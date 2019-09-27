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Все про:журналистика (2460) СМИ (3227) Мендель (26)

 Журналист Миллер, которого Мендель оттащила от Зеленского: "Такого в США просто не бывает"

Журналист "Радіо Свобода" Кристофер Миллер, которого пресс-секретарь президента Юлия Мендель собственноручно оттащила от главы государства, опровергает ее слова о том, что пресс-службы в США работают подобным образом.

Об этом Миллер заявил в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

Журналист рассказал, что 13 сентября на форуме YES в Киеве он подошел к Зеленскому и спросил, помнит ли он его и можно ли задать вопрос. Президент ответил: "Да, пожалуйста".

"Я начал спрашивать, но успел сказать только одно предложение, когда Юлия Мендель подошла ко мне из-за спины, чем очень меня удивила. Она схватила меня за правую руку и за спину и начала тянуть меня. Это было очень неприятно", — отметил Миллер.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мендель не впервые отталкивает журналиста: "Радіо Свобода" опубликовало новое видео. ВИДЕО

Он отметил, что это препятствование профессиональной деятельности журналиста, а также добавил, что Мендель "абсолютно не права", когда говорит, что подобное поведение является нормальным для пресс-секретарей в США.

"Такого в Америке просто не бывает", — сказал он.

Миллер добавил, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде.

"Я видел, как хорошо Офис относится к каналам и СМИ, которые лояльны к президенту, и как совершенно иначе — к "Радіо Свобода", которое критикует эту власть, как и любую, которая была до нее", — резюмировал журналист.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства.

Также на Цензор.НЕТ: Он пытался попасть в личное пространство президента: Мендель прокомментировала инцидент с журналистом Андрушко

Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позднее "Радіо Свобода" опубликовало видео инцидента с участием Мендель и Кристофера Миллера. На этих кадрах видно, как пресс-секретарь оттаскивает журналиста от президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3150918
 
   
 Топ комментарии
 
Это тебе не Америка. Это Зеленобад. Или Зебилобад. Надо будет объявить конкурс на название. Пока побеждает второе.
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И во время Майдана работал? И грамоту почетную получал?

Да и данная статья о другом журналисте..и о другом случае...чего зебобики в силу своего врожденного скудоумия понять не смогли...
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Шановне панство, спокійно! Зараз зебіли все пояснять! І доведуть що той Міллер клятий порохобот.
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Получит когда нибудь Мендель по манде ль!
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Грудью ляже єврейка за єврея. Учімся, українці.
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Может она шептала Миллеру "А пойдем-ка на пианино поиграем"
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Потому в Штатах при несанкционированном приближении к президенту Миллера бы просто застрелили. И он об этом прекрасно знает. А на Украине можно как угодно себя вести. Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває" - Цензор.НЕТ 8598
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'На Украине'пишут только зебилы и ватники, ты кто из них？
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в США каждый журналюга может спокойно подойти к президенту, и его даже охрана не пристрелит ?
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шо ви там у своїй Америці бачили, вчись поки зе...
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"Зєльониє чєлавєчкі " вони завжди такі хуцпаті .
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Что пресс - секретарь Кремля обычная политическая проститутка у своего хозяина, уже давно не удивительно и ни для кого не секрет..
На фотографии видим, как в Канаде - полицейский расстреливает народ на несанкционированном митинге..
Журналіст Міллер, якого Мендель відтягла від Зеленського: "Такого у США просто не буває" - Цензор.НЕТ 1055
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