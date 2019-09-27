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Все про:акция (1947) Богачук Олег (900) Гандзюк (382) Офис Президента (113)

 "Ніч на Банковій. Знову", - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под офисом президента снова стартовала акция "Ніч на Банковій. Знову" организаторы которой требуют расследовать убийство Катерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Как отмечают организаторы акции в Фейсбуке: "Прошел год с тех пор, как граждане вышли на мирную акцию "Ночь на Банковой" под Администрацию Президента Порошенко с требованием расследовать нападения на активистов и обратить на проблему должное внимание.

Тогда мы собрали так называемый список Гандзюк - 55 дел наиболее жестоких нападений и убийств гражданских активистов, которые произошли с начала 2017 года.

За год в Украине полностью сменилась власть. Но не изменилось состояние раскрытия дел заказных нападений на общественных деятелей. Все заказчики - на свободе, все саботажники - не наказаны.

Кто следующий? Через год мы снова собираемся на Банковой, под офисом нового президента, чтобы сказать ему прямо в глаза: достаточно быть статистом смерти. Проблема нападений на активисты не решается. За год - никакого прогресса. Избиение и саботаж продолжаются.

В Украине сменился президент; обновился парламент; есть новый генпрокурор, глава СБУ и старый министр МВД. Никто из тех, кто попал к власти "слугой народа" не предложил действенного плана решения системной проблемы террора общественных активистов.

Ночь на Банковой снова объединит самых разных людей: активистов, журналистов, правозащитников, ветеранов, просто неравнодушных граждан. Бок о бок будут стоять те, кто часто называют друг друга противниками и оппонентами. Мы объединимся ради общей цели - продемонстрировать власти, что не готовы мириться с тем, что она молчит самоустраняется; не замечает; разводит руками, пока другая ее часть жестоко издевается над украинским обществом. Мы требуем безопасности для живых и справедливости для мертвых и пострадавших".

Ніч на Банковій. Знову, - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк 01
Ніч на Банковій. Знову, - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк 02
Ніч на Банковій. Знову, - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк 03
Ніч на Банковій. Знову, - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк 04

Фото, видео, - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/n3150916
 
   
 Топ комментарии
 



Сергій Стерненко

@sternenko

·2 ч

Дубінський своїм заступництвом за найманих кілерів, яким не пощастило мене вбити, фактично підтримав терор та замовні вбивства як такі. При цьому сам він ходить у супроводі охорони, бо як каже, не хоче повторити долю Каті Гандзюк. Боїться найманців, але вписується за найманців.
"Ніч на Банковій. Знову", - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 9892

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У цьому примхливому світі нічого не зміниться.
"Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 1455
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Кто тобі сказав про санкції, дебілятко? Європа вимагає карати корупціонерів. Ще й похвалять
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навіть смішно чути вже про те, що хтось когось посадить. Брехня на брехні їде, брехнею поганяє.
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Незря эти люди опу всю жизнь подставляют что бы достичь этого статуса, что бы кого то взяли и посадили)) Никто никого не посадят, а за счет вас выезжают на верх все новые и новые люди.
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Все понимают, что облапошивают люмпенов и за счет их вылазят наверх. Почему тогда не запретить голосовать люмпенам, а строго тем что платит налоги или имеет бизнес как предлагалось? Да потому что не выгодно. когда все будут умные и понимают что происходит, за счет таких на верх не выедешь =)
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а эти массовки под радой бегают и веселят тех кто на верху, создают иллюзию какой то борьбы и справедливости =)
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И все 5 лет МВФ сотрудничал с коррупционерами, а тут паузу взял. Пиши еще 😁
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все равно не дойдет, потому что они этого не хотят....
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Ты знаешь раньше думал что стеб и не хотят понимать, сейчас уже начал задумываться что нечем.
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И что? Они со всеми сотрудничали. Даже с Януковичем. Им надо пристроить свои денежки лохам.
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так об этом и речь =) и пох, французкое правительство сотрудничало в свое время с африканскими правителями каннибалами (со все вытекающим), и ниче, норм))
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Капец, даже с овощем... А шмаркля, видно, рожей не вышел))))
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Я заметила, что для соевых Янукович щас эталон честного президента. Везде его хвалят.
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при поросенко не расследовались резонансные убийства..
где убийцы Небесной Сотни? Музычко, Гандзюк, Амина Окуева..
при поросенке тормозились все расследования....
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У цьому примхливому світі нічого не зміниться.
"Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 1455
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Сергій Стерненко

@sternenko

·2 ч

Дубінський своїм заступництвом за найманих кілерів, яким не пощастило мене вбити, фактично підтримав терор та замовні вбивства як такі. При цьому сам він ходить у супроводі охорони, бо як каже, не хоче повторити долю Каті Гандзюк. Боїться найманців, але вписується за найманців.
"Ніч на Банковій. Знову", - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 9892

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Если Стерненко таки задержат, это будет классическая карма за тупость. Абсолютно не жаль этого персонажа, он сам этого добивался долгим и упорным трудом.
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Знаешь сколько раз его задерживали? Быть активистом - значит быть тупым по логике зебов...
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Відповідь нерозумному депутату - СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ
https://youtu.be/D0ttJLlwv4Q
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Держи "Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 7450
Уот они приходят "Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 2713
"Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 2587

Уот денег нет "Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 2713

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В честь пэтиного юбилея сегодня вход на шапито бесплатный.
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За год в Украине полностью сменилась власть.Источник: https://censor.net.ua/n3150916

А шо выборы президента были в прошлом году? "Ніч на Банковій. Знову", - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 7800
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зеЛя манатки собирай уже!сиди на чемоданах!
на ростов будешь драпать.дело времени
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Клоун сказав, що нічого нікому не винен - йому на акції плювати. Там уже пора на вихід.
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Слышь, а чё так выборочно ... а ещё он сказал "выйди вон разбойник..."
Где вас. узколобиков шокопарашных насобирали ... хоть бы курсы какие вам провели, типа "как брехать по-порошенковски цинично, ловко. бессовестно и великолепно-аморально"
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Лапоть кацапский! От тебя кислыми щами через инет прет!
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так не берут порохоботов на курсы Г+Г
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Та цэ ж злодийска соэва влада должна была расследовать, а теперь усе, никто никому ничего
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Вот, сволочи! Нашего зелебоба троллят "Ніч на Банковій. Знову", - під офісом президента розпочалася акція за всебічне розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 638
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Зебобы, не понятно, где ваше верещание и крики по повод расследования?!
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січ давай, палатки, вызывай карлсона, ультиматум
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...За год в Украине полностью сменилась властьИсточник: https://censor.net.ua/n3150916 - це такий жарт ?
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Катю Гандзюк уничтожили ставленники Порошенко,которых он назначил на все руководящие посты в Херсоне и Херсонской области, включая все силовые. По сути,
Порошенко, в виду своей врожденной трусости и безмерной осторожности, отдал на разворовывание этот регион мафиозным структурам и откровенным бандитам,"выдав им "индульгенцию" , взамен он получил заверения в личной безопасности,борьбы с сепаратизмом и полном подчинении указаниям Администрации Порошенко.
Поэтому при Порошенко дело Гандзюк Екатерины всячески затягивалось и развалилось, -объявив в розыск космонавта то ли Левина то ли Москаленко,которого скорее всего уже нет в живых.
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Вы шо такое говорите? Это зелебоба ее убил.
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молодец одноклеточный!! Теперь возьми пирожок с полочки и скушай.
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Сявки порохнявые, вам показать где ваше сивочоле обретается?
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