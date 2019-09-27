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 Экономика
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Все про:шахта (840) Донецкая область (4356)

 Еще одна государственная шахта в Украине может стать прибыльной уже до конца года

На шахте "Капитальная" в Мирнограде (Донецкая область) в рамках программы модернизации запустили новый очистной забой. Это один из шагов, необходимый для увеличения добычи угля и выведения предприятия на прибыльность.

Ожидается, что шахта может выйти на рентабельность уже до конца 2019 года, пишет РБК Украина.


Об этом сообщил Александр Зорин, генеральный директор ГП "Мирноградуголь", в состав которого входит шахта "Капитальная".
По его словам, планируется, что с запуском нового очистного забоя среднемесячная добыча на шахте может вырасти в 1,5 раза - с 60 тысяч тонн до 90 тысяч тонн угля в месяц.
"Средства в размере более 50 млн гривен на запуск второй северной лавы предприятие получило от "Центрэнерго" в качестве предоплаты за добытый уголь. То есть по факту "Центрэнерго" в кооперации с нами усиливает сырьевую базу, необходимую компании. Для Украины это новый опыт, когда энергогенерирующая компания самостоятельно финансирует развитие угледобычи. Сейчас уголь с украинских шахт востребован, благодаря модернизации оборудования мы работаем над тем, чтобы увеличить свои производственные мощности. Наша глобальная задача, чтобы шахта стала рентабельная и ушла от финансирования за счет государственных дотаций", - рассказал Зорин.
Напомним, по состоянию на 2018 год из 33 государственных шахт, принадлежащих Украине прибыльными являются только четыре.

Источник: https://censor.net.ua/n3150882
 
 
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...а может и не стать...? -- какой-то односторонний обзор вдохновений и мечт...
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Вот это достижение...
Закройте ее нафиг.
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Вопрос некорректный. Почему гос.предприятия нерентабельны?
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Молодцы. Так продайте её немедленно! Государство не для того, чтобы заниматься бизнесом
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