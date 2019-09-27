 Экс-нардепу Березкину сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. под видом кредита, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 года-начале 2014 года организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме $20 млн, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения", - говорится в сообщении.

Завладение средствами осуществлено под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения банк не получил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ используют для решения хозяйственных вопросов, - нардеп Березкин

"Указанные средства после их получения на счет одной из компаний группы "Креатив" сразу были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний (в том числе оффшорных юрисдикций) якобы на выполнение контрактов по поставке тропического масла. В дальнейшем компании оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств приобрели активы в Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-нардепа", - отметили в САП.

В антикоррупционной прокуратуре напомнили, что почти год назад Верховная Рада не поддержала представление генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.

Читайте также: Дочь нардепа Березкина пришла в НАБУ: "Подозрения мне никто не вручал. Хочу узнать, в чем дело"

В сообщении не указывается имя подозреваемого экс-нардепа, однако ранее сообщалось, что НАБУ и САП расследуют уголовное производство в отношении бенефициарного собственника группы "Креатив" Станислава Березкина.