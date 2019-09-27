 Украина в ПАСЕ будет работать над углублением сотрудничества со странами-членами Совета Европы, - Ясько

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила глава новой делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, информирует Цензор.НЕТ.

"Совет Европы является стратегически важной организацией в контексте защиты прав человека, свобод и демократии. Однако физическое присутствие не всегда обеспечивает защиту национальных интересов", - сказала она.

"Главное - это отстаивать интересы Украины, увеличивать количество партнеров и союзников, углублять сотрудничество с существующими. Делать так, чтобы в повестке дня ассамблеи звучала наша позиция не только нашими устами", - заявила глава украинской делегации.

"Мы работаем над тем, чтобы иметь общую позицию с нашими партнерами и чтобы наш голос имел одну общую и единую позицию", - добавила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинскую делегацию пытаются заставить прибыть в Страсбург через секретариат ПАСЕ, - Кислица

Вместе с тем Ясько подчеркнула, что отказ Украины от участия в работе ПАСЕ является единственно возможной и правильной реакцией.

Она пояснила, что таким образом делегация выражает свое несогласие с возвращением России в ПАСЕ.

Ясько отметила, что украинская делегация считает это опасным прецедентом и намерена отстаивать интересы не только Украины, но и всех стран-членов Совета Европы, у которых упало доверие к организации.

"Мы должны делать максимально, чтобы играть ключевую роль в перезагрузке ПАСЕ, поэтому выбранный нами способ неучастия в сессии пока является правильным для создания понятного политического сигнала", - заявила глава делегации.

Также на Цензор.НЕТ: Грузия поддержала бойкот Украиной осенней сессии ПАСЕ

Напомним, 20 сентября состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Возглавила делегацию нардеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько. Первым заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова. В состав украинской делегации входят, в частности, Юлия Левочкина от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", Сергей Соболев от "Батькивщины" и Алексей Гончаренко от "Евросолидарности", которые представляли в ПАСЕ Раду 8-го созыва.

21 сентября руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.

23 сентября делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Таким образом наша страна выражает протест против возвращения России в ПАСЕ.

Читайте также: Сенцова пригласили принять участие в мероприятии в ПАСЕ

26 сентября "Оппозиционная платформа — за жизнь" заявила, что все равно делегирует своего представителя для работы в осенней сессии ПАСЕ, не взирая на бойкот работы украинской делегацией.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба отметил, что делегат от ОПЗЖ в таком случае может представлять только свою личную позицию, а не новой делегации Рады.