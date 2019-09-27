 Планируем в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%, - замминистра инфраструктуры Лавренюк

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ведомства, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
"Мы подходим к решению этой проблемы (смертности на дорогах – ИФ) масштабно и комплексно. У нас амбициозная цель - в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%", - сообщил он.
Замминистра добавил, что ежегодно на дорогах страны погибает более 3,5 тыс. чел., что "больше, чем забирает война на востоке".
По словам Лавренюка, кроме строительства новых дорог, программой министерства, в частности, предусматривается ряд мероприятий, финансирование которых будет увеличиваться.
"В Государственном дорожном фонде 5% предусмотрено на обеспечение безопасности дорожного движения. Это немалые средства. В этом году - 2 млрд грн, в следующем - 4 млрд грн. Круговые перекрестки, "острова" безопасности, "умные" светофоры, освещенные пешеходные переходы по новым государственным строительным нормам, где не просто нарисована "зебра", а они приподняты. Эти мероприятия на построенных дорогах будут снижать смертность", - сказал замминистра.
В то же время Лавренюк подчеркнул: благодаря реализации данной программы "в случае стабильного финансирования строительства дорог через три-пять лет увидим существенные изменения".
По его словам, Мининфраструктуры готовит на утверждение правительства дополнительные меры по усилению контроля за лицензионными видами перевозок.
НЕТ ДОРОГ НЕТ СМЕРТНОСТИ НА ДОРОГАХ
все гениальное просто!!
на переходе смерть томится
олега нет который час
для встречи всё давно готово
ступенька поезд гололёд
Ну ладно... -- верю, как в Савецку Власть -- окончательно, безоговорочно и безвозвратно! *)
Смертність! Ану знизся на дорогах на 30%!
Такое возможно только если ввергнуть страну в нищету и люди просто не смогут пользоваться личным и даже государственным транспортом.