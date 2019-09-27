 Рекомендовал всем военным прокурорам не тянуть на себя дела, которые не касаются военной сферы, - Чумак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Главный военный прокурор Виктор Чумак, информирует Цензор.НЕТ.

"Своим письмом рекомендовал всем военным прокурорам передать все дела по подследственности и больше не тянуть на себя дела, которые совсем не касаются военной сферы. Финансовые, налоговые, общеуголовные, если в них нет военных", - написал Чумак.

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