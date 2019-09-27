 Переговоры с МВФ продолжатся через 2 недели, - Рожкова

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух недель мы закончим эту работу. А уже через две недели состоится ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, где можно будет наверняка финализировать это все, поскольку там будут присутствовать все участники процесса",- сказала она журналистам.
По ее словам, МВФ сохраняет жесткую позицию по "ПриватБанку".
"Для Международного валютного фонда неприемлемо оспаривание национализации как таковой, и второй момент важный - работа по возврату активов, возврату потраченных государством денег", - сказала Рожкова.
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При этом она отметила, что в части возврата активов речь идет не только о ПриватБанке, но и о крупных банках, которые были выведены с рынка - Дельта Банк, ВиЭйБи Банк, "Финансовая инициатива", "Финансы и Кредит", Имэксбанк.
До речі, С. Стерненко написав, що депутан зі СН Дубінський відмазав нападників, які намагались його вбити.
Отакі справи.
А у Стерненко дела совсем плохи.... - московиты в лице Дубинского, Портного и тд реально продвинулись в плане его посадки...
Кошкіна пише, що Данилюк написав заяву ще до поїздки в США, про це не повідомлялося, так як Зе хотів обговорити з ним заяву після повернення. Але хтось (Богдан) злив цю інфу, щоб обрубати Данилюку шляхи для відступу. І так, це пов'язано з МВФ та Приватом.
усамиденьгами
и нет чтобы с деньгами...а так на последнее ж зарится )))
(хотя и не смешно!)
Що там у ватанів? А в них потужний технологічний прорив! В центрі Даунецька встановили "диковинку" (sic!) - ТАКСОФОН!!!
Карле, ти чуєш?! ТАКСОФОН, Карле!!!
...все... лікаря мені...
та с розбігу головою - воно почінае тобі доплачувати за дзвінок....
Мало ему того чем наживается на войне и бизнесса в рашке...
про приват шум затихнет или коррупция сдохнет?