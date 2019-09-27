 Фильмы режиссеров, которые поддерживают российскую агрессию в Украине нужно запретить, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этомон заявил в интервью "BBC News Украина".

"Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд. Он не должна появляться в эфирах каналов, на радио и т.д. Это преступление против нас", - отметил Бородянский.

Министр считает, что хорошо было бы урегулировать данный вопрос на законодательном уровне, чтобы "это была юридическая процедура".

Интервьюер привел в пример российского режиссера Никиту Михалкова и его фильм "Утомленные солнцем".

"Неважно, все - он человек, который упорно поддерживает режим Путина, он человек, который поддерживает агрессию против Украины. Его фильмы, его творчество должно быть запрещено в Украине, потому что это - символизм. Этим мы говорим, что так с нами поступать нельзя. Это определение красных линий. То есть мы говорим: ты нарушаешь наши красные линии.", - подчеркнул Бородянский.

Отвечая на вопрос об артистах, которые выступают в оккупированном Крыму, Бородянский сказал: "То, что российский артист едет выступать в Крым, это проявление одобрения его оккупации. И такого артиста нужно запретить. Мне кажется, здесь очень понятная история", - отметил Бородянский.

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