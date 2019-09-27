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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Евросоюз (12601) Могерини (417) Пристайко (197)

 Пристайко встретился с Могерини и поблагодарил за консолидацию поддержки Украины в ЕС. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.

Отмечается, что встреча прошла 26 сентября на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Пристайко встретился с Могерини и поблагодарил за консолидацию поддержки Украины в ЕС 01

Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил Могерини за ее активную роль в консолидации поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии и восстановлении ее суверенитета и территориальной целостности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150890
 
 
 Топ комментарии
 
тут Пристайко бежать предлагают... Пристайко зустрівся з Могеріні і подякував за консолідацію підтримки України в ЄС - Цензор.НЕТ 6358

Пристайко зустрівся з Могеріні і подякував за консолідацію підтримки України в ЄС - Цензор.НЕТ 7583
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добре, що Зелька хоч Манегріні не згадав.
А то побили би горщіки ще і з нею.
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Віталій Барабаненко‏ @baraban088

Бывший министр финансов Юрий Колобов, который возглавлял ведомство во времена беглого президента Виктора Януковича, вернулся в Украину.
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Hellis‏ @13Hellis_13 12 минут назад

так и напрашивается вопрос, когда Зеленский с хлебом-солью в московитском кокошнике встретит Януковича для передачи власти.....
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olele - Уря простому и мудрому украинскому нариду....

Что еще сказать?
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А якби ще й назвав її "Манегріні" - взагалі був би швах
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Не зря Гордон сказал "Зеленский отнюдь не прост", и он знал на кого можно крошить батон ) -
Меркель скоро уйдет со своего поста, а с Макроном они добазарятся, ведь не зря они одногодки и и почти кореша Пристайко зустрівся з Могеріні і подякував за консолідацію підтримки України в ЄС - Цензор.НЕТ 7598
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а чого він на ***** батону не покришив ?
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Вообще-то это был юмор )
И про ***** с Трампом разговора не было. Пока Пристайко зустрівся з Могеріні і подякував за консолідацію підтримки України в ЄС - Цензор.НЕТ 4450
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Манегрини он точно не згадав, а вот Могерини.... Учитывая что мы знаем о 5 минутах из 30..
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