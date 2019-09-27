 Все административные услуги переведут в онлайн в течение 5 лет, - Федоров

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время Пятого национального форума IT-директоров органов власти в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть большие цели у министерства, и первая - оцифровать 100% услуг за 5 лет, и если услуга не будет предоставляться онлайн, то она не будет предоставляться и офлайн. При этом мы забрали функцию формирования политики в сфере админуслуг. То есть, мы понимаем, что не станем оцифровывать тот хаос, который есть сегодня, а будем работать над усовершенствованием дизайна процессов, не вебдизайна, а именно того, как процессы устроены", - сказал Федоров.

Он отметил, что хочет сделать простой сервис, чтобы государство было "максимально незаметным", и услуги предоставлялись как можно более простым образом.

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Участие в форуме принимают ИТ-директора из органов власти всех уровней в Украине и представители доноров, стремящихся поддерживать развитие электронного управления в Украине. В этом году форум посвящен сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом в развитии цифрового общества. Особый акцент будет сделан на развитии доверия в цифровом обществе при разработке IT-систем и публичных электронных сервисов.