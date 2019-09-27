 Пристайко встретился с Могерини и поблагодарил за консолидацию поддержки Украины в ЕС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.
Отмечается, что встреча прошла 26 сентября на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности.
А то побили би горщіки ще і з нею.
Бывший министр финансов Юрий Колобов, который возглавлял ведомство во времена беглого президента Виктора Януковича, вернулся в Украину.
так и напрашивается вопрос, когда Зеленский с хлебом-солью в московитском кокошнике встретит Януковича для передачи власти.....
Что еще сказать?
Він все може.
Меркель скоро уйдет со своего поста, а с Макроном они добазарятся, ведь не зря они одногодки и и почти кореша
И про ***** с Трампом разговора не было. Пока