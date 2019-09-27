 В Умань прибыли уже около 17 тысяч паломников-хасидов из 6 стран мира, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

"На сегодняшний день в Умань прибыло около 17 000 паломников из шести стран мира. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделений, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают круглосуточно в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", - сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

Порядок в Умани обеспечивают более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда, и 20 сотрудников полиции Государства Израиль.

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"В районе несения службы разработаны 46 пеших маршрутов, 17 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки. На время мероприятий в месте компактного пребывания паломников перекрыто движение", - добавили в Нацполиции.