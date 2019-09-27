EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  437  26
Все про:ДТП (5770) смертность (135) Мининфраструктуры (629) Лавренюк (12)

 Планируем в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%, - замминистра инфраструктуры Лавренюк

В 2020 году Министерство инфраструктуры Украины намерено снизить показатель смертности на дорогах на 30%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ведомства, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Мы подходим к решению этой проблемы (смертности на дорогах – ИФ) масштабно и комплексно. У нас амбициозная цель - в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%", - сообщил он.

Замминистра добавил, что ежегодно на дорогах страны погибает более 3,5 тыс. чел., что "больше, чем забирает война на востоке".

По словам Лавренюка, кроме строительства новых дорог, программой министерства, в частности, предусматривается ряд мероприятий, финансирование которых будет увеличиваться.

"В Государственном дорожном фонде 5% предусмотрено на обеспечение безопасности дорожного движения. Это немалые средства. В этом году - 2 млрд грн, в следующем - 4 млрд грн. Круговые перекрестки, "острова" безопасности, "умные" светофоры, освещенные пешеходные переходы по новым государственным строительным нормам, где не просто нарисована "зебра", а они приподняты. Эти мероприятия на построенных дорогах будут снижать смертность", - сказал замминистра.

В то же время Лавренюк подчеркнул: благодаря реализации данной программы "в случае стабильного финансирования строительства дорог через три-пять лет увидим существенные изменения".

По его словам, Мининфраструктуры готовит на утверждение правительства дополнительные меры по усилению контроля за лицензионными видами перевозок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Броварах с участием полицейского, врезавшегося на автомобиле в остановку общественного транспорта. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/n3150879
 
 
 Топ комментарии
 
поднимет беня цену на бенз до 50 грн/литр и на дорогах будет меньше смертей. правда и машин тоже, но то побочка
 показать весь комментарий
 
Ніяка людина не викурить стільки плану. Плануємо у 2020 році знизити рівень смертності на дорогах на 30%, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 6353
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зе-бензин подорожает и никто ездить не будет??
 показать весь комментарий
 
 
кортежем дорогу перекроет и никто ездить не будет - профит!
 показать весь комментарий
 
вообще очень просто снизить смертность на дорогах
НЕТ ДОРОГ НЕТ СМЕРТНОСТИ НА ДОРОГАХ
все гениальное просто!!
 показать весь комментарий
 
 
100%, исключить 100000 км из перечня дорог!
 показать весь комментарий
 
Вы. Бы их лучше строили... двухполосные
 показать весь комментарий
 
поднимет беня цену на бенз до 50 грн/литр и на дорогах будет меньше смертей. правда и машин тоже, но то побочка
 показать весь комментарий
 
 
З шляхами й пані Смерть узгодили,свої,плани Планируем в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%, - замминистра инфраструктуры Лавренюк - Цензор.НЕТ 5008
 показать весь комментарий
 
 
Трохи з булгаківським присмаком... Плануємо у 2020 році знизити рівень смертності на дорогах на 30%, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 1693

на переходе смерть томится
олега нет который час
для встречи всё давно готово
ступенька поезд гололёд
 показать весь комментарий
 
 
дороги останутся только в смартфоне. и то не у всех.
 показать весь комментарий
 
 
Хм... ...Германия за 40 лет снизила на 70% . ...а тут за год на 30%...
Ну ладно... -- верю, как в Савецку Власть -- окончательно, безоговорочно и безвозвратно! *)
 показать весь комментарий
 
 
Я, Всенородно Обраний Презедент наказую!
Смертність! Ану знизся на дорогах на 30%! Планируем в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%, - замминистра инфраструктуры Лавренюк - Цензор.НЕТ 5508
 показать весь комментарий
 
 
План по снижению аврийности на 30 процентов. План по росту экономики на 7 процентов. План по посадке коррупционеров 1 штука в неделю. План по .....
 показать весь комментарий
 
 
Ніяка людина не викурить стільки плану. Плануємо у 2020 році знизити рівень смертності на дорогах на 30%, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 6353
 показать весь комментарий
 
 
Через каждые сто метров лежачие полицейские
 показать весь комментарий
 
А на Крещатике лежачий Аваков ,,лично . А возле Бессарабки Антоха Геращенко . Плануємо у 2020 році знизити рівень смертності на дорогах на 30%, - заступник міністра інфраструктури Лавренюк - Цензор.НЕТ 9840 .
 показать весь комментарий
 
 
шо, посадовці всіх рангів , їхні мажори і мажорки, коханки..і т.і. пообіцяли менше жерти оковиту(чи там віскарь..шо в них там " в тренді".? не знаю..), та не сідати п'яними за кермо?
 показать весь комментарий
 
//"В 2020 году Министерство инфраструктуры Украины намерено снизить показатель смертности на дорогах на 30%//"


Такое возможно только если ввергнуть страну в нищету и люди просто не смогут пользоваться личным и даже государственным транспортом.
 показать весь комментарий
 
Даже боюсь представить, что зебилы запланировали. ПЛАТОН для всех? Хочешь поехать - заплати 1000 грн в сутки, иначе тюрьма!
 показать весь комментарий
 
А воровство в Мининфраструктуры Лавренюк не хочет прекратить для начала?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх