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 Политика Украины, Общество
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Все про:черный список (83) певец (50)

 Певец Винник попал в базу "Миротворца" за поддержку антиукраинской акции пропагандистов РФ. ФОТО

Популярный украинский исполнитель Олег Винник попал в черный список "Миротворца" из-за участия в российском проекте #всеммир, организаторы которого поддерживают политику Кремля в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на базу сайта.

На сайте музыканта назвали участником пропагандистской антиукраинской акции, направленной на перекладывание ответственности за развязанную Россией войну на Украину.

"Российские звезды, которые поддержали силовой захват российскими войсками Крыма, а потом российскую агрессию на украинском Донбассе, сняли издевательский клип, в котором поют о том, что хотят мира. В этом ролике появился также украинский певец Олег Винник", - сказано в досье.

Центр "Миротворец" просит считать публикацию заявлением о совершении гражданином "осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Певец Винник попал в базу Миротворца за поддержку антиукраинской акции пропагандистов РФ 01

Смотрите также: Супругу Зеленского удалили из черного списка "Миротворца" после публикации оригинала поста 2014 года. ФОТО

Винник – единственный украинский артист, который присоединился к проекту "#всеммир".

В нем также снялись российские артисты, поддержавшие аннексию украинского Крыма, в частности Валерия и Нонна Гришаева.

Источник: https://censor.net.ua/n3150865
 
   
 Топ комментарии
 
Йому вовчиць уже замало. Тамбовських волків йому подавай!
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К сожалению сейчас тренд на дружбу с кацапами , все-таки 73% считают кацапов братьями Певец Винник попал в базу "Миротворца" за поддержку антиукраинской акции пропагандистов РФ - Цензор.НЕТ 3692
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Вместе с ломаченко, который назвал войну "делёжкой на верхах".
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сподіваюсь Спонг усику "мозги вправить"
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Чмо він,а не популярний виконавець.Нє,ну може він і популярний де небудь там в глухій сільській місцевості,де ще й досі боні-м у клубі на танцях крутять.Чи й ни пєвєц...
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Хльопець просто не розібрався, де свої, а де чужі...

А взагалі він патріот
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Готуйтесь,бабці одиначкі зі *********** дзюрками порвуть всіх за їхнього Олешку.
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Не уявляю, хто на його концерти ходить. Якби мені навіть доплатили, то не пішов б.
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они действительно хотят мира на своих условиях - крымнаш, и на бамбасе и по возможности дальше филиал руцького мира
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