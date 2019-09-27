 Я общался с гэрэушником, который прямо говорил о захвате Крыма Россией и вторжении армии РФ в августе 14-го, - Сенцов

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новая газета", сообщает Цензор.НЕТ.
"С гэрэушником мы встретились в Ростовском суде, заседание по его делу шло параллельно с моим. Он участвовал в захвате Крыма, был под Иловайском, стрелял в моих собратьев. Ненависти я к нему не испытывал. Как смерть уравнивает, так и тюрьма. Мне было интересно узнать у него, что же там было. Я был поражен, что еще 24 марта, за три дня до захвата зданий (Верховного совета и Совета министров Крыма. - Ред.), они перевезли из Новороссийска в Севастополь военные катера. Оперативный план захвата Крыма появился за несколько дней. И второе - под Иловайском, он говорил, все основные вещи делали они, с ополченцами не контактировали. Все основные бои 2014 года, которые нанесли ущерб украинской армии, вела российская армия. Я увидел человека, который прямо об этом говорил. Ему не было смысла врать, потому что он садился в тюрьму", - заявил Сенцов.
Он рассказал, что этот гэрэушник сел за убийство полицейского. Еще с двумя боевиками он общался уже во время этапирования в места лишения свободы.
"Один воевал за деньги, совсем невменяемый был - то вешался, то вскрывался. А другой был домашний мальчик, такой комсомолец, 21-22 года... Я задал ему вопрос: "2014 год, бои, регулярная армия. Как вы могли противостоять?" - "А че, у нас всего было больше: танков больше, "Градов" больше, артиллерии больше. Конечно, нас не могли победить". Откуда все это? Он понимал", - сказал Сенцов.
По его словам, то, что он слышал в тюрьме от собеседников, дало четкое понимание того, что если бы Россия не вмешалась и не ввела в Украину войска напрямую, то "к осени 2014 года "ДНР" бы уже запинали".
Порох эту фразу не до конца понял...
Или понял только в августе 2014...
Не предполагал, что ПВО путиноиды на Донбасс подкинут.
Дудаев предвидел анексию Крыма, а Петя очевидные вещи не смог.
Вот взятие путиноидами Мариуполя Петя предполагал - сказать почему?
Зе-цитатнік збагатився новою крилатою фразою.
"Війну неможливо виграти перемогами. Той,хто виграє війну,ніколи не перестає воювати" Взято з Хемінгуея "Прощавай зброя". Це слова, що промовив дезертир Пассіні про ЗАВОЙОВНИЦЬКУ ВІЙНУ. Слова дезертира, що не хотів бути окупантомРузьке технологи явно попрацювали над фразою, бо, на відміну від оригінала, тут чітко читається капітуляція. Ось цитата:
- Я знаю,що війна - страшна річ,але ми повинні її довести до кінця. - Кінця немає. Війна не має кінця... Війну не виграють перемогами.
Повний текст (рус.)
Sorry
Оскільки сам зєлєнскій є дезертиром - чотири рази бігав від мобілізації - то ця фраза дизертира про війну є його суттю
"Люди живут так,как им комфортно жить,и все.И эти все двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортна,чем Украина,к сожалению.
Это факт. Можно его отрицать, но так и есть",-заявил украинский режиссер.
Новая Гадя будет аккуратнее гнуть свою линию(с),ну вот