после ухода Пети и как плохо что Зеленский с Трампом встретился? Ведь все же ожидали что Зеленский должен с ****** встретиться сразу после выборов и гривню по 100.
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Ти довбоойб? Судячи з цієї статті. Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 6521
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Ну да. Все их предвыборные мантры рухнули.
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Йому не важко - дурень не розуміє, що він дурень...
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это же был идеальный разговор, а теперь удар, здрасте
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Нет ни одной причины, зачем нам нужно поддерживать Вову Ливински.
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Чтоб голова не болталась, когда "делом занят"?
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Наш президент не имел опыта и не мог знать, что и как отвечать. У него нехватка опыта - отсюда пассажи в сторону Источник: https://censor.net.ua/n3150922

А его Трамп спрашивал, что он думает про поддержку Европы?
Или за яйцо тянул проценты выставлять?
Или он не знал,что лизать жonу - это морально негигиенично и зашкварно?
Плазування на пузе перед президентом США - это был экспромт, от неопытности?
Типа, думал, что это единственный формат общения с Трампом?

Защитила, так защитила.
Как в лужу "пассаж" сделала.
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Його не підтримувати,а зливати вже треба!
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Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 8966

-- я !...я готова стать регентшей...лучше канцлершей... уж я то... паверьте на слово!!!
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Что там держать,он же просто клоун,держи колу и богду,они держатели всего,а зеля просто ширма с кассовым аппаратом и кучей стукачей на доверии.
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А Ху*ло Зелю уже тоже похвалило? Или я что-то пропустил?
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Меня забанят, но я скажу: путин всех переиграл, все пересролись. Украина стала крайней. Теперь куда идти как не в руки путина.
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то йди в ці ручки.
нехай фуйло поцілує тебе в пузіко.
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Ты слишком глупая, что бы что то осмыслить. Тебе ответа нет, так как смысла нет. Ты с камазом в жо\пе будешь радоваться, ты редкая терпила.
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"Суперопытного смыло бы волной". Шо?? И Тимошенко тоже?
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Джуля, перегрызи ему горло!
Это, контрольный в голову, с такими помощниками и вредителей не нужно.... Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 1167
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ты еще жива, моя лахудра!
жив и я. Привет тебе, привет!


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Ой, а хто ж це образив бубочку мами Римми? Нам потрібно підтримати Зеленського. Йому важко тримати удар, - Тимошенко про розмову Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 1438 Клятий Порох, чи клятий Трамп?
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Тимошенко, а похихикать как от "мазурика" не хочешь?
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