EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия, Общество
  6499  99
Все про:Андрушко (13) конфликт (715) Мендель (26)

 Редакция "Схем" опубликовала полное видео конфликтного общения журналиста Андрушко и пресс-секретаря президента Мендель. ВИДЕО

Редакция проекта "Схемы" опубликовала полную версию конфликтного общения журналиста Сергея Андрушко и пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам сотрудников проекта, видео опубликовано для избежания манипуляций со стороны Офиса президента.

"Чтобы избежать манипуляций со стороны представителей Офиса Президента и пресс-секретаря Зеленского, редакция "Схем" публикует полное видео общения Сергея Андрушко с Юлией Мендель и попыток нашего журналиста получить комментарий руководителя ОП Богдана ы главы государства относительно фактов, выясненных редакцией во время расследования "Андрей Богдан. Незаслуженное звание и грамота от Азарова в разгар Майдана", - написали в комментарии к записи журналисты "Схем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Он пытался попасть в личное пространство президента: Мендель прокомментировала инцидент с журналистом Андрушко

Источник: https://censor.net.ua/n3150874
 
   
 Топ комментарии
 
Не розкачуйте піаніно, бо кришка впаде!
 показать весь комментарий
 
ця шмендель, взагалі поводиться як якась товарка з Привозу. Журналіст повинен писати заяву в поліцію та ДБР про перешкоджання журналістській діяльності ст. 171 1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів ... В ГПУ писати заяву сенсу нема, бо там керівником офісу - "людина Президента")))
 показать весь комментарий
 
А у Боді лісапет крутіший ніж у Голобородька.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что-то я не наблюдаю Мендель во время интервью паРашкинским СМИ, находящихся в сложной и важной поездке завхоза, Пристайко и др.... Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 1793

https://twitter.com/i/status/1176795551452618752
https://twitter.com/i/status/1176791652477935616
 показать весь комментарий
 
 
А у Боді лісапет крутіший ніж у Голобородька.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не розкачуйте піаніно, бо кришка впаде!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
До роялю воно ще не доросло
 показать весь комментарий
 
 
Мендель хочет еще полставки охранника и скромно намекает об этом шефу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ця шмендель, взагалі поводиться як якась товарка з Привозу. Журналіст повинен писати заяву в поліцію та ДБР про перешкоджання журналістській діяльності ст. 171 1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів ... В ГПУ писати заяву сенсу нема, бо там керівником офісу - "людина Президента")))
 показать весь комментарий
 
 
Ничего этой мендель не будет, она ВСУ оклеветала и хоть бы что.
 показать весь комментарий
 
 
Журналіст повинен писати заяву в поліцію та ДБР про перешкоджання журналістській діяльності (с)

хахахаха, заяву в ДНР ДБР.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Запомните зебенята, когда появятся вопросы:
Они вам ничего не должны и разговаривать не будут.
Ни с кем.
Будут только вещать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ти головне дивись, шоб остравські унітази блищали Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 6204
 показать весь комментарий
 
У вас, кацапів,все європейські унітази на думці.
 показать весь комментарий
 
 
Мандель вірний страж вазеліна. Лєнка не ревнує?
 показать весь комментарий
 
 
Ревнует только Богдан, который Андрей. Евглена Зеленая - она попроще.
 показать весь комментарий
 
 
евглена зелена проста, як інфузорія...в туфликах на босу ногу
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кстати, а где была эта резкая как понос мандель, когда российские пропагандоны сношали Зелю и Бобу на Генассамблее ООН?
 показать весь комментарий
 
 
Прессекретарь прессингует представителя прессы в область пресса.
Извините за каламбурчик.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пресститутка
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Самое время создавать альтернативный 95 квартал,где вся эта шушера будет высмеиваться 24/7.
Пускай зелёная мразь смотрит на себя через кривое зеркало.
 показать весь комментарий
 
 
так создавай. Я тебе уже и роль подобрал - Авакяна ))
 показать весь комментарий
 
 
Извольте,мразей и подонков могут играть только гениальные актёры.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На рыбалке принято не ближе пяти метров располагаться со снастями друг от друга. А корреспондент готов прямо в рот залезть. Я бы его удочкой перетянул.
 показать весь комментарий
 
 
А вы погавкайте, как российская журнашлюха гавкала в Минске. У вас 100% получится.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А там уже рыбалка началась? Зе рыбку ловит?
 показать весь комментарий
 
 
А) Вы реально не видите разницы между политикой и рыбалкой?
Б) Он и был не ближе - охрана бы не подпустила просто. Это бешеная тетка мешала ему работать.
В чем суть претензий?
 показать весь комментарий
 
 
В поликлиниках тоже,- "мне только спросить". Так бы и дал(между ушей).
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По Максиму Горькому, в девичестве Пешкову. Ну, почти по нему. Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 7051


Над седой равниной неньки ветер тучи собирает.
Между богданом и мендель гордо реет птах поганый, Зепингвину он подобный.
ЗеДебилы то же стонут - стонут, мечутся над птахом и в говно его готовы с наслаждением ЗЕнуриться.

И каналы КАЛОмойши тоже стонут, - журнашлюхам, недоступно наслаждение вольной жизни: грозный Беня их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в оХфисах... .................
..................................................................................................

- Буря! Скоро грянет буря!

Источник: http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/proza/rasskaz/pesnya-o-burevestnike.htm
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
соя, скоро пердне, соя Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 8542
 показать весь комментарий
 
 
Эспумизан употребляй,пердун мокшанский.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сразу видно фсб-шную выправку агента "мендельсон"
 показать весь комментарий
 
 
ОК, это его работа.. но вот мне интересно посмотреть видео Радио Свобода, когда он так же к Гройсману бросается с вопросом о высшем образовании. Или к Королевской, которая на прогулке (!) потеряла диплом или к заму Кличко, который годами работал замом без высшего образования.
 показать весь комментарий
 
 
а у Богдана похоже звездочка во лбу не меньше чем у Зе...
 показать весь комментарий
 
 
а при барыге такого не было...так вот шо такое народный президент
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
********* своими действиями зебобикам все мемы похерит. уже не скажешь
1. "а порошенко выступал при полупустом зале в оон" потому что вазелин выступал при пустом
2. "а порошенко приказывал отсечь гражданских" потому что мандель сделала это гораздо круче
3. "а при порошенко небыло свободы слова" потому как журналистов назвали уже и ненужными и овцами
4. "а порошенко кума генпрокурором сделал" потому как вазелиновое кодло свем табором заперлось во власть
и многое многое еще...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как же бесит эта вся охрана народного слуги,и секретарь которая чувствует безнаказанность и роспускает руки на журналиста,схватили бога за бороду,эта ехидная бурятская морда,хамовитая колхозная Мендель,и Зебил прячующийся за юбку своей секретарши хамло,стукач,трус,как же вы все омерзительны
 показать весь комментарий
 
 
Игде это ты видел при Совке менделей в колхезе? Не было такого!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так я к і все з приходом нових молодих обличь. Ніби і будують країну нову але по старим панятіям (ну как партія регіаналів), ніби і призначають на посади по новому, але так як і було при всіх старих президентах (знайомих, кумів, сусідів,...), ніби і свободу слова підтримують і прес секретаря призначили на конкурсі, якого ніхто не бачив, а на справді прессекретар не дає поставити незручні питання що гаранту що його дворовому. Що змінилось - Україна у них по борту вони як нємєцкая актріса дають всім на всі боки.
Що сказати - маладиє рєгіони.
 показать весь комментарий
 
 
то есть бурят считает 1+1 и наталку скабееву-мосейчук честными сми?)))
 показать весь комментарий
 
 
Йшли люди на роботу, а тут як Пилипко з конопель вискакує Сирожа и пре, як бульдозер на президента з найважливішим у світі питанням без відповіді на яке, ну прямо, повний імпічмент має настати. Дурня все це якась повна. Добре, що охорона не пристрілила бидло Сирожу, бо Мендель стала на заваді.
 показать весь комментарий
 
 
Не йшли, а їхали на велисапетах... Рибников без хліба не останеться, вже пише
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Зелений незабаром твоя довіра піде в дупу..Чому Сабаков плюнув в обличчя всьому народу залишивши в керівництві Трояна, Геращенка Антоху і нарешті Князєва ЖОНА якого тягає кеши через кордон. Це називається европейська влада? Ганьба тобі
 показать весь комментарий
 
 
А где зеленые говорят, что они европейская власть?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
оттеснили журналиста всей кодлой, а ведьма впереди
 показать весь комментарий
 
 
Вона не хуже того охоронця, що у Турції російську журналістку заблокував 😁. шото за хрєн не пускав зелю в середину?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ne rszkachivayete sinagogu!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Zhidi, pogromi ne za gorami
 показать весь комментарий
 
Как там Богдан сказал? Я не разговаривают с изданиями который обманывают...
Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 7817

 показать весь комментарий
 
 
ну для него раше СМИ это СМИ его хозяина....

К ним и отношение соответствующее..
 показать весь комментарий
 
Даним відео і реакцією мародерівців задоволений.
Дата. Підпис.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мендель - мерзкая пархатая мразь
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Як сказав наш нинішній презедент:" Війну неможливо виграти перемогою".

То як виграти війну? Програшем?
 показать весь комментарий
 
Вообще-то это нарушение норм безопасности. А вдруг у этого Андрушко бомба в трусах? Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 649
 показать весь комментарий
 
 
есть пресс-конференции. пусть там и спрашивает
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
быдло(((и позор(

кого это касается - догадайтесь сами)
проезд по тротуарах это норма для представителей власти???
 показать весь комментарий
 
 
Ты наверно никогда за рулем не ездил и о ПДД имеешь далекое представление Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 1985
Стоянка на тротуаре разрешается при условии наличия 2 м для прохода пешеходов.
быдло(((и позор(
кого это касается - догадайся сам
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
..под деловым френчем Мандель вполне явно просматривается кожанка и наган.. во время Голодомора такие комиссарши были успешны и востребованы..
.. и не забываем, зебилы, вы наделали это вместе "..шаг впегот и две назад.." (с)
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
зеленский отморозился от журналиста Радио свобода ....сопля просто забыло что даже армия мусоров не спасла праффесора в 2014 году
 показать весь комментарий
 
Так это Богдан "Радио Свобода" брехливой организацией назвал?
 показать весь комментарий
 
 
Задля балансу позиція Мендель з цього приводу. Хоча взагалі це наслідки поїздки в США. Не думав, що у них ЗМІ на такому ж короткому повідку як і у нас.


 показать весь комментарий
 
 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРАВИЛЬНО, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ПЕРЕКРЫВАТЬ ДОСТУП НЕ ЕЁ ЗАДАЧА. ОНА ВЫШЛА ЗА РАМКИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ.
 показать весь комментарий
 
М-мдя .! Хорошо хоть не повалили и не отмудохали всей толпой , с носаря . Спилкування с журналистамы по новому , мля .. Какая там расия , у них для журналюг ещё и " райская житуха " .!!
 показать весь комментарий
 
А не мешало бы. Ведь по-человечески предупредили, чтобы не лез.
 показать весь комментарий
 
НЕ, НУ ПОСЛЕ ТАКОГО ПОСТУПКА, МЕНДЕЛЬ НЕСОМНЕННО НУЖНО УВОЛИТЬ. НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
 показать весь комментарий
 
В чем не-профессионализм, уточните?
 показать весь комментарий
 
 
Ради хайпа Схемы затеяли этот сыр-бор.В Украине достаточно приличных журналистов.Из клопа пытаються зробить слона.
 показать весь комментарий
 
 
Не пойму в чем тут криминал, ну не захотел Зеленский отвечать журналюге, ну и что с того?
Пресс-секретарь и встречающие его оттеснили. А на ЦН развели вонь по этому поводу. Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 4546
 показать весь комментарий
 
 
а мне больше всего понравилась фраза о том, что бурят не общается с журналистами, которые говорят неправду.
Это просто слуга кацапского нарота

 показать весь комментарий
 
Крутий Ланос з лімбо дверима. Нарешті наш автопром випустив щось гідне Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 718
Редакція "Схем" опублікувала повне відео конфліктного спілкування журналіста Андрушка та речниці президента Мендель - Цензор.НЕТ 3712
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх