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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11217) программа (133) Стефанчук Руслан (86)

 Стефанчук: Программу действий Кабмина могут проголосовать уже на следующей неделе

Программу действий Кабинета министров Украины могут утвердить в парламенте уже на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом эаявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"В воскресенье уже крайний срок, я говорил с премьер-министром Алексеем Гончаруком, он сказал, что программа будет внесена. Мы ее изучим и думаю, что уже на следующей неделе будем голосовать", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Программа деятельности правительства готова и будет внесена в Раду в соответствии с законом, - Гончарук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3150919
 
 
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очень хорошая программа... - все будет там для простого нарида...
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очень хорошая программа... - все будет там для простого нарида...
Следите за сообщениями Правительства и Зе-партии...
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прекрасная "программа" ...как доить КАЗЛОВ
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Якщо МВФ не дасть гроші, то ця влада не протримається і двох років.Стефанчук: Програму дій Кабміну можуть проголосувати вже наступного тижня - Цензор.НЕТ 4630
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и то благодаря резервам от времен пороха
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Боров еще о новом КЗОТе хрюкал и визжал что в Украине много вьіходньіх и праздников .
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Обов'язково проголосують як по свистку "слуги урода" цю програму навіть не читаючи її. Хто би то мав сумнів? 😕
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жаль канєшна што ми ету прагаласованную праграмму так і ні увідім...но можит ано і к луччіму...
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1. Плюнуть в лицо европейским партнерам.
2. Заменить "неудобного" посла.
3. Пообещать помочь с компроматом на политического конкурента.
4. Признать, что твой ручной генпрокурор принимает политзаказы
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