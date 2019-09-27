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 Политика Украины, Общество
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Все про:боевик (16482) тюрьма (648) Сенцов (1050)

 Я общался с гэрэушником, который прямо говорил о захвате Крыма Россией и вторжении армии РФ в августе 14-го, - Сенцов

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов рассказал, как общался в тюрьме с боевиками "ДНР" и бойцом Главного управления Генерального штаба России. Те признавались ему, что в 2014 году все бои против украинской армии вели Вооруженные силы РФ. Подготовку к захвату Крыма тоже осуществляли исключительно российские военные.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новая газета", сообщает Цензор.НЕТ.

"С гэрэушником мы встретились в Ростовском суде, заседание по его делу шло параллельно с моим. Он участвовал в захвате Крыма, был под Иловайском, стрелял в моих собратьев. Ненависти я к нему не испытывал. Как смерть уравнивает, так и тюрьма. Мне было интересно узнать у него, что же там было. Я был поражен, что еще 24 марта, за три дня до захвата зданий (Верховного совета и Совета министров Крыма. - Ред.), они перевезли из Новороссийска в Севастополь военные катера. Оперативный план захвата Крыма появился за несколько дней. И второе - под Иловайском, он говорил, все основные вещи делали они, с ополченцами не контактировали. Все основные бои 2014 года, которые нанесли ущерб украинской армии, вела российская армия. Я увидел человека, который прямо об этом говорил. Ему не было смысла врать, потому что он садился в тюрьму", - заявил Сенцов.

Он рассказал, что этот гэрэушник сел за убийство полицейского. Еще с двумя боевиками он общался уже во время этапирования в места лишения свободы.

"Один воевал за деньги, совсем невменяемый был - то вешался, то вскрывался. А другой был домашний мальчик, такой комсомолец, 21-22 года... Я задал ему вопрос: "2014 год, бои, регулярная армия. Как вы могли противостоять?" - "А че, у нас всего было больше: танков больше, "Градов" больше, артиллерии больше. Конечно, нас не могли победить". Откуда все это? Он понимал", - сказал Сенцов.

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По его словам, то, что он слышал в тюрьме от собеседников, дало четкое понимание того, что если бы Россия не вмешалась и не ввела в Украину войска напрямую, то "к осени 2014 года "ДНР" бы уже запинали".

Источник: https://censor.net.ua/n3150885
 
 
 Топ комментарии
 
Поэтому Порох и говорил о кратких сроках окончания АТО - никто не предполагал, что паРашка рискнет вводить регулярную армию... Я общался с гэрэушником, который прямо говорил о захвате Крыма Россией и вторжении армии РФ в августе 14-го, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8526
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Простите. А для кого он это говорит? Для зефанов? Зря,они не поверят. Для Мендель, Верещук, Богдана, Хомчака, Разумкова, Зеленского? Зря, им похер и они запанували в стране, население которой выбрало сказочного президента и они за РФ топят.
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Сенцов на героя уже набалаболил?
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Поэтому Порох и говорил о кратких сроках окончания АТО - никто не предполагал, что паРашка рискнет вводить регулярную армию...
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Путин явно сказал: "впереди будут стоять женщины и дети, а сзади - наши солдаты".
Порох эту фразу не до конца понял...
Или понял только в августе 2014...
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Думаю, что на тот момент, никто в мире ее не понял, в том смысле, о котором говорил Пукин...к сожалению...
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После Приднестровья, Южной осетии, Абхазии и Крыма "не предполагал".
Не предполагал, что ПВО путиноиды на Донбасс подкинут.
Дудаев предвидел анексию Крыма, а Петя очевидные вещи не смог.
Вот взятие путиноидами Мариуполя Петя предполагал - сказать почему?
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"никто не предполагал, что паРашка рискнет вводить регулярную армию" ??? После Крыма "никто не предполагал" - идиотская логика.

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Как это захват Крыма ? Зебилы же сами говорили что крымчане сами захотели в родную гавань Я общался с гэрэушником, который прямо говорил о захвате Крыма Россией и вторжении армии РФ в августе 14-го, - Сенцов - Цензор.НЕТ 5347
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Даж не так, - Турчинов с Порошенком сдали а кацапи всьо отнекивались пока их Кличко не уломал.
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Дайте Сенцову путёвку на Багамы! ...а то он щас тут рекламу ФСБ устроит -- мол, всё у них получилось...
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Сенцов побував в застінках НКВД. Не вірю я йому чомусь.
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Простите. А для кого он это говорит? Для зефанов? Зря,они не поверят. Для Мендель, Верещук, Богдана, Хомчака, Разумкова, Зеленского? Зря, им похер и они запанували в стране, население которой выбрало сказочного президента и они за РФ топят.
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Himikus‏ @MrHimikus

Зе-цитатнік збагатився новою крилатою фразою.
"Війну неможливо виграти перемогами. Той,хто виграє війну,ніколи не перестає воювати" Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя". Це слова, що промовив дезертир Пассіні про ЗАВОЙОВНИЦЬКУ ВІЙНУ. Слова дезертира, що не хотів бути окупантомРузьке технологи явно попрацювали над фразою, бо, на відміну від оригінала, тут чітко читається капітуляція. Ось цитата:
- Я знаю,що війна - страшна річ,але ми повинні її довести до кінця. - Кінця немає. Війна не має кінця... Війну не виграють перемогами.
Повний текст (рус.)
Sorry

Я общался с гэрэушником, который прямо говорил о захвате Крыма Россией и вторжении армии РФ в августе 14-го, - Сенцов - Цензор.НЕТ 441
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Тарас Камінь‏ @Petro_taras 9 часов назад

Оскільки сам зєлєнскій є дезертиром - чотири рази бігав від мобілізації - то ця фраза дизертира про війну є його суттю
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Все верно говорит, только подробный план захвата и раскола Украины разработан кремлядими гораздо раньше. Уже во времена оранжевой революции готовились к захвату Крыма. Гуглим русский журнал, смотрим на дату публикаций... Ну а куда внешняя разведка щелкала понятно и так...
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туда же куда и сейчас...или ты хочешь сказать что она сейчас сильна,после назначения ее главой мужа бухгалтера 95 квартала?
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Shoto mnogo etogo senczova stajot. Kto tam emu sho mog govorit...
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КыроакоВинищувач‏ @KyroakoKiller 19 ч.19 часов назад

"Люди живут так,как им комфортно жить,и все.И эти все двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортна,чем Украина,к сожалению.
Это факт. Можно его отрицать, но так и есть",-заявил украинский режиссер.
Новая Гадя будет аккуратнее гнуть свою линию(с),ну вот
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Нашел чем Удивить., я об этом знал в 2013 ., Так как у меня родственник в рф заведует безопасностью , да вот не задача.. , меня в то время СБУ и контразведка считали ИДИОТОМ.
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