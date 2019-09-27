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 Экономика
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Все про:МВФ (2722) Рожкова Екатерина (44)

 Переговоры с МВФ продолжатся через 2 недели, - Рожкова

Следующий этап переговоров относительно новой программы Украины с Международным валютным фондом (МВФ) пройдет через две недели на ежегодном собрании стран-членов МВФ в Вашингтоне.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух недель мы закончим эту работу. А уже через две недели состоится ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, где можно будет наверняка финализировать это все, поскольку там будут присутствовать все участники процесса",- сказала она журналистам.

По ее словам, МВФ сохраняет жесткую позицию по "ПриватБанку".

"Для Международного валютного фонда неприемлемо оспаривание национализации как таковой, и второй момент важный - работа по возврату активов, возврату потраченных государством денег", - сказала Рожкова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина продолжит переговоры с МВФ, чтобы получить рекомендации для открытия новой программы сотрудничества, - Гончарук

При этом она отметила, что в части возврата активов речь идет не только о ПриватБанке, но и о крупных банках, которые были выведены с рынка - Дельта Банк, ВиЭйБи Банк, "Финансовая инициатива", "Финансы и Кредит", Имэксбанк.

Источник: https://censor.net.ua/n3150908
 
   
 Топ комментарии
 
землю вместе с людишками поставят в залог кредита...
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а пока шьют зеленьіе тапочки
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 3 часа назад

Кошкіна пише, що Данилюк написав заяву ще до поїздки в США, про це не повідомлялося, так як Зе хотів обговорити з ним заяву після повернення. Але хтось (Богдан) злив цю інфу, щоб обрубати Данилюку шляхи для відступу. І так, це пов'язано з МВФ та Приватом.
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А чего Рожкова не в тюрьме? Она же аферистка и работает в Нацбанке. Нормально.
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можна лише уявити, про що домовляться ті лошкі.
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землю вместе с людишками поставят в залог кредита...
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продадуть і чкурнуть за кордон.
До речі, С. Стерненко написав, що депутан зі СН Дубінський відмазав нападників, які намагались його вбити.
Отакі справи.
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так и будет скорее всего....
А у Стерненко дела совсем плохи.... - московиты в лице Дубинского, Портного и тд реально продвинулись в плане его посадки...
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Так то хіба «людишки». То ж типові раби. Навідь за обіцянки готові продати все що завгодно☹️
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МВФ не будет иметь дело с шоблой Зелёных мародёров и Слуг урода.
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 3 часа назад

Кошкіна пише, що Данилюк написав заяву ще до поїздки в США, про це не повідомлялося, так як Зе хотів обговорити з ним заяву після повернення. Але хтось (Богдан) злив цю інфу, щоб обрубати Данилюку шляхи для відступу. І так, це пов'язано з МВФ та Приватом.
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Какой настырный МВФ, ты его в дверь, он в окно лезет.
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идет лесом МВФ мы сами с усами деньгами
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ну да, а разве в Украине другие нации есть? Покажите хоть одного
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при чем каждые две недели...
и нет чтобы с деньгами...а так на последнее ж зарится )))
(хотя и не смешно!)
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Трохи оффтоп. Щойно виповз з-під стола, під яким довго катався в істериці
Що там у ватанів? А в них потужний технологічний прорив! В центрі Даунецька встановили "диковинку" (sic!) - ТАКСОФОН!!!
Карле, ти чуєш?! ТАКСОФОН, Карле!!!
...все... лікаря мені...
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то Вы ще не все знаете - люди брешуть якщо в те ордловське чудо
та с розбігу головою - воно почінае тобі доплачувати за дзвінок.... Переговори з МВФ продовжаться через 2 тижні, - Рожкова - Цензор.НЕТ 1828
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Кассовые аппараты ввели,стукачество узаконили - что ещё нужно этим мэвээфовцам,пусть дают уже денюшки нашему зеленому клоуну и его дружкам бене и богде.
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Ясно, теперь зешобла будет их по миру ловить и уговаривать... Вам же прямым текстом сказано про беню, идиоты-жуликам никто деньги не дает
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Зеля как проститутка, по всему миру побирается. А... Ну да...
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готовая принять со всех сторон....
Мало ему того чем наживается на войне и бизнесса в рашке...
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боюсь спросить...а шо таки станется через две недели?
про приват шум затихнет или коррупция сдохнет?
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В общем, несите, зебилы, свое золото на Майдан
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А, что Голобородько МВФ больше в жопу не посылает? Так он, оказываается, как порноактриса , готов принимать спереди и сзади Шо, зелюки, опять вас на***ли? Переговори з МВФ продовжаться через 2 тижні, - Рожкова - Цензор.НЕТ 2437
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Простіше кажучи, МВФ прохачів послав. Данилюк за своєю посадою мав дізнатися про це одним з перших. Крім "Титаніка", який щойно "поцілувався" з айсбергом, на думку нічого не приходить. Данилюк дтвився штатовський блокбастер. Тому засвоїв посил - хто швидше кинецься до шлюпки, у того є шанс виплисти. Якось так.
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Які мразотники працюють у МВФ. Не хочуть дарувати гроші Коломийському🤔
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Повернулась вміняєма людина, яка знає свою справу. Важко їй буде з ідіотами працювати
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