 Стефанчук: Программу действий Кабмина могут проголосовать уже на следующей неделе

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом эаявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"В воскресенье уже крайний срок, я говорил с премьер-министром Алексеем Гончаруком, он сказал, что программа будет внесена. Мы ее изучим и думаю, что уже на следующей неделе будем голосовать", - сказал он.

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