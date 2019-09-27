 "Ніч на Банковій. Знову", - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Как отмечают организаторы акции в Фейсбуке: "Прошел год с тех пор, как граждане вышли на мирную акцию "Ночь на Банковой" под Администрацию Президента Порошенко с требованием расследовать нападения на активистов и обратить на проблему должное внимание.
Тогда мы собрали так называемый список Гандзюк - 55 дел наиболее жестоких нападений и убийств гражданских активистов, которые произошли с начала 2017 года.
За год в Украине полностью сменилась власть. Но не изменилось состояние раскрытия дел заказных нападений на общественных деятелей. Все заказчики - на свободе, все саботажники - не наказаны.
Кто следующий? Через год мы снова собираемся на Банковой, под офисом нового президента, чтобы сказать ему прямо в глаза: достаточно быть статистом смерти. Проблема нападений на активисты не решается. За год - никакого прогресса. Избиение и саботаж продолжаются.
В Украине сменился президент; обновился парламент; есть новый генпрокурор, глава СБУ и старый министр МВД. Никто из тех, кто попал к власти "слугой народа" не предложил действенного плана решения системной проблемы террора общественных активистов.
Ночь на Банковой снова объединит самых разных людей: активистов, журналистов, правозащитников, ветеранов, просто неравнодушных граждан. Бок о бок будут стоять те, кто часто называют друг друга противниками и оппонентами. Мы объединимся ради общей цели - продемонстрировать власти, что не готовы мириться с тем, что она молчит самоустраняется; не замечает; разводит руками, пока другая ее часть жестоко издевается над украинским обществом. Мы требуем безопасности для живых и справедливости для мертвых и пострадавших".
Фото, видео, - Олег Богачук
где убийцы Небесной Сотни? Музычко, Гандзюк, Амина Окуева..
при поросенке тормозились все расследования....
Сергій Стерненко
@sternenko
·2 ч
Дубінський своїм заступництвом за найманих кілерів, яким не пощастило мене вбити, фактично підтримав терор та замовні вбивства як такі. При цьому сам він ходить у супроводі охорони, бо як каже, не хоче повторити долю Каті Гандзюк. Боїться найманців, але вписується за найманців.
https://youtu.be/D0ttJLlwv4Q
Уот они приходят
Уот денег нет
А шо выборы президента были в прошлом году?
на ростов будешь драпать.дело времени
Где вас. узколобиков шокопарашных насобирали ... хоть бы курсы какие вам провели, типа "как брехать по-порошенковски цинично, ловко. бессовестно и великолепно-аморально"
Порошенко, в виду своей врожденной трусости и безмерной осторожности, отдал на разворовывание этот регион мафиозным структурам и откровенным бандитам,"выдав им "индульгенцию" , взамен он получил заверения в личной безопасности,борьбы с сепаратизмом и полном подчинении указаниям Администрации Порошенко.
Поэтому при Порошенко дело Гандзюк Екатерины всячески затягивалось и развалилось, -объявив в розыск космонавта то ли Левина то ли Москаленко,которого скорее всего уже нет в живых.