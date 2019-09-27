 В Умань прибыли уже около 17 тысяч паломников-хасидов из 6 стран мира, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.
"На сегодняшний день в Умань прибыло около 17 000 паломников из шести стран мира. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделений, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают круглосуточно в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", - сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.
Порядок в Умани обеспечивают более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, и 20 сотрудников полиции Государства Израиль.
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"В районе несения службы разработаны 46 пеших маршрутов, 17 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. На время мероприятий в месте компактного пребывания паломников перекрыто движение", - добавили в Нацполиции.
чет мало верится. иначе Садовой бы кричал как недопиленный об этом, отвечая на упреки в том что засрался по уши.
капельный полив как раз в Израиле?
Ну иии???? Че я не так сказал то?
В Израиле артадоксы не занимаются тяжелым трудом ! Поэтому капельный полив , это не их заслуга . Они себя ведут , что в Украине , что в Израиле одинаково , сорят , хамят , и тд .
Ты давно на улицу выходил?
От дорогих тачек в глазах рябит - припарковаться негде....
И в моем маленьком городке тоже....
Про дома я вообще молчу...
Кто кому Рабинович и нищеброд еще разбираться нужно...
Учите историю, молодежь не по китайским гаджетам а по историческим книгам желательно от 1954 года по 1970 года.