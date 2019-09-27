 Топ-менеджмент "Южкомбанка" вывел из учреждения 38 млн долларов в 2012-14 годах, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на на пресс-центр СБУ.
"Во время досудебного следствия оперативники и следователи СБУ установили, что руководство банка разработало схему по присвоению средств учреждения. В течение 2012-2014 годов они незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах "Южкомбанка" в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании.
После не возврата кредита, из-за противоправных действия топ-менеджмента Южкомбанка, закладные 38 млн долларов были списаны в пользу иностранного банка. В результате украинскому государству нанесен ущерб на указанную сумму, размер которой подтвержден выводами экспертного учреждения", - говорится в сообщении.
Сейчас ПАО "КБ "Южкомбанк" находится в стадии ликвидации, соответственно возмещение клиентам украденных должностными лицами денег будет осуществляться за счет государства через Фонд гарантирования вкладов.
По материалам СБУ, двум бывшим руководителям банка объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.