 Рекомендовал всем военным прокурорам не тянуть на себя дела, которые не касаются военной сферы, - Чумак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Главный военный прокурор Виктор Чумак, информирует Цензор.НЕТ.
"Своим письмом рекомендовал всем военным прокурорам передать все дела по подследственности и больше не тянуть на себя дела, которые совсем не касаются военной сферы. Финансовые, налоговые, общеуголовные, если в них нет военных", - написал Чумак.
А Главный военный прокурор ПРИКАЗАТЬ должен не брать дела такого плана в производство!!!...ибо оно не касается ВОЕННОЙ сферы. ПРИКАЗАТЬ...а не РЕКОМЕНДОВАТЬ!!! А то у нас гражданские прокуроры расследуют военные преступления... показывая свою полнейшую неосведомлённость в деле и зачастую выставляющие себя на посмешище.. (имею подобный опыт!!!)... Почувствуйте разницу!!!
Кримінальний процесуальний кодекс України
Генеральний прокурор, керівник регіональної прокуратури, керівник місцевої прокуратури, їх перші заступники та заступники при здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування мають право скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та прокурорів нижчого рівня у межах строків досудового розслідування, передбачених статтею 219 цього Кодексу. Про скасування таких постанов повідомляється прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення відповідного досудового розслідування
Брайтон Киевский @Jp85vHQAULqhbyl 1 дн.1 день назад
Был в стране кучмизм, была азаровщина, теперь у нас портнуха...