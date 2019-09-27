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 Общество
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Все про:админуслуги (17) Федоров Михаил (13)

 Все административные услуги переведут в онлайн в течение 5 лет, - Федоров

В течение 5 лет все административные услуги будут переведены в онлайн путем создания максимально простого и качественного сервиса.

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил во время Пятого национального форума IT-директоров органов власти в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть большие цели у министерства, и первая - оцифровать 100% услуг за 5 лет, и если услуга не будет предоставляться онлайн, то она не будет предоставляться и офлайн. При этом мы забрали функцию формирования политики в сфере админуслуг. То есть, мы понимаем, что не станем оцифровывать тот хаос, который есть сегодня, а будем работать над усовершенствованием дизайна процессов, не вебдизайна, а именно того, как процессы устроены", - сказал Федоров.

Он отметил, что хочет сделать простой сервис, чтобы государство было "максимально незаметным", и услуги предоставлялись как можно более простым образом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минцифры запустит пилотный проект по использованию электронных водительских прав, - Федоров

Участие в форуме принимают ИТ-директора из органов власти всех уровней в Украине и представители доноров, стремящихся поддерживать развитие электронного управления в Украине. В этом году форум посвящен сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом в развитии цифрового общества. Особый акцент будет сделан на развитии доверия в цифровом обществе при разработке IT-систем и публичных электронных сервисов.

Источник: https://censor.net.ua/n3150867
 
 
 Топ комментарии
 
решил размазать себе задачу на 5 лет, типо до следующих выборов.
а хуле, куда спешить?
да и потом можно будет сказать, шо не получилось....
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Все правильно...за пять лет...или ишак...или потишах...старо как мир...😀
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Онлайн отказов будет много. Чинуши, пока их не начнут отстреливать за 1 гр. взятки, найдут способ вас подержать за вымя и подоить. Все административные услуги переведут в онлайн в течение 5 лет, - Федоров - Цензор.НЕТ 7150
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Чем больше онлайн услуг, тем меньше взяток чиновникам.
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Ні. Просто хабара давати буде набагато важче. І величезна кількість людей буде просто позбавлена цих самих адмінпослуг. Але народ не допустить цифрового ********...
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ты наверное сейчас так сильно напрягаешься, когда пишешь подобные глупости. как же тебе барану мешает жить это цифровое пляство.
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Мені просто ліниво тобі, дебіле, щось пояснювати. Хоча, для прикладу, попробуй згадати, кути ти можеш засунути т.з. пластиковий "паспорт"...
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Онлайн отказов будет много. Чинуши, пока их не начнут отстреливать за 1 гр. взятки, найдут способ вас подержать за вымя и подоить. Все административные услуги переведут в онлайн в течение 5 лет, - Федоров - Цензор.НЕТ 7150
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Все вірно! Кожен закон повинен починатись з серйозної відповідальності виконавців...
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решил размазать себе задачу на 5 лет, типо до следующих выборов.
а ****, куда спешить?
да и потом можно будет сказать, шо не получилось....
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Все правильно...за пять лет...или ишак...или потишах...старо как мир...😀
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Він з Місяця впав? Вони про твій онлайн і не чули.

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А если услуга не будет и не в онлайн и не в оффлайн? Чего делать? Сбои и взломы всего и вся бывают, и довольно часто. Вряд ли это останется незаметным. Онлайн может быть альтернативой на ближайшее десятилетие-полтора услугам обычным, но не заменителем. Ну и не забыть про такой пустяк, как беня... Когда беня отберет банк, и вы начнете дерибан земли, будет все не очень здорово. И не в онлайн, а в оффлайн. Вряд ли вам будет интересно, как будет выглядеть веб-морда той или иной услуги. Вам будет интересно, как будет выглядеть ваша личная морда.
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Все административные услуги переведут в онлайн в течение 5 лет, - Федоров

рассчитывает все 5 лет у корыта просидеть бюджетного.

самоуверенный однако чинуша.

вынесут и быстро - во время головования амнистеи бамбаса.
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"ИТ-директора из органов власти всех уровней в Украине"
это кто вообще? они новые должности натыкали на всех уровнях? "директор it"? или это "сисадмин вася" по старому?
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