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Все про:дипломатия (1197) ОБСЕ (3769)

 Марионетки Москвы пытались сорвать совещание ОБСЕ, - постпред Украины Цымбалюк

На совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве Россия использовала многочисленные марионеточные организации. Так она пыталась дестабилизировать работу организации и переложить ответственность за свои преступления на других.

Об этом "Укринформу" заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, информирует Цензор.НЕТ.

"У наc с самого начала совещания были опасения, что будут происходить эти вещи: Россия использовала так называемые Gongos - карманные марионеточные неправительственные организации - с целью внесения дезорганизации в работе БДИПЧ, переложения ответственности на других, отвлечения внимания от своих проблем", - заявил Цымбалюк.

Однако, как заметил постпред Украины при международных организациях, попытки России осуществлять фальшивые, неполные, селективные выступления не позволили поставить Украину в неудобное положение. Напротив, национальные делегации стран ОБСЕ "прочитали эту тактику России и сплотились вокруг Украины".

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"Во время заключительного заседания все делегации, возможно, кроме стран Средней Азии, отметили проблемы, которые существуют в Российской Федерации со свободой собраний, прав человека. Мы благодарны партнерам, что они не забывают о нас и поддерживают вопросы прав человека на временно оккупированных территориях в Крыму, на Донбассе, что этот вопрос не остается в стороне, а находится в центре внимания", - констатировал украинский дипломат.

В то же время он отметил, что в условиях, когда Россия прибегает к хитрости и привозит на совещание ОБСЕ своих марионеток, мешая работе БДИПЧ, в работе организации нужно начать дискуссию об изменении правил участия в совещании.

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"Вопросы к этой дискуссии уже есть: от совершенствования процесса регистрации участников до предоставления им слова и взаимодействия стран", - отметил Цимбалюк.

Он выразил надежду, что в следующем году правила участия в ежегодной варшавской БДИПЧ ОБСЕ будут усовершенствованы.

Источник: https://censor.net.ua/n3150915
 
   
 Топ комментарии
 
покажите мне хоть одну дыру из которой не торчит кацапсинский нос?
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Ksenia VB. Ксенія. Ви завжди всунете свого носа навіть там, де це не має ніякого сенсу. Ваше закінчення "а чи дійсно так було?" говорить про те, що Ви самі визнаєте, що особисто хотіли б, щоб для України все було погано і у Вас був привід обгадити Зеленського. Патріоти чи просто прихильники України так не роблять.
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Це зі слів Цимбалюка. Намагання намалювати для ЗЕ чергову перемогу.
А чи дійсно так було ?
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Ksenia VB. Ксенія. Ви завжди всунете свого носа навіть там, де це не має ніякого сенсу. Ваше закінчення "а чи дійсно так було?" говорить про те, що Ви самі визнаєте, що особисто хотіли б, щоб для України все було погано і у Вас був привід обгадити Зеленського. Патріоти чи просто прихильники України так не роблять.
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він сам себе обгадив. і Україну.
Трамп його просто дипломатично послав.
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«Марионетки Москвы пытались сорвать совещание ОБСЕ, - постпред Украины Цымбалюк» (с)»


Команда Зє, швидко вчиться.
Порохоботи, схвалюють.
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Для именно деревенских(не сельських) нюсмейкеров -слово марионетки, пахнет совком
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покажите мне хоть одну дыру из которой не торчит кацапсинский нос?
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