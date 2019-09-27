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 Политика Украины, Экономика
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Все про:НАБУ (2891) правоохранительные органы (267) САП (1148) Березкин Станислав (23)

 Экс-нардепу Березкину сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. под видом кредита, - САП

В пятницу, 27 сентября 2019 года, прокурорами САП согласовано сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений. В этот же день по поручению прокуроров, детективами НАБУ екс-депутату сообщено о подозрении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 года-начале 2014 года организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме $20 млн, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения", - говорится в сообщении.

Завладение средствами осуществлено под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения банк не получил.

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"Указанные средства после их получения на счет одной из компаний группы "Креатив" сразу были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний (в том числе оффшорных юрисдикций) якобы на выполнение контрактов по поставке тропического масла. В дальнейшем компании оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств приобрели активы в Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-нардепа", - отметили в САП.

В антикоррупционной прокуратуре напомнили, что почти год назад Верховная Рада не поддержала представление генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.

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В сообщении не указывается имя подозреваемого экс-нардепа, однако ранее сообщалось, что НАБУ и САП расследуют уголовное производство в отношении бенефициарного собственника группы "Креатив" Станислава Березкина.

Источник: https://censor.net.ua/n3150903
 
 
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В нашей стране воруют все кому не лень и это мало кого волнует. 90% нардепов бандюганы -воры -коррупционеры с миллиардами, а они нашли одного Березкина.
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Берьозкін дуже багатьох кинув на гроші.. Сподіваюсь - закриють його надовго й заберуть все..
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В САП дали команду, щоб встиг до завтра звалити за кордон))
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...ми не займаємось розбоєм..
нам банки власноручно гроші віддають... Екснардепу Березкіну повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. під виглядом кредиту, - САП - Цензор.НЕТ 239
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Ну, так дело и до Святаша дойтёт.
Тот тоже дёрнул кредит и за депутатством прятался...
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