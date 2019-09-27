 Редакция "Схем" опубликовала полное видео конфликтного общения журналиста Андрушко и пресс-секретаря президента Мендель. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам сотрудников проекта, видео опубликовано для избежания манипуляций со стороны Офиса президента.
"Чтобы избежать манипуляций со стороны представителей Офиса Президента и пресс-секретаря Зеленского, редакция "Схем" публикует полное видео общения Сергея Андрушко с Юлией Мендель и попыток нашего журналиста получить комментарий руководителя ОП Богдана ы главы государства относительно фактов, выясненных редакцией во время расследования "Андрей Богдан. Незаслуженное звание и грамота от Азарова в разгар Майдана", - написали в комментарии к записи журналисты "Схем".
https://twitter.com/i/status/1176795551452618752
https://twitter.com/i/status/1176791652477935616
хахахаха, заяву в
ДНРДБР.
Они вам ничего не должны и разговаривать не будут.
Ни с кем.
Будут только вещать.
Извините за каламбурчик.
Пускай зелёная мразь смотрит на себя через кривое зеркало.
Б) Он и был не ближе - охрана бы не подпустила просто. Это бешеная тетка мешала ему работать.
В чем суть претензий?
Над седой равниной неньки ветер тучи собирает.
Между богданом и мендель гордо реет птах поганый, Зепингвину он подобный.
ЗеДебилы то же стонут - стонут, мечутся над птахом и в говно его готовы с наслаждением ЗЕнуриться.
И каналы КАЛОмойши тоже стонут, - журнашлюхам, недоступно наслаждение вольной жизни: грозный Беня их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в оХфисах... .................
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- Буря! Скоро грянет буря!
Источник: http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/proza/rasskaz/pesnya-o-burevestnike.htm
1. "а порошенко выступал при полупустом зале в оон" потому что вазелин выступал при пустом
2. "а порошенко приказывал отсечь гражданских" потому что мандель сделала это гораздо круче
3. "а при порошенко небыло свободы слова" потому как журналистов назвали уже и ненужными и овцами
4. "а порошенко кума генпрокурором сделал" потому как вазелиновое кодло свем табором заперлось во власть
и многое многое еще...
Що сказати - маладиє рєгіони.
К ним и отношение соответствующее..
Дата. Підпис.
https://twitter.com/radiosvoboda/status/1176919297400004609
То як виграти війну? Програшем?
кого это касается - догадайтесь сами)
проезд по тротуарах это норма для представителей власти???
Стоянка на тротуаре разрешается при условии наличия 2 м для прохода пешеходов.
быдло(((и позор(
кого это касается - догадайся сам
.. и не забываем, зебилы, вы наделали это вместе "..шаг впегот и две назад.." (с)
Пресс-секретарь и встречающие его оттеснили. А на ЦН развели вонь по этому поводу.
Это просто слуга кацапского нарота