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 Политика Украины
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Все про:кино (1264) Россия (73945) Бородянский Владимир (11)

 Фильмы режиссеров, которые поддерживают российскую агрессию в Украине нужно запретить, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что российский медиа-контент нужно частично запретить на территории Украины, поскольку он несет угрозу национальной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этомон заявил в интервью "BBC News Украина".

"Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд. Он не должна появляться в эфирах каналов, на радио и т.д. Это преступление против нас", - отметил Бородянский.

Министр считает, что хорошо было бы урегулировать данный вопрос на законодательном уровне, чтобы "это была юридическая процедура".

Интервьюер привел в пример российского режиссера Никиту Михалкова и его фильм "Утомленные солнцем".

"Неважно, все - он человек, который упорно поддерживает режим Путина, он человек, который поддерживает агрессию против Украины. Его фильмы, его творчество должно быть запрещено в Украине, потому что это - символизм. Этим мы говорим, что так с нами поступать нельзя. Это определение красных линий. То есть мы говорим: ты нарушаешь наши красные линии.", - подчеркнул Бородянский.

Отвечая на вопрос об артистах, которые выступают в оккупированном Крыму, Бородянский сказал: "То, что российский артист едет выступать в Крым, это проявление одобрения его оккупации. И такого артиста нужно запретить. Мне кажется, здесь очень понятная история", - отметил Бородянский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3150869
 
   
 Топ комментарии
 
я тільки за... Всі кому не подобається Україна і українці. Хто підтримує вбивство росіянами українців, хай їдуть на росію і там живуть. Але всі. в кого на руках є українська кров мусять або бути знищені, або бути в тюрьмі.
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А почему не запретили актеру который поддерживает кацапскую агрессию стать президентом ? Фильмы режиссеров, которые поддерживают российскую агрессию в Украине нужно запретить, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5165
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Те, що німець пише цю маячню, це ще можна якось пояснити. Але ж з ним погоджуються багато українських ідіотів, це навіть по лайкам видно. Фільми режисерів, які підтримують російську агресію в Україні, потрібно заборонити, - Бородянський - Цензор.НЕТ 3775
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я тільки за... Всі кому не подобається Україна і українці. Хто підтримує вбивство росіянами українців, хай їдуть на росію і там живуть. Але всі. в кого на руках є українська кров мусять або бути знищені, або бути в тюрьмі.
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У всіх кацяпських фільмах є підтекст їхньої зверхності над іншими.
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Утомленніе солнцем - вже ніхто не дивиться давно. А ось жлоб'яча музика-попса для дебілів, російська включно, оце точно потрібно заборронити.
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Володимиру Бородянському, РЕСПЕКТ!
ПОРХОБОТИ ЗА!
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Тобто, порохоботи погоджуються з міністром в уряді Зеленського, і не волають "зрада"? Щось у лісі здохло...
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ПОРОХОБОТИ погоджуються от з цим:
"Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд. Он не должна появляться в эфирах каналов, на радио и т.д. Это преступление против нас", - отметил Бородянский. Источник: https://censor.net.ua/n3150869»

Ви ПРОТИ?
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Я, якраз, за. А порохоботи проти всього, що робиться командою Зеленського.
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нічого ще не зробили, а наробить вже наробили, тобто нагидили.
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Попроси, щоб тобі, хтось прочитав, і розтлумачив:
«ПОРОХОБОТИ погоджуються от з цим:
"Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд. Он не должна появляться в эфирах каналов, на радио и т.д. Это преступление против нас", - отметил Бородянский. Источник: https://censor.net.ua/n3150869

Ви проти?»
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За, то, за, але ж може піти наступним за Данілюком
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Значить пройде тест на УКРАЇНА і СОВІСТЬ.
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Сегодня Винника Антошка поместил в базу Миротворца
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5 лет идёт война, а они только думают запретить..
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Це дуже ҐУД, що у команді Зє, є такі люди.
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так запрещайте, это вообще пофигу кто их смотрит, вообще не припоминаю не один российский фильм уже лет десять ни названия ни актёров
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и больше десяти лет назад вообще не знаю, старый фильмы, да, смотрела, имею виду "бриллиантовая рука" "шурик" "за двумя зайцами"
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