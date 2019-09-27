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 Троих председателей сельсоветов на Киевщине подозревают в хищении 2,4 млн грн при ремонте дорог, - прокуратура

Прокуратура сообщила о подозрении троим председателям сельских советов Киевской области в хищении выделенных на ремонт дорог 2,4 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"Столичной прокуратурой по результатам расследования преступной схемы по хищению почти 2,4 млн гривен, выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе, сообщается о подозрении главам трех сельских советов Киевской области", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе подписали акты приема выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн гривен.

Работы были проведены не в полном объеме и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн гривен. Фигурантам вручили письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность).

Досудебное расследование продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150913
 
 
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от куда бы мендельсоншу заслать на всех порассталкивать.
потрогать прилагается...
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