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 Общество
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Все про:Нацполиция (10140) Умань (195) хасиды (119)

 В Умань прибыли уже около 17 тысяч паломников-хасидов из 6 стран мира, - Нацполиция

Ожидают, что всего на празднование Нового года в Умани прибудут около 40 тысяч паломников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

"На сегодняшний день в Умань прибыло около 17 000 паломников из шести стран мира. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделений, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают круглосуточно в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", - сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

Порядок в Умани обеспечивают более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, и 20 сотрудников полиции Государства Израиль.

Читайте также: Отряд полицейских из Израиля прибыл для помощи в обеспечении правопорядка в Умани. ФОТОрепортаж

"В районе несения службы разработаны 46 пеших маршрутов, 17 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. На время мероприятий в месте компактного пребывания паломников перекрыто движение", - добавили в Нацполиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3150906
 
 
 Топ комментарии
 
ви про богопомазаного Петра? )))
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українці заробляють на євреях тільки раз на рік )
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Хасиди приїжджають в Умань раз в рік на пару днів, - хто буде користуватись ресторанами-гостинницями до їхнього наступного приїзду? Думати треба.
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українці заробляють на євреях тільки раз на рік )
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Опять засрут весь город. Украинцы могли бы на них зарабатывать, но нет ума у властей Умани это делать, а вот захаращивать город эти пришельцы умеют и регулярно это делают.Никакого порядка и пользы от них.
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та нормально там зароблять, - здають житло по 100$ за добу.
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Может и хорошо, а где гостиницы, нормальные кафе, рестораны? Где четкая работа коммунальников? Чего город утопает в мусоре после паломников?
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ты поспрашай кто был в израиле в каком мусоре там утопают , так шо тебе мусор, уманьский заповедником покажется !!!
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а ну да, капельный полив под каждое дерево и горы мусора?

чет мало верится. иначе Садовой бы кричал как недопиленный об этом, отвечая на упреки в том что засрался по уши.
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Причём тут капельный полив к евреям артодоксам ? Там все местные от этих «ревнителей веры» в большом акуе. Мало того , что гадят где попало , так ещё такой кипиш частенько устраивают , что полиция без военных не справляется .
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ты еврей? товарищ выше сказал что в Израиле - засрались.

капельный полив как раз в Израиле?
Ну иии???? Че я не так сказал то?
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Козлов тыкать , это хамство .
В Израиле артадоксы не занимаются тяжелым трудом ! Поэтому капельный полив , это не их заслуга . Они себя ведут , что в Украине , что в Израиле одинаково , сорят , хамят , и тд .
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Хасиди приїжджають в Умань раз в рік на пару днів, - хто буде користуватись ресторанами-гостинницями до їхнього наступного приїзду? Думати треба.
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Угу. В прошлом году ездили в Умань в октябре, ребенку Софиевку показать. Специально попозжее, почти 3 недели в аккурат. По парку их там загулявших хватало Ну а более подвинутые держали свои точки: сосиски,сувениры,итд
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.. не покажете ли Вы мне какую нибудь гостиницу...в которой... в той же Европе можно увидеть хоть одного хасида.???.. Вы цыганву в наших гостиницах когда нибудь видели?.. Вы цыганву когда нибудь видели в нормальных кафе...или ресторанах?.... Так эти хуже цыганвы... Как у нас относятся к цыганве... так в том же Израиле относятся к хасидам...Я уже не упоминаю иные страны... где они как диковинка!!!))))
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то здають вже вони своїм!!! там уже все зкуплено і побудовані нелегально десятиповерхові готелі між цими готелями відстань раптом пів метра!!!
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Наші люди так не цінують своїх провідників та діячів.
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В Умані жнива.. Після жнив - генеральне прибирання.
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Я не знаю, коли у них те свято, але 4-го воно прителіпається в Житомир. І Лука теж.
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одного бачив у зелених пантофлях... до чого це?
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Фамилией не интересовался? Какой-нибудь Грюнненман...ский...ович...
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завдяки Цадику уманці знають як долари виглядають )))
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точно....святой еврей, не то что наши у власти До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4530
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типа нищих хохлов евреи кормят, да?
Ты давно на улицу выходил?
От дорогих тачек в глазах рябит - припарковаться негде....
И в моем маленьком городке тоже....
Про дома я вообще молчу... До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3
Кто кому Рабинович и нищеброд еще разбираться нужно...
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ти був в Умані? поїдь з своєї маленької Одеси і подивись )
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Колись у давньому 2005-6 роках я бачив як виглядають 100 українськиих долярів, потім вони кудись зникли... До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5293 До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3313
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счастье то какое, для жителей Умани
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ганьба, а не щастя. бачили б ви рікш , які за рваний бапрахло їм возять
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сьгодні два рази біля "мрії" ранком і вечором. а що??
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Тааак! До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9568 95 квартал уже весь в Раде. Мест нет! Или это кандидаты в сенат? Шось там шмаркля мурчала.
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Есть шанс найти нового главу РНБО😁
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Кто там из Умани? Скажите этим о зохен веям хасидам, шобы крайнюю плоть не выкидывали и не зарывали в землю, как кабзон пуповину. Скажите, что монгольские ученые научились имплантировать ее на место удаленного аппендикса... хороший гешефт...
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передам при случае! а то только аннекдоты про морепродукты сочиняют.. До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4428 из за этой самой..
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це тіпа - ніколи не купуйте сушених кальмарів кільцями біля сінагоги? )))
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ога! а зараз тих сінагог в Умані не менше десяти, то я до пива вже нічого не беру.. До Умані прибули вже майже 17 тисяч паломників-хасидів із 6 країн світу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 206
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Запомните, по еврейским меркам и закону "Лашон А-ра" о евреях никогда ничего нельзя говорить плохого, даже если это плохое правда. А то быть беде, они вспомнят на весь Земной Шар и Богдана Хмеля, и Северина Наливайко, и Гетьмана Скоропадського, который между прочим защищал евреев и были военные трибуналы с расстрелами солдат если придурки черносотенцы среди солдат убивали евреев если еврей не засланный казачок из россии от Дзержинского, и батько Махно, который за убийство невинных евреев расстреливал своих солдат среди предурков черносотенных в Армии Махно.
Учите историю, молодежь не по китайским гаджетам а по историческим книгам желательно от 1954 года по 1970 года.
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Если праздник еврейский почему они едут в Украину, а не в Израиль?! На Родине бы и праздновали!
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Зебаран ще не домовився про перенос до своєї батьківщини? Дивно. Може останній новий рік в Умані будет.
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