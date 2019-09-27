 Флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" вернулся с докового ремонта, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В течение лета на Николаевском судоремонтном предприятии проведен комплекс ремонтных работ общей стоимостью около 9,5 млн грн.
Судоремонтники выполнили ремонт корпуса, корабельных систем и технических средств. Следующий этап - ремонт вооружения. Сейчас завершаются соответствующие тендерные процедуры.
Через неделю ожидается возвращение в базу после ремонта корабля Морской охраны "Подолье", а в ближайшее время запланирован ремонт еще двух кораблей такого же проекта.
Парусник присутствует, но на заднем плане.
Наверное, скрепа мешает нормально рассмотреть.
Или зубы жмут.
Он вернулся служить без вооружения?
Начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, с Украины.»