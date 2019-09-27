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 Флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" вернулся с докового ремонта, - Госпогранслужба. ФОТО

Флагман Морской охраны Госпогранслужбы корабль "Григорий Куропятников" вернулся с докового ремонта в пункт постоянного базирования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Флагман Морской охраны Григорий Куропятников вернулся с докового ремонта, - Госпогранслужба 01

В течение лета на Николаевском судоремонтном предприятии проведен комплекс ремонтных работ общей стоимостью около 9,5 млн грн.

Судоремонтники выполнили ремонт корпуса, корабельных систем и технических средств. Следующий этап - ремонт вооружения. Сейчас завершаются соответствующие тендерные процедуры.

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Через неделю ожидается возвращение в базу после ремонта корабля Морской охраны "Подолье", а в ближайшее время запланирован ремонт еще двух кораблей такого же проекта.

Источник: https://censor.net.ua/n3150920
 
   
 Топ комментарии
 
Очки протри_те.
Парусник присутствует, но на заднем плане.
Наверное, скрепа мешает нормально рассмотреть.
Или зубы жмут.
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Что за мачты на корме? Это парусник?
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Хєрсонський,ти не ляпай аби ляпнуть.Я можу всього не пам'ятати.Змістовно запереч - наведи приклад.Я пам'ятаю,що коли запахло смаленим,вони яйця не чухали.Севастопольський і ялтинській загони пішли в Одесу,а керченський - в Бердянськ.
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Наскільки я пам'ятаю,погранці жодного свого корабля не здали.
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Хєрсонський,ти не ляпай аби ляпнуть.Я можу всього не пам'ятати.Змістовно запереч - наведи приклад.Я пам'ятаю,що коли запахло смаленим,вони яйця не чухали.Севастопольський і ялтинській загони пішли в Одесу,а керченський - в Бердянськ.
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Очки протри_те.
Парусник присутствует, но на заднем плане.
Наверное, скрепа мешает нормально рассмотреть.
Или зубы жмут.
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Не рассмотрел. А парусник тоже после ремонта, а пушки на нём есть? А они ядрами пуляют?
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Там для твоей жопы бутылки 5-литровые везут
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Флагман Морской охраны Госпогранслужбы корабль "Григорий Куропятников" вернулся с докового ремонта в пункт постоянного базирования. ... Следующий этап - ремонт вооружения. Сейчас завершаются соответствующие тендерные процедуры. Источник: https://censor.net.ua/n3150920
Он вернулся служить без вооружения?
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А тем временем,в связи с неудачными стрельбами,российский ракетный крейсер Стремительный принято решение переименовать в Стрёмный...
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Если бы граждане Украины не были такими прижимистыми, уже бы был у нас свой авианосец.(по 300 доларей с носа).
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Ну, если это флагман..., то плохи наши дела на море
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Почему, кстати, корабль назван именем ватника и коммуняки ?!
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Держись Путин.. Теперь твой чмошный флот усрется..
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https://lenta.ru/news/2019/05/24/nuclearsubmarine/
Начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, с Украины.»


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