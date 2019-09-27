 Стефанчук: Программу действий Кабмина могут проголосовать уже на следующей неделе

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом эаявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".
"В воскресенье уже крайний срок, я говорил с премьер-министром Алексеем Гончаруком, он сказал, что программа будет внесена. Мы ее изучим и думаю, что уже на следующей неделе будем голосовать", - сказал он.
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2. Заменить "неудобного" посла.
3. Пообещать помочь с компроматом на политического конкурента.
4. Признать, что твой ручной генпрокурор принимает политзаказы