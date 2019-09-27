 Думаю, что Россия приложила к этому руку, - спикер Палаты представителей Пелоси о скандале с телефонным разговором Трампа и Зеленского

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в интервью телеканалу "MSNBC".
"Думаю, что Россия приложила к этому руку", - прокомментировала ситуацию Пелоси.
При этом она не уточнила, каким именно образом, по ее мнению, Россия может быть причастна к этому скандалу.
В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
обоє крєтіни,
обоє медійні пики,
обоє посаджені в крісла за допомогою рашистських медіатехнологій