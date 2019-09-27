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 Общество
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Все про:Пенсионный фонд (352) евробляхи (148)

 Пенсионный фонд получил от растаможки "евроблях" более 7 млрд гривен, это в 7 раз больше, чем планировалось, - Счетная палата

Пенсионный фонд получил от таможенного оформления машин на еврономерах в 7 раз больше средств, чем было запланировано.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной Рады.

"Произошло значительное перевыполнение общего объема плановых поступлений от таможенных платежей, полученных при таможенном оформлении для свободного обращения транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины... при годовом плане в сумме 1 млрд грн за 8 месяцев т.г. поступило в общей сложности 7,1 млрд грн, или в 7 раз больше ", - говорится в сообщении.

Кроме того, доходы государственного бюджета за 8 месяцев текущего года составили 671,8 млрд грн, что на 64,2 млрд грн, или на 10,6% больше соответствующего показателя за прошлый год.

Читайте на Цензор.НЕТ: Криклий выступает за упрощение растаможки евроблях: Предлагаю, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика"

Счетная палата обращает внимание, что увеличение доходов госбюджета по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло прежде всего за счет средств Национального банка, авансовой уплаты части чистой прибыли государственных предприятий, увеличение объемов импорта, цен, заработной платы.

От приватизации государственного имущества за 8 месяцев т.г. в общий фонд поступило 369,1 млн грн, или 5,7% уточненного плана на отчетный период (при утвержденном годовом плановом показателе 17,1 млрд грн), в основном от продажи объектов малой приватизации.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные евробляхи

Источник: https://censor.net.ua/n3150917
 
   
 Топ комментарии
 
Клятый Порох пенсионный фонд пополнял за счет бляхеров, а вот Вазелин 6 сейчас начнет и красивчиком станет и даже пункты на границе никто не перекроет😁
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Пенсійний фонд отримав від розмитнення "євроблях" понад 7 млрд гривень, це всемеро більше, ніж планувалося, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 3034
Користуйтксь київським таксі .
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Клятый Порох пенсионный фонд пополнял за счет бляхеров, а вот Вазелин 6 сейчас начнет и красивчиком станет и даже пункты на границе никто не перекроет😁
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Вот если бы пенсионный фонд получил все конфискации наворованного олигархами за 28 лет, то у нас пенсионеры стали бы миллионерами, а пока нищие.
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ну и прэлестно!
теперь на скулите, что ПФ... с дырой в бюджете...
(и израильским и дамбаским...теперя хватит? ))))
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Кто ввел это правило на пенсии с евроблях, напомните пожалуйста?
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и что все верно каждое ведро блях и евро платят в ПФУ взносы..правильное решение.. только больше чем хотели хапнуть а пенсии то и на 2 гривны не поднимают подонки.... ЗЕЛЯ! себе и своим мондовосиками на офшоры накапливает.. мразь...
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Моя ж ти бубочка!!! То все клятий Порох! А скажи мені, дорогенька, хто зараз це повторює? Пенсійний фонд отримав від розмитнення "євроблях" понад 7 млрд гривень, це всемеро більше, ніж планувалося, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 2965
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кулявлобное ничтожество бакайцынюк, а продолжил и увеличил налоги мыролюбный свиновальц.
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А прикиньте если нормальную растаможку авто сделают , какое наполнение будет!?
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спишут все тазики и за эти деньги купят иномарки. 10% с суммы в бюджет
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Счетная палата обращает внимание, что увеличение доходов госбюджета по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

Источник: https://censor.net.ua/n3150917
за счет средств Национального банка, авансовой уплаты части чистой прибыли государственных предприятий, увеличение объемов импорта, цен, заработной платы.
Ха... Пенсионный фонд получил от растаможки "евроблях" более 7 млрд гривен, это в 7 раз больше, чем планировалось, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 2930
Источник: https://censor.net.ua/n3150917
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Це ж треба розуміти, якщо карлик нікому нічого не винен, то чому ви повинні бути винні йому? Можна там і закопати, і бруківку зверху рівненько - нікому не винному.
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А на скока пополнили ПФ наши любимые олигархи?
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Когда будет по 8 грв.доллар, картошка будет 1 доллар, с Европы навезут, с России контрабасом
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и чем тут хвастаться ? дефицит счёта 175 млрд.
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А яке відношення розтаможка автомобілів має до пенсійного фонду ??????????
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Как же Вы не следили за руками бывшего мауповца,гроси(гройсмана) лучезарного?,ведь за эти деньги он перед выборами поднял пенсии до 2000грн тем у кого стаж был у ж-30,у м-35.И плевать он хотел на пенсийную реформу.Теперь денежки тю-тю,ну и соответсвеноо добавки поднятые то же тю-тю...,ну да ему уже плевать на это тю-тю...
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Ето был Петин предвыборный дембельский аккорд. Он думал что пенсионеры обрадуются когда он им на 100 гривень пенсию подымет за счет евробляхеров которые по 200тыс. грн. за растаможку заплатили.
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Нет не петин,а гройсмана,петин акорд ,одноразовая выплата 3раза по 1200грн,тем у кого пенсия меньше 1700грн....
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А теперь отберите имущество у ахметки и потроха и передайте все в пользу пенсионного фонда.
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Пенсионеры экс-депутаты все растащат.
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Ну так уже начали отбирать,бляхеров обобрали, отчитались,типа зашибись все прошло,теперь продолжаем ахметкой и потрохом.
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Ну вот уровень официальных экспертов, погрешность , плюс, минус , в семь раз ! Пенсійний фонд отримав від розмитнення "євроблях" понад 7 млрд гривень, це всемеро більше, ніж планувалося, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 563
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из одного кармана в другой курва! Если бы работали предприятия, платили налоги и прочее, то это реальные деньги а так фуфло
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Евросоюз при такой растаможке и двойном налогообложении Украине и не светит.
Когда власть(любая) перестанет грабить граждан Украины, тогда может и появится возможность вступления в Евросоюз, если он доживёт до тех пор.
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ЕС сказал свое слово: растаможка 10% от реальной цены машины. В порядке исключения на переходной период 15% Пенсійний фонд отримав від розмитнення "євроблях" понад 7 млрд гривень, це всемеро більше, ніж планувалося, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 300
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Ссылку дай, чтоб не быть пустозвоном.
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Что то в этом есть, автомобили, которые отработали свое, отвозили всех, по пути в утиль кормят людей , которые отработали здоровую, активную жизнь на благо общества и находяться тоже , в пути
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Наполнение бюджета зависит не от налогов с нищих-это аксиома. Бюджет зависит от тех, кого можно отнести к большому капиталу. Чем выше налоги, тем меньше поступлений в бюджет-азы экономистов. Сколько будет продолжаться в Украине этот бедлам, лохи? платят, а "не лохи" уклоняются. По 8 лет строгача каждому, кто скрыл свои доходы или откупится в казну, завтра казна будет полна.
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Дорогая разтаможка, уменьшить хотя бы на процентов 30-40% было бы норм.
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А ви що не знали? Хочеш вкрасти починай "будувати", а хочеш гарно "заробити" створюй штучні проблеми та лазеки в законах, а потм їх "решай"...
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Парашенко тоже радовался что ободрал нищих евробляхеров до нитки а потом просрал начисто выборы. Посмотрим как Зеленскому то же самое аукнется.
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Как бы вам ети деньги что вы с нищих содрали поперек горла не стали. Почему те кто покупает новые дорогие тачки наворовав денег в Украине не платят акцизы а те кто еле собрал на недорогую б/у машину чтобы хоть как то передвигаться должен заплатить олигархам 3 стоимости машины налогами. Так же не слыхал чтобы на яхты, самолеты и иностранные виллы с заводами власть акцизы накладывала.
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красиво провели по губам и тем и тем, с бляхера по 3 килобакса, пенсам по 100 грн...хоть кино снимай, афера на миллиард...
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