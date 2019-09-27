 Пристайко встретился с Могерини и поблагодарил за консолидацию поддержки Украины в ЕС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.

Отмечается, что встреча прошла 26 сентября на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности.

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