 Марионетки Москвы пытались сорвать совещание ОБСЕ, - постпред Украины Цымбалюк

Об этом "Укринформу" заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, информирует Цензор.НЕТ.

"У наc с самого начала совещания были опасения, что будут происходить эти вещи: Россия использовала так называемые Gongos - карманные марионеточные неправительственные организации - с целью внесения дезорганизации в работе БДИПЧ, переложения ответственности на других, отвлечения внимания от своих проблем", - заявил Цымбалюк.

Однако, как заметил постпред Украины при международных организациях, попытки России осуществлять фальшивые, неполные, селективные выступления не позволили поставить Украину в неудобное положение. Напротив, национальные делегации стран ОБСЕ "прочитали эту тактику России и сплотились вокруг Украины".

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"Во время заключительного заседания все делегации, возможно, кроме стран Средней Азии, отметили проблемы, которые существуют в Российской Федерации со свободой собраний, прав человека. Мы благодарны партнерам, что они не забывают о нас и поддерживают вопросы прав человека на временно оккупированных территориях в Крыму, на Донбассе, что этот вопрос не остается в стороне, а находится в центре внимания", - констатировал украинский дипломат.

В то же время он отметил, что в условиях, когда Россия прибегает к хитрости и привозит на совещание ОБСЕ своих марионеток, мешая работе БДИПЧ, в работе организации нужно начать дискуссию об изменении правил участия в совещании.

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"Вопросы к этой дискуссии уже есть: от совершенствования процесса регистрации участников до предоставления им слова и взаимодействия стран", - отметил Цимбалюк.

Он выразил надежду, что в следующем году правила участия в ежегодной варшавской БДИПЧ ОБСЕ будут усовершенствованы.