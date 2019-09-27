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 С начала суток ранен один наш воин. Враг нарушил перемирие 14 раз, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.   

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Богдановка - со станковой противотанкового гранатомета;

неподалеку Авдеевки и вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

трижды вблизи Новолуганскогоиз минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

неподалеку Луганского - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Пивденного- из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского - из миномета калибра 120 мм;

вблизи Новозвановки - с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3150911
 
 
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С начала суток ранен один наш воин. Враг нарушил перемирие 14 раз, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7412

тихої вам ночки, синочки
(пораненому найскорішого одужання... тримайся)
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, хлопці
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Таки "нарушіл пєрєміріє?" Тобто "пєрєміріє в основном соблюдаєтся?" Скільки ще буде продовжуватися цей цинізм?
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