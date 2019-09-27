 С начала суток ранен один наш воин. Враг нарушил перемирие 14 раз, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Богдановка - со станковой противотанкового гранатомета;
неподалеку Авдеевки и вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
трижды вблизи Новолуганскогоиз минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;
неподалеку Луганского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Пивденного- из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Луганского - из миномета калибра 120 мм;
вблизи Новозвановки - с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
тихої вам ночки, синочки
(пораненому найскорішого одужання... тримайся)