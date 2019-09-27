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 Думаю, что Россия приложила к этому руку, - спикер Палаты представителей Пелоси о скандале с телефонным разговором Трампа и Зеленского

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что Россия причастна к ситуации вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в интервью телеканалу "MSNBC".

"Думаю, что Россия приложила к этому руку", - прокомментировала ситуацию Пелоси.

При этом она не уточнила, каким именно образом, по ее мнению, Россия может быть причастна к этому скандалу.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В отношениях РФ и США и так полным-полно проблем": в Кремле надеются, что тайна переговоров Трампа и Путина будет сохранена

Источник: https://censor.net.ua/n3150876
 
   
 Топ комментарии
 
росийские ботофермы полным составом топили за зелю. Так что косвенно, да, прчастна.
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росийские ботофермы полным составом топили против Порошенка.
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рф заціквлена у будь-яких скандалах у будь якій країні
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А хтось ще й струка приклав... замість щоб до рояля...
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"А как ето достігаєтся?" (с) Л.Подерев"янський
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росийские ботофермы полным составом топили за зелю. Так что косвенно, да, прчастна.
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росийские ботофермы полным составом топили против Порошенка.
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Тому що для Моржовії потрібен хаос, а щоб був хаос треба щоб країною керував дурень - тож маємо дурня і маємо хаос.
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Путин приложил руку и к Кортавому. Это его изобретение. Ну а дальше - "изобретение" начинает проявлять активность в разных сферах. Ну и одной из задач этой деятельности является создание хаоса в странах Запада. Все просто, но как видим, работает.
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рф заціквлена у будь-яких скандалах у будь якій країні
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Нэнси - отмороженная социалистка, наконец-то поехавшая крышей. Я вовсе не фанат ни рыжего клоуна, ни зеленого,тем более - ни *****, но подобные высказывания совершенно беспочвенны и здорово попахивают смирительной рубашкой.
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Просто знаю шо такое есть Нэнси Пелози.
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"Дык" у нас демократия, а не бульбофюрер.
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Вместо трампа ху@ло общался с зе?шо она мелет
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Це вже занадто. Бабця з глузду з'iхала...
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обоє рябоє:
обоє крєтіни,
обоє медійні пики,
обоє посаджені в крісла за допомогою рашистських медіатехнологій
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це Не є правдою. Х@ло приклав руку до виборів ЗеШмарклі. А далі цей кловун усе розвалить без зовнішньої допомоги☹️
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Не только приложила руку, а инициировала и управляет этим процессом. Результат налицо - в мире и США уже не говорят о вмешательстве рашки в выборы 2016 года, а заговорили о вмешательстве Украины.
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Ну так опубликуйте разговоры с пухлом!, а то с зе-эка невидаль!)
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Надо сказать с прискорбием и чуть с радости тоже---что витренчихи, монтянчихи и прочие по климаксу специалисты плодятся и в других местах. Или как то семенной фонд передаётся половым путём там и квадратно-гнездовым но с ветром долетает далеко. Пусть---хоть поржём!
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