 "Больной" конгрессмен Шифф полностью исказил мой разговор с Зеленским, - Трамп

Об этом Трамп написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Член палаты представителей Адам Шифф полностью исказил мой разговор с Президентом Украины и зачитал его Конгрессу и миллионам (слушателей. – Ред.). Он должен уйти в отставку и стать объектом расследования. Он занимается этим в течение двух лет. Он больной человек!" - написал Трамп.

В дальнейших твитах американский лидер пояснил, что именно имеет ввиду.

"Он (Шифф. – Ред.) читал будто бы точную расшифровку звонка, но полностью изменил слова, чтобы весь разговор звучал ужасно, а я казался виновным. Он был пристрастен, и его поймали! Адам Шифф врал Конгрессу и обвел вокруг пальца американскую публику. Он занимался этим два года. Я призываю его немедленно покинуть Конгресс из-за этого мошенничества!" - написал Трамп.

"Если этот идеальный телефонный разговор с Президентом Украины признают неприемлемым, тогда ни один будущий Президент больше никогда не сможет разговаривать с другим иностранным лидером!" - позднее добавил президент США.

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Выступая накануне, 26 сентября во время слушаний в Комитете по разведке Шифф сказал, что передаст "суть того, как общается мистер президент", напоминает "Радіо Свобода".

"Мы очень хорошо относились к вашей стране. Очень хорошо. Ни одна другая страна не сделала так много, как мы. Но вы знаете, я не вижу здесь взаимности ... Я хочу, чтобы вы оказали мне одну услугу. И я собираюсь повторить это семь раз, чтобы вы лучше слышали. Я хочу, чтобы вы облили грязью моего политического оппонента. Много грязи здесь и там. И для этого я хочу связать вас с генеральным прокурором США Биллом Барром. За ним стоят все американские правоохранительные органы. И я хочу связаться вас с Руди, вы полюбите его, поверьте мне", - заявил с трибуны Шифф, таким образом пародируя высказывание Трампа из обнародованного текста стенограммы разговора с Зеленским.

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Говоря всерьез, Адам Шифф назвал стиль общения Трампа с украинским президентом "классическим уголовным шантажом".

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

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Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.