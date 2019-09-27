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 Политика Украины
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Все про:Военная прокуратура (797) Чумак (124)

 Рекомендовал всем военным прокурорам не тянуть на себя дела, которые не касаются военной сферы, - Чумак

Военная прокуратура больше не будет заниматься делами, которые не касаются военной сферы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Главный военный прокурор Виктор Чумак, информирует Цензор.НЕТ.

"Своим письмом рекомендовал всем военным прокурорам передать все дела по подследственности и больше не тянуть на себя дела, которые совсем не касаются военной сферы. Финансовые, налоговые, общеуголовные, если в них нет военных", - написал Чумак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые сотрудники организовали коммерческий оборот уголовных производств для собственного обогащения, - Чумак о военной прокуратуре

Рекомендовал всем военным прокурорам не тянуть на себя дела, которые не касаются военной сферы, - Чумак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150914
 
   
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.. ну если Главный военный прокурор РЕКОМЕНДУЕТ..а не ПРИКАЗЫВАЕТ...то уже можно ничего и не говорить.... ))))
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Чумак правильно написав - оскільки прокурори мають право починати досудове розслідування самостійно.
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... в таком случае любой военный прокурор может взять себе дело по краже курей у бабки Дуни из Гоцаловки.... та почати досудове розслідування!!!))))
А Главный военный прокурор ПРИКАЗАТЬ должен не брать дела такого плана в производство!!!...ибо оно не касается ВОЕННОЙ сферы. ПРИКАЗАТЬ...а не РЕКОМЕНДОВАТЬ!!! А то у нас гражданские прокуроры расследуют военные преступления... показывая свою полнейшую неосведомлённость в деле и зачастую выставляющие себя на посмешище.. (имею подобный опыт!!!)... Почувствуйте разницу!!!
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Он может уволить.А приказывать прокурору в делах он не может.
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Рекомендовать может наверное
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дуєе спірно!
Кримінальний процесуальний кодекс України

Генеральний прокурор, керівник регіональної прокуратури, керівник місцевої прокуратури, їх перші заступники та заступники при здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування мають право скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та прокурорів нижчого рівня у межах строків досудового розслідування, передбачених статтею 219 цього Кодексу. Про скасування таких постанов повідомляється прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення відповідного досудового розслідування
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Нова реформа від Чумака - працювати поменше, а краще взагалі не працювати.
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и только новые литса ничуть не меняются... Рекомендував усім військовим прокурорам не тягнути на себе справи, які не стосуються військової сфери, - Чумак - Цензор.НЕТ 514

Брайтон Киевский‏ @Jp85vHQAULqhbyl 1 дн.1 день назад

Был в стране кучмизм, была азаровщина, теперь у нас портнуха...
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Тут надо военных особистов усиливать а не прокуроров..
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Хто ще не знає, яка вона військова прокуратура.
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