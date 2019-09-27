 Нам нужно поддержать Зеленского. Ему тяжело держать удар, - Тимошенко о разговоре Трампа и Зеленского

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в фире "Свободы слова" с Савиком Шустером.

Тимошенко заявила, что разговор Трампа и Зеленского вызвал во всем мире "информационное цунами. Нет такого канала или издания, которе не выскзалось по этому вопросу".

По словам лидера "Батькивщины" даже если бы президентом Украины был бы "суперопытный", то это цунами сбило бы и его.

Она подчеркнула: "Наш президент не имел опыта и не мог знать, что и как отвечать. У него нехватка опыта - отсюда пассажи в сторону ЕС. Нам нужно адекватно относиться и поддержать Зеленского. Ему тяжело и тяжело держать удар".

По ее словам, наша страна находится в мире, где "колоссальная турбуленция".

"Мы не имеем права стать частью чужих выборов. В США нас поддерживают и демократы, и республиканцы. Украина - это один из тех немногих вопросов, который их объединяет", - резюмировала Тимошенко.

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