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 Общество
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Все про:Днепр_город (2825) Филатов (351)

 В Днепре до конца года не останется ни одного неработающего лифта, - Филатов

Три года назад в Днепре не работали около 450 подъемников, сейчас - только 23. Их отремонтируют уже к концу года за счет городского бюджета.

Об этом в эфире программы "Грани" на "34 канале" сообщил мэр Днепра Борис Филатов.


Наладить ситуацию с лифтовым хозяйством в городе помогли не только ремонты, но и активная борьба с незаконными пунктами приема металла. Случаи хищения подъемников с начала 2019 уменьшились почти в 10 раз. Если в начале года их было 300, то сейчас - 37.
"Еще год назад в городе с лифтами была катастрофа. В Шевченковском районе не работала половина лифтов. Лифты постоянно грабили, вырезали кабели. Эту катастрофическую ситуацию мне удалось сломать. И сейчас меня же она настигает, потому что, в том числе, есть кипы уголовных дел по сносу (незаконных, - ред.) пунктов приема металлолома. Ты просто бьешься  за интересы людей, а потом тебе начинают придумывать какие-то кляузы ", - рассказал в эфире Борис Филатов.

Полное интервью городского головы Днепра Бориса Филатова программе "Грани" 34 канала можно пересмотреть по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3150877
 
 
 Топ комментарии
 
сначала мы придумываем лифты, шо себя любимых не переутруждать,
а потом ходим в спортзалы, шо бы с упорством идиотов крутить педали у привинченего намертво к полу велосипеда....
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ба більше, там жодного ліфта не залишиться...
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Очередная лахтинская нулевка с иностранным IP работает на создание внутреннего конфликта в Украине по заданию *****...
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сначала мы придумываем лифты, шо себя любимых не переутруждать,
а потом ходим в спортзалы, шо бы с упорством идиотов крутить педали у привинченего намертво к полу велосипеда....
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На лифте вожу только что-то тяжелое, так - предпочитаю ходить пешком, особенно вверх - это полезно.
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меня особенно радуют люди, не больные не с инвалидностью, шо на лифте.....
внимание! - спускаются со 2го етажа на первый...
и глядя на их задницы становится все и всем понятно
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Смелое заявление, учитывая то, что лифты имеют тенденцию ломаться регулярно.
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Кто б сомневался! У Дніпрі до кінця року не залишиться жодного несправного ліфта, - Філатов - Цензор.НЕТ 7161 "Работающий" (аварийный) мост, который ты "отреставрировал" на неделю раньше срока за бабки, превышающие в два раза смету, мы уже увидели.
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-- Моня, поехали наверх на лифте!
-- Сара, я хочу быть дома щас, а не до конца года...
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Лучше ходить пешком, а все поломаные лифты сдать на металлолом.
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